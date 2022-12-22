Когда в Казахстане могут ввести налог на роскошь, рассказали в МНЭ

Недвижимость. Иллюстративное фото: pexels.com

Глава Министерства национальной экономики РК Алибек Куантыров в кулуарах сената рассказал, когда в Казахстане могут ввести налог на роскошь, передает корреспондент NUR.KZ.

Куантыров отметил, что тема налога в министерстве уже обсуждается. Рассматриваются, по его словам, разные предложения в части недвижимости.

"Если у частного лица имеется несколько объектов недвижимости, то на какие-то объекты недвижимости, 2 или 3, которые зарегистрированы на одного человека, то будет платить в обычном порядке. Но если будет превышение по количеству. То есть мы смотрим разные варианты: либо по стоимости, либо по количеству. Это все мы будем дополнительно обсуждать. Самая активная фаза этих обсуждений будет в первом квартале 2023 года. Пока нет (по количеству потолка - прим. ред.), я условно говорю, 10-15 (объектов недвижимости - прим. ред.)", — отметил он.

Министр добавил, что рабочая группа сейчас только входит в активную фазу обсуждения в целом полностью нового Налогового кодекса.

"В этом кодексе, который мы планируем активно обсуждать в первом полугодии 2023 года, эта норма (о налоге на роскошь - прим. ред.) подлежит рассмотрению. Есть разные варианты, в том числе по налогу на недвижимость, как я объяснял. Первый вариант - это на количество объектов недвижимости. То есть на превышение определенного количества. Если много объектов недвижимости у одного физлица, то можно будет дополнительный налог на недвижимость налагать.

Либо еще от стоимости будет зависеть. Мы разные варианты смотрим. Конечно, это коснется в основном состоятельных людей, которые имеют возможности платить данный налог. Соответственно, по ним это больно не ударит. Налог на роскошь может в принципе касаться дорогих автомобилей, других предметов роскоши, возможно, антиквариата, объектов недвижимости и другого", – добавил глава МНЭ.

Министр заявил, что введение данного вида налога планируется с 2024 года.

"Мы в следующем году хотим активно поработать над новым Налоговым кодексом. Завершить его. Внести его в парламент к осени. И дальше уже там будут многие вещи зависеть от парламента. Там будем активно обсуждать. Пока предварительно предполагаем, что введется налог на роскошь и в целом новый Налоговый кодекс примерно с 2024 года", – резюмировал Куантыров.

Ранее в сентябре президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, выступая с ежегодным посланием народу страны, заявил о необходимости ввести налог на роскошь, который не затронет средний класс.

Позже глава Министерства нацэкономики рассказал, на что именно в Казахстане введут данный налог - им будет облагаться имущество, которое имеет высокую стоимость. По его словам, налог на роскошь может распространяться на яхты, спорткары, зарубежные виллы, личные самолеты.

Стоит отметить, что вопрос о введении налога на роскошь в стране поднимался неоднократно. К примеру, его предлагали ввести сенаторы в 2020 году, а уже в следующем году в Минфине сообщили, что рассмотрят вопрос о введении налога.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2002583-kogda-v-kazahstane-mogut-vvesti-nalog-na-roskosh-rasskazali-v-mne/