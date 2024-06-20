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"Если литр алкоголя стоит дороже 500 тыс. тенге": о налоге на роскошь рассказали в МНЭ

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Пачка денег лежит на графике рядом с калькулятором, телефоном и ручкой
Деньги. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Петр Карандашов

На презентации нового Налогового кодекса в НПП "Атамекен" глава департамента МНЭ рассказал, в каких случаях под налог на роскошь могут попасть не только авто и квартиры, но и алкоголь, и сигары, передает корреспондент NUR.KZ.

Как пояснил директор департамента налоговой политики МНЭ Ерлан Сагнаев, согласно Налоговому кодексу будет предусмотрена градация налога для дорогих объектов собственности – чем больше стоит объект, тем выше налоговая ставка.

"Если по совокупности у меня один объект или более превышает оценочную стоимость в размере 450 млн тенге, тогда автоматически включается повышенная ставка налога на имущество. По остальным объектам роскоши мы как поступаем? По автомобилям, которые будут импортированы с вступлением в силу нового Налогового кодекса, таможенная стоимость по которым превышает 75 млн тенге – тогда на входе сумму превышения в 10% в виде акциза будет дополнительно уплачивать владелец.

Аналогично 10% от таможенной стоимости свыше 100 миллионов у нас пойдет по яхтам, самолетам, пароходам, то есть мы также их причисляем к объектам роскоши. То есть те лица, которые у нас позволяют себе покупку такого имущества, они также будут через повышенное налогообложение, через акциз уплачивать дополнительные суммы налога", – сообщил Сагнаев.

Он добавил, что дорогие алкоголь и сигары также будут облагаться повышенным налогом.

"Есть еще подакцизные продукции, такие как дорогие сигары, дорогая алкогольная продукция. Сигары – если одна штука у нас превышает 10 тысяч тенге, то также у нас 10% от превышения будет в виде акциза уплачиваться. По дорогому алкоголю тоже – если литр такого алкоголя превышает полмиллиона тенге, то тоже 10% с превышением в виде акциза. Такие подходы у нас на сегодня по налогу на роскошь", – добавил спикер.

Налог на роскошь в Казахстане

В послании народу 2022 года президент РК Касым-Жомарт Токаев заявил, что в стране необходимо ввести налог на роскошь, который не должен затрагивать средний класс.

Позже казахстанцы начали пересылать друг другу фейковую таблицу якобы будущего налога на роскошь – в ней указывалось, что налогом облагается имущество от 2 млн тенге.

Тогда в МНЭ рассказали, на что именно в Казахстане введут налог на роскошь. По его словам, им будет облагаться имущество, которое имеет высокую стоимость.

Также назвали примерные сроки введения налога на роскошь в Казахстане. Глава МНЭ заявил, что самая активная фаза обсуждений будет вестись в первом квартале 2023 года.

В июне 2023 года стало известно о работе над повышением налога на предметы роскоши в Казахстане. По его словам, ведутся разговоры о повышении налога на яхты, самолеты и элитный алкоголь. Кроме того, налог коснется и владельцев нескольких квартир.

В ведомстве ответили, не будут ли богатые уклоняться от налога на роскошь, переписывая свое имущество на родственников.

В сентябре 2023 года в консультативном документе регуляторной политики к проекту Кодекса РК "О налогах и других обязательных платежах в бюджет" сообщалось, что в Казахстан завезен дорогостоящий алкоголь на десятки миллионов тенге. Так, зафиксирован ввоз виски MACALLAN 50YO на сумму 5 995 968 тенге за 0,70 литр (сумма акциза – 714 тенге), коньяка Cognac Remy Martin Louis XIII на сумму 4 225 131 тенге за 3 литра (сумма акциза – 300 тенге).

Стоит отметить, ранее в МНЭ заявляли, что налог на дорогой алкоголь в Казахстане увеличат в тысячу раз.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/2121204-esli-litr-alkogolya-stoit-dorozhe-500-tys-tenge-o-naloge-na-roskosh-rasskazali-v-mne/

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