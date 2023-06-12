Налог на роскошь: есть ли сопротивление со стороны богатых, рассказали в Минфине

Деньги. Иллюстративное фото: Roman Chekhovskoy/Getty Images

Вице-министр финансов Ержан Биржанов в кулуарах сената ответил, не будут ли богатые уклоняться от налога на роскошь, переписывая свое имущество на родственников, передает корреспондент NUR.KZ.

Представители СМИ поинтересовались, было ли сопротивление со стороны богатых людей при разработке норм по введению налога на роскошь.

"Сейчас еще идет обсуждение. В споре рождается истина. Есть разные мнения - бизнес, физлица, ассоциации, разные министерства, эксперты. Разные оценки международных экспертов.

Мы стараемся, чтобы было принято консолидированное справедливое решение. Чтобы не было схем ухода от налогообложения, и оно как раз сочеталось вместе с проектом всеобщего декларирования, чтобы у нас нормы не противоречили, а дополняли друг друга", - пояснил Ержан Биржанов.

Он же рассказал, как будут минимизировать риск уклонения от такого налога в будущем. Отмечается, что новый налоговый кодекс с новым налогообложением планируется ввести с 2025 года.

"Как вы знаете, с 2025 года вступает всеобщее декларирование, то есть последний его этап, когда все физлица будут показывать входную декларацию и указывать, какие активы имеют, и любое имущества должно будет подтверждаться соответствующими доходами и расходами, то есть должно подтверждаться.

Если появляется какой-либо объект, который был переписан родственниками на третьих лиц, то этому лицу будут задаваться соответствующие вопросы и предъявляться налоговые требования.

Я сомневаюсь, что какой-то человек возьмет на себя 10 квартир, чтобы минимизировать доходы свои, так как к нему уже будут применяться другие санкции, это уже будет считаться как безвозмездно полученный доход", - предположил вице-министр.

Напомним, сегодня на круглом столе в сенате вице-министр экономики Азамат Амрин рассказал о работе над повышением налога на предметы роскоши в Казахстане. По его словам, сейчас ведутся разговоры о повышении налога на яхты, самолеты и элитный алкоголь.

Кроме того, Амрин сообщил, что владельцам десятков квартир в Казахстане планируют считать налог по совокупности имущества – такой налог для владельцев будет выше, чем если рассчитывать налогообложение каждой из квартир отдельно.

Вице-министр также добавил, что для транспортных средств предлагается поставить порог стоимости в 50 млн тенге – транспорт выше этой суммы будет считаться роскошью.

Налог на роскошь в Казахстане

В своем послании народу президент Токаев заявил о необходимости ввести налог на роскошь, который не затронет средний класс.

Затем в соцсетях казахстанцы стали пересылать друг другу фейковую таблицу якобы будущего налога на роскошь – в ней указывалось, что налогом облагается имущество от 2 млн тенге.

Позже глава Министерства нацэкономики рассказал, на что именно в Казахстане введут налог на роскошь. По его словам, им будет облагаться имущество, которое имеет высокую стоимость.

Также глава Миннацэкономики рассказал о том, на сколько процентов будет выше налог на роскошь на автомобили.

"В принципе, у нас в каком-то виде налог на роскошь представлен. Большой объем двигателя, прогрессивная шкала, идет на налог на транспорт после трех литров. Здесь мы будем отталкиваться от стоимости.

То есть, условно, автомобиль стоит 200 тысяч долларов, или определенное количество МРП, то при первоначальном взносе будет единый платеж, либо ежегодный платеж. Что касается литража – вряд ли это будет связано с объемом двигателя", – заявил Алибек Куантыров.

Кроме того, министр национальной экономики рассказал, когда в Казахстане могут ввести налог на роскошь. Он отмечал, что самая активная фаза обсуждений будет вестись в первом квартале 2023 года. Введение данного вида налога планируется с 2024 года.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/fines-and-taxes/2024469-nalog-na-roskosh-est-li-soprotivlenie-so-storony-bogatyh-rasskazali-v-minfine/