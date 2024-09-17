Как будет выглядеть налог на роскошь, рассказали в МНЭ

Вице-министр национальной экономики Азамат Амрин в мажилисе рассказал, как будут облагаться налогом физические лица в рамках нового Налогового кодекса, передает корреспондент NUR.KZ.

Азамат Амрин сообщил, что в новом Налоговом кодексе предусмотрена норма по освобождению от индивидуального подоходного налога пенсионных выплат из ЕНПФ.

Также, по его словам, будет снижена сумма налога для автомобилей старше 10 лет на 30%, старше 20 лет - на 50%.

"Для реализации задачи по повышенному налогообложению предметов "роскоши" предлагаются повышенные ставки налога на имущество по объектам недвижимости совокупной стоимостью свыше 450 млн тенге, дополнительное обложение акцизом легковых авто таможенной стоимостью свыше 75 млн тенге, дополнительное обложение акцизом дорогостоящей алкогольной и табачной продукции, а также дорогостоящих морских судов, летательных аппаратов", - пояснил вице-министр Амрин.

Налог на роскошь в Казахстане

В послании народу 2022 года президент РК Касым-Жомарт Токаев заявил, что в стране необходимо ввести налог на роскошь, который не должен затрагивать средний класс.

Позже казахстанцы начали пересылать друг другу фейковую таблицу якобы будущего налога на роскошь - в ней указывалось, что налогом облагается имущество от 2 млн тенге.

Тогда в МНЭ рассказали, на что именно в Казахстане введут налог на роскошь. По его словам, им будет облагаться имущество, которое имеет высокую стоимость.

Также назвали примерные сроки введения налога на роскошь в Казахстане. Глава МНЭ заявил, что самая активная фаза обсуждений будет вестись в первом квартале 2023 года.

В июне 2023 года стало известно о работе над повышением налога на предметы роскоши в Казахстане. По его словам, ведутся разговоры о повышении налога на яхты, самолеты и элитный алкоголь. Кроме того, налог коснется и владельцев нескольких квартир.

В ведомстве ответили, не будут ли богатые уклоняться от налога на роскошь, переписывая свое имущество на родственников.

В сентябре 2023 года в консультативном документе регуляторной политики к проекту Кодекса РК "О налогах и других обязательных платежах в бюджет" сообщалось, что в Казахстан завезен дорогостоящий алкоголь на десятки миллионов тенге. Так, зафиксирован ввоз виски MACALLAN 50YO на сумму 5 995 968 тенге за 0,70 литр (сумма акциза - 714 тенге), коньяка Cognac Remy Martin Louis XIII на сумму 4 225 131 тенге за 3 литра (сумма акциза - 300 тенге).

Стоит отметить, ранее в МНЭ заявляли, что налог на дорогой алкоголь в Казахстане увеличат в тысячу раз.

Позже на презентации нового Налогового кодекса стало известно, в каких случаях под налог на роскошь могут попасть не только авто и квартиры, но и алкоголь, и сигары.