Казахстанцы пересылают друг другу фейковую таблицу со ставками "налога на роскошь"

Иллюстративное фото: NUR.KZ / Петр Карандашов

В интернете казахстанцы распространяют таблицу, в которой якобы указаны налоговые ставки на роскошь. Эта информация не соответствует действительности, на это обратили внимание эксперты проекта Stopfake.kz.

Во время своего послания к народу президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев предложил в рамках налоговой реформы рассмотреть введение "налога на роскошь". Он должен будет взиматься при приобретении дорогостоящих объектов недвижимости, транспортных средств и не затронет средний класс.

Тем не менее в Сети публикуют "фейки", где рассказывается о новых налоговых ставках, согласно которым, те, кто владеет недвижимостью дороже двух миллионов тенге, будут облагаться дополнительным "налогом на роскошь".

Скриншот: stopfake.kz

Как отметили эксперты, данная таблица не имеет никакого отношения к новому налогу. Более того, как пояснили в Комитете государственных доходов (КФГД РК), эти ставки касаются другого налога и уже давно действуют.

"В распространяемой таблице приведены действующие ставки по налогу на имущество физических лиц, прописанные в Налоговом кодексе РК. Согласно этой таблице, чем выше оценочная стоимость недвижимости, тем выше ставка налога. Однако это не является налогом на роскошь", – прокомментировали информацию представители КФГД РК.

Кто платит налог из таблицы

Стоит отметить, что платят имущественный налог по таким ставкам не все. Согласно статье 528 Налогового кодекса РК, объектом налогообложения являются находящиеся на территории страны жилища, здания, дачные постройки, гаражи, парковочные места и иные строения, сооружения, помещения, а также земельные участки, принадлежащие физическому лицу на праве собственности.

Другими словами, это обычный налог на недвижимое имущество, которым облагаются все, у кого оно есть. Причем данный налог действует в Казахстане уже не первый год.

Предложенный же "налог на роскошь" находится на стадии обсуждения и его концепция еще не утверждена. Поэтому говорить о том, какие налоговые ставки будут действовать на дорогое имущество, пока преждевременно.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/fines-and-taxes/1986524-kazahstantsy-peresylayut-drug-drugu-feykovuyu-tablitsu-so-stavkami-naloga-na-roskosh/