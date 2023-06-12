Владеющим яхтами и самолетами казахстанцам повысят транспортный налог

Яхта. Иллюстративное фото: pexels.com

Вице-министр экономики сегодня на круглом столе в сенате рассказал о работе над повышением налога на предметы роскоши в Казахстане – к примеру, транспортный налог повысят владельцам яхт и самолетов, передает корреспондент NUR.KZ.

Вице-министр Азамат Амрин сообщил, что владельцы яхт и самолетов в Казахстане выплачивают низкий налог - его предлагают поднять в рамках введения повышенного налогообложения предметов роскоши в стране, поручение о котором в своем послании дал Касым-Жомарт Токаев.

"У нас есть налогоплательщики, у которых есть в собственности самолеты и яхты. По ним тоже, если так смотреть, у нас уплаченная сумма на один объект примерно 13 тысяч (тенге – прим. ред.) всего. Тут надо, конечно, в разы поднимать. Мы эту ситуацию исправим, то есть транспортный налог на яхты и самолеты мы увеличим и повысим", – сообщил Амрин.

Еще одной обсуждаемой категорией роскоши является элитный алкоголь, цена которого исчисляется миллионами тенге.

"У нас есть ликероводочные изделия, которые стоят по 5-6 млн тенге одна бутылка, а ставка налога там всего 714 тенге. Тоже по такой категории предлагается в процентах стоимости взыскивать акциз, и таким образом усилить налогообложение по таким. Также по табаку, аналогично", – добавил вице-министр.

Напомним, в своем послании народу президент Токаев заявил о необходимости ввести налог на роскошь, который не затронет средний класс.

Затем в соцсетях казахстанцы стали пересылать друг другу фейковую таблицу якобы будущего налога на роскошь – в ней указывалось, что налогом облагается имущество от 2 млн тенге.

Позже глава Министерства нацэкономики рассказал, на что именно в Казахстане введут налог на роскошь. По его словам, им будет облагаться имущество, которое имеет высокую стоимость.

Также глава Миннацэкономики рассказал о том, на сколько процентов будет выше налог на роскошь на автомобили.

"В принципе, у нас в каком-то виде налог на роскошь представлен. Большой объем двигателя, прогрессивная шкала, идет на налог на транспорт после трех литров. Здесь мы будем отталкиваться от стоимости.

То есть, условно, автомобиль стоит 200 тысяч долларов, или определенное количество МРП, то при первоначальном взносе будет единый платеж, либо ежегодный платеж. Что касается литража – вряд ли это будет связано с объемом двигателя", – заявил Алибек Куантыров.

Кроме того, министр национальной экономики рассказал, когда в Казахстане могут ввести налог на роскошь. Он отмечал, что самая активная фаза обсуждений будет вестись в первом квартале 2023 года. Введение данного вида налога планируется с 2024 года.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/fines-and-taxes/2024434-vladeyuschim-yahtami-i-samoletami-kazahstantsam-povysyat-transportnyy-nalog/