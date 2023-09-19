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Налог на дорогой алкоголь в Казахстане увеличат в тысячу раз, заявил Куантыров

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Алкоголь
Алкоголь. Иллюстративное фото: pexels.com

На брифинге в правительстве министр нацэкономики рассказал, что в рамках налога на роскошь, который введут в Казахстане, будет увеличен и акциз на премиальный алкоголь, передает корреспондент NUR.KZ.

Министр Алибек Куантыров напомнил, что налог на роскошь в Казахстане будет введен для "определенной прослойки населения" – к примеру, для владельцев яхт, самолетов, дорогих авто и так далее.

"Также он (прим. авт. – налог) будет накладываться на премиальный алкоголь – мы увеличим его в тысячу раз. Представите себе, например, Macallan 10-летней выдержки (прим. авт. – шотландский бренд виски), который стоит 7 млн тенге – сейчас акциз на него 700 тенге. Мы увеличим его в 10 раз – добавляем примерно 10% от стоимости.

Налог на роскошь касается определенной прослойки населения, которая не имеет большой доли в структуре населения", – заявил Куантыров.

Налог на роскошь в Казахстане

В своем послании народу президент Токаев заявил о необходимости ввести налог на роскошь, который не затронет средний класс.

Затем в соцсетях казахстанцы стали пересылать друг другу фейковую таблицу якобы будущего налога на роскошь – в ней указывалось, что налогом облагается имущество от 2 млн тенге.

Позже глава Министерства нацэкономики рассказал, на что именно в Казахстане введут налог на роскошь. По его словам, им будет облагаться имущество, которое имеет высокую стоимость.

Кроме того, министр национальной экономики рассказал, когда в Казахстане могут ввести налог на роскошь. Он отмечал, что самая активная фаза обсуждений будет вестись в первом квартале 2023 года. Введение данного вида налога планируется с 2024 года.

Между тем в июне вице-министр экономики Азамат Амрин рассказал о работе над повышением налога на предметы роскоши в Казахстане. По его словам, ведутся разговоры о повышении налога на яхты, самолеты и элитный алкоголь. Кроме того, налог коснется и владельцев нескольких квартир.

Он также ответил, не будут ли богатые уклоняться от налога на роскошь, переписывая свое имущество на родственников.

На прошлой неделе в консультативном документе регуляторной политики к проекту Кодекса РК "О налогах и других обязательных платежах в бюджет" сообщалось, что в Казахстан завезен дорогостоящий алкоголь на десятки миллионов тенге. Так, зафиксирован ввоз виски MACALLAN 50YO на сумму 5 995 968 тенге за 0,70 литр (сумма акциза – 714 тенге), коньяка Cognac Remy Martin Louis XIII на сумму 4 225 131 тенге за 3 литра (сумма акциза – 300 тенге).

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/2037181-nalog-na-dorogoy-alkogol-v-kazahstane-uvelichat-v-tysyachu-raz-zayavil-kuantyrov/

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