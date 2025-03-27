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Налог на роскошь не будут вводить в Казахстане

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Бухгалтер подсчитывает деньги
Деньги. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Петр Карандашов

В кулуарах сената вице-министр нацэкономики сообщил, что в Казахстане не будут вводить отдельного налога на роскошь, передает корреспондент NUR.KZ.

"Будет отдельное повышенное налогообложение на отдельные объекты. То есть это, например, на дорогой алкоголь. То есть, если, к примеру, у нас завозят бутылку коньяка, который стоит более 5 млн тенге за бутылку, а налог там, по-моему, около 470 тенге в одной бутылке. Теперь к этому налогу мы добавили 10% от стоимости, то есть это дополнительный акциз будет.

Акциз на табак дополнительный будет, на дорогой автотранспорт при ввозе, если стоимость автомашины более 100 тысяч долларов, то дополнительный акциз тоже в размере 10% будет. Это если одно транспортное средство. На второе транспортное средство, помимо просто таможенной стоимости, еще будет прирост стоимости. То есть здесь вот такое усиление сделано. Это сейчас в проекте кодекса. И это что касается, скажем так, социально вредных продуктов: алкоголь и табак", - сообщил вице-министр Азамат Амрин.

Касательно налога на имущество он добавил, что считать его будут как совокупность стоимости.

"То есть у нас есть действующая шкала налога на имущество, она прогрессивная - в зависимости от стоимости и ставка больше. Но порядок налогообложения по каждому объекту отдельно считается. Теперь в случае, если более 3-х объектов у одного человека, то стоимость их будет считаться совокупно. То есть, например, квартира 25 млн тенге стоит, ставка - 0,1% стоимости. Теперь, если у меня, допустим, 5 таких квартир по 25 млн, это 175 млн тенге, там уже не 0,1%, а 1%", - пояснил Амрин.

Налог на роскошь в Казахстане

В послании народу 2022 года президент РК Касым-Жомарт Токаев заявил, что в стране необходимо ввести налог на роскошь, который не должен затрагивать средний класс.

Позже казахстанцы начали пересылать друг другу фейковую таблицу якобы будущего налога на роскошь - в ней указывалось, что налогом облагается имущество от 2 млн тенге.

Тогда в МНЭ рассказали, на что именно в Казахстане введут налог на роскошь. По его словам, им будет облагаться имущество, которое имеет высокую стоимость.

Также назвали примерные сроки введения налога на роскошь в Казахстане. Глава МНЭ заявил, что самая активная фаза обсуждений будет вестись в первом квартале 2023 года.

В июне 2023 года стало известно о работе над повышением налога на предметы роскоши в Казахстане. По его словам, велись разговоры о повышении налога на яхты, самолеты и элитный алкоголь. Кроме того, налог коснется и владельцев нескольких квартир.

В ведомстве отвечали, не будут ли богатые уклоняться от налога на роскошь, переписывая свое имущество на родственников.

В сентябре 2023 года в консультативном документе регуляторной политики к проекту Кодекса РК "О налогах и других обязательных платежах в бюджет" сообщалось, что в Казахстан завезен дорогостоящий алкоголь на десятки миллионов тенге. Так, зафиксирован ввоз виски MACALLAN 50YO на сумму 5 995 968 тенге за 0,70 литр (сумма акциза - 714 тенге), коньяка Cognac Remy Martin Louis XIII на сумму 4 225 131 тенге за 3 литра (сумма акциза - 300 тенге).

Также ранее в МНЭ заявляли, что налог на дорогой алкоголь в Казахстане увеличат в тысячу раз.

Позже на презентации нового Налогового кодекса стало известно, в каких случаях под налог на роскошь могут попасть не только авто и квартиры, но и алкоголь, и сигары.

Осенью прошлого года вице-министр национальной экономики рассказал, как будет выглядеть налог на роскошь.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/fines-and-taxes/2231051-otdelnyy-nalog-na-roskosh-ne-budet-vvodit-v-kazahstane/