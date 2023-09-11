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Стало известно, сколько яхт и самолетов есть в собственности у казахстанцев

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Яхта в бухте
Яхта. Иллюстративное фото: pexels.com

Почти 500 яхт находится в собственности казахстанцев, такие данные приводятся в консультативном документе регуляторной политики к проекту Кодекса РК "О налогах и других обязательных платежах в бюджет", который опубликован на портале "Открытые НПА".

"Яхты, частные самолеты имеются у ограниченного круга лиц (490 яхт в собственности у физических лиц, 176 – у юридических лиц; 248 самолетов в собственности у физических лиц, 665 – у юридических лиц)", – говорится в документе.

Кроме того, согласно документу, в Казахстан завезен дорогостоящий алкоголь на десятки миллионов тенге.

"В настоящее время в стране зафиксирован ввоз следующих предметов роскоши: крепких ликероводочных изделий – виски MACALLAN 50YO на сумму 5 995 968 тенге за 0,70 литр (сумма акциза – 714 тенге), коньяк Cognac Remy Martin Louis XIII на сумму 4 225 131 тенге за 3 литра (сумма акциза – 300 тенге), вино Сhateau Petrus на сумму 888 929 тенге за 0,75 литр (сумма акциза – 26 тенге). Также завезены сигары Cohiba на сумму 143 100 тенге за 15 штук, сигары Don Antonio Churchills на сумму 120 000 тенге за 40 штук", – также говорится в документе.

При этом отмечается, что часть населения, имеющие высокие доходы, в соответствии с международным опытом уплачивают повышенные налоги с предметов роскоши.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/2036163-skolko-yaht-i-samoletov-est-v-sobstvennosti-u-kazahstantsev/

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