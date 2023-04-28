На сколько выросла стоимость высшего образования в Казахстане и других странах

Студент. Иллюстративное фото: pixabay.com

Платное высшее образование доступно не каждому, а за последние годы оно очень сильно выросло в цене. О том, сколько сейчас стоят услуги казахстанских и зарубежных вузов, читайте в материале NUR.KZ.

Многие высшие учебные заведения Казахстана ежегодно пересматривают стоимость обучения в сторону повышения. Рекордная инфляция, с которой столкнулись жители страны в 2022 году, также оказала влияние и на вузы.

На это обратили внимание и специалисты компании по страхованию жизни Freedom Life, которые изучили прайсы казахстанских и зарубежных учебных заведений.

Как оказалось, за последние годы средняя стоимость обучения в вузах Казахстана выросла в несколько раз. Если еще в 2010-2011 учебном году студентам бакалавриата приходилось платить около 480 тыс. тенге в год, то к 2015-2016 году этот ценник достиг в среднем 600 тыс. тенге.

В 2020-2021 учебном году средняя стоимость очного обучения в казахстанских университетах уже доросла до 825 тыс. тенге. Правда, из-за нагрянувшей пандемии коронавируса многие вузы перешли на дистанционный формат и начали предлагать онлайн-программу обучения за более скромную цену – в районе в 378,4 тыс. тенге.

К текущему учебному году ценники некоторых университетов выросли еще сильнее, однако конечная стоимость зависит от престижности и расположения высшего учебного заведения. Разброс при этом составляет от 250 тыс. до 9 млн тенге.

Самые дешевые услуги предоставляют вузы Шымкента, а самые дорогие – Алматы и Астаны.

Студенты-выпускники. Иллюстративное фото: pexels.com

Стоит отметить, что численность студентов за все эти годы, в отличии от цен на образование, практически не изменилась – так и осталось в районе 600 тыс. человек в год. Для сравнения: за это же время количество казахстанцев, обучающихся в вузах России, выросло в 9 раз.

Увеличилась и стоимость обучения в российских университетах. Если в 2011-2012 году оно стоило студентам из Казахстана в среднем около 148 800 тенге, то к 2023 году эта цифра увеличилась до 1 334 700 тенге.

Однако это не самые высокие ценники, которые могут установить мировые университеты. Так, например, самое дорогое образование дают в Великобритании. В стране действует 154 признанных вуза, а средняя стоимость обучения в переводе на тенге составляет около 19,8 млн в год.

Также высокой стоимостью образовательных услуг отличаются Австралия (14,8 млн тенге в год) и США (почти 12,6 млн тенге в год).

Помимо России одним из дешевых вариантов получить высшее образование для казахстанцев является Германия. Несмотря на тот факт, что за последние 12 лет средний ценник вырос более чем в 3 раза, стоимость обучения остается приемлемой по мировым меркам – всего 2 млн тенге в год.

Также неплохим вариантом с точки зрения бюджета может стать обучение в Турции, которое за 12 лет успело подорожать почти в 12 раз и теперь составляет примерно 3,3 млн тенге в год.

Средняя стоимость обучения в мировых университетах. Инфографика: КСЖ Freedom Life

Впрочем, студентам, которые планируют получать образование за границей, стоит учитывать, что помимо оплаты обучения им также придется выделить средства на проживание, пропитание и прочие траты, такие как оплата интернета. В некоторых случаях итоговая сумма может оказаться выше самой стоимости обучения.

Однако это касается не только зарубежных учебных заведений. Так как стоимость учебы в казахстанских вузах непрерывно растет, а зарплаты многих казахстанцев не позволяют произвести единовременную оплату обучения, приходится копить деньги заранее, еще даже до окончания ребенком школы.

В этом могут помочь различные депозитные продукты, созданные в рамках Государственной образовательной накопительной системы (ГОНС). В частности, их предлагают некоторые казахстанские банки специально для того, чтобы их вкладчики могли накопить на обучение своим детям.

А с 2022 года участниками ГОНС также стали компании по страхованию жизни, которые предлагают своим клиентам накопительные программы.

Напомним, что у жителей страны появилась возможность оформить полис накопительного страхования, который не только страхует жизнь, но и позволяет копить на оплату обучения. Другими словами, этот продукт совмещает все преимущества депозита и страховки.

Таким образом, даже не зарабатывая больших денег, казахстанские семьи могут не спеша накопить деньги на оплату обучения для своего ребенка.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2018700-na-skolko-vyrosla-stoimost-vysshego-obrazovaniya-v-kazahstane-i-drugih-stranah/