Зарубежные виллы и личные самолеты: на что в Казахстане введут налог на роскошь

Иллюстративное фото: pexels.com

На брифинге в СЦК глава Министерства нацэкономики рассказал, на что именно в Казахстане введут налог на роскошь – им будет облагаться имущество, которое имеет высокую стоимость, передает корреспондент NUR.KZ.

"Налог на роскошь будет распространяться на объекты недвижимости, транспорта и другие объекты роскоши, которые имеют определенную высокую стоимость, даже инвестиционную стоимость, и будет происходить градация в зависимости от стоимости.

Условные примеры – это яхты, спорткары, зарубежные виллы, личные самолеты. Вот на это и будет распространяться", – сообщил глава МНЭ Алибек Куантыров.

Точной цены имущества, начиная с которой нужно будет платить налог на роскошь, пока нет, но министр привел примерные суммы.

"Вопрос также будет обсуждаться в рамках налогового кодекса, с общественностью, экспертами. Условно, может быть стоимость автомобиля, который будет повышенным налогом облагаться, будет начинаться от 100-150 тысяч долларов. Может быть выше. Какая-то градация будет", – сообщил Куантыров.

"Расценки" для облагаемой повышенным налогом недвижимости будут еще выше, поскольку квартиры стоят дороже автомобилей. Также налог будут платить владельцы нескольких объектов недвижимости – к примеру, если их более 10-ти.

Напомним, что в своем послании народу президент Токаев заявил о необходимости ввести налог на роскошь, который не затронет средний класс.

Позже в соцсетях казахстанцы стали пересылать друг другу фейковую таблицу якобы будущего налога на роскошь – в ней указывалось, что налогом облагается имущество от 2 млн тенге.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/1986841-zarubezhnye-villy-i-lichnye-samolety-na-chto-v-kazahstane-vvedut-nalog-na-roskosh/