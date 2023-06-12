Налог на квартиры и дорогие авто предлагают повысить в Казахстане

Автомобили. Иллюстративное фото: pexels.com

На круглом столе в сенате вице-министр нацэкономики рассказал о предложениях касательно введения налога на роскошь в Казахстане – налог коснется владельцев нескольких квартир и дорогих авто, передает корреспондент NUR.KZ.

Вице-министр Азамат Амрин сообщил, что владельцам десятков квартир в Казахстане планируют считать налог по совокупности имущества – такой налог для владельцев будет выше, чем если рассчитывать налогообложение каждой из квартир отдельно.

"Мы работаем над повышением налогообложения предметов роскоши. Здесь речь об отдельном налоге не идет, это будет дополнительное налогообложение отдельных категорий товаров.

Например, налог на имущество. Сейчас у нас налог на имущество физлиц – это прогрессивная шкала налогообложения, чем выше стоимость, тем выше ставка. От 0,01 до 1,5%.

Но есть налогоплательщики, которые имеют десятки квартир – если каждую отдельную квартиру брать, ставка применяется к отдельной стоимости объекта. Допустим, однокомнатная квартира – 20 млн тенге, ставка одна, а если 10 квартир – это 200 млн тенге, шкала выше, соответственно, ставка другая, намного выше.

Мы предполагаем, что будет для таких категорий налог на имущество считаться по совокупности – соответственно, он будет намного выше, то есть повышенное налогообложение будет", – сообщил замминистра.

Он добавил, что для транспортных средств предлагается поставить порог стоимости в 50 млн тенге – транспорт выше этой суммы будет считаться роскошью.

"Если рыночная стоимость автомобиля превышает этот порог, то будет дополнительное налогообложение через акцизы взиматься", – сообщил Амрин.

Налог на роскошь в Казахстане

Напомним, что о необходимости введения налога на роскошь в Казахстане заявил в своем послании в 2022 году Касым-Жомарт Токаев.

После этого в соцсетях казахстанцы стали пересылать друг другу фейковую таблицу якобы будущего налога на роскошь – в ней указывалось, что налогом облагается имущество от 2 млн тенге.

Позже глава Миннацэкономики рассказал, на что именно в Казахстане введут налог на роскошь. По его словам, им будет облагаться имущество, которое имеет высокую стоимость.

Также министр рассказал, на сколько процентов будет выше налог на роскошь на автомобили.

"В принципе, у нас в каком-то виде налог на роскошь представлен. Большой объем двигателя, прогрессивная шкала, идет на налог на транспорт после трех литров. Здесь мы будем отталкиваться от стоимости.

То есть, условно, автомобиль стоит 200 тысяч долларов, или определенное количество МРП, то при первоначальном взносе будет единый платеж, либо ежегодный платеж. Что касается литража – вряд ли это будет связано с объемом двигателя", – заявил Алибек Куантыров.

Между тем, по словам министра национальной экономики, введение данного вида налога планируется с 2024 года.

А сегодня вице-министр экономики Азамат Амрин сообщил, что владельцы яхт и самолетов в Казахстане выплачивают низкий налог – его предлагают поднять в рамках введения повышенного налогообложения предметов роскоши в стране.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/2024438-nalog-na-kvartiry-i-dorogie-avto-predlagayut-povysit-v-kazahstane/