Какие налоговые новшества коснутся таксистов в Казахстане, разъяснили в Миннацэкономики

В поправках к проекту Налогового кодекса, представленных на рассмотрение в мажилис, для таксистов предусмотрен льготный режим налогообложения, передает NUR.KZ со ссылкой на Миннацэкономики.

Как поясняет Министерство национальной экономики РК в Telegram-канале касательно заявлений таксопарков о влиянии бюджетно-налоговой реформы на их деятельность - в новом пакете поправок к проекту Налогового кодекса, представленном на рассмотрение в мажилис парламента 20 февраля 2025 года, для самих таксистов предусмотрен льготный режим налогообложения.

Этот режим будет применяться без уплаты налогов: НДС и другие налоги не возникают, ставка ИПН обнулена. Они будут уплачивать единый платеж в 4%, который включает только пенсионные взносы, соцотчисления и медстрахование. Можно пользоваться этим режимом без регистрации ИП. Поэтому для самих таксистов нагрузка не увеличится, заявляется в публикации.

Кроме того, таксисты могут работать напрямую с оператором интернет-платформы ("Яндекс" и т. д.) без посредничества таксопарков.

"Также необходимо отметить, что, по данным Комитета государственных доходов МФ РК, по итогам 2024 года по виду деятельности "такси", в том числе по предоставлению в аренду, порядка 15 тыс. налогоплательщиков применяют режим упрощенной декларации, из них только 924 лица превышают порог 15 млн тенге. То есть снижение порога с обязательством по уплате НДС коснется только 6% из них. Это те крупные таксопарки, которые должны платить НДС.

Что касается оператора интернет-платформы, то он является плательщиком НДС. При этом стоит отметить, что цены на рынке услуг такси формируются на основе рыночных отношений, в зависимости от конкуренции, спроса и предложений", - информирует ведомство.

Напомним, в прошлом месяце премьер-министр РК Олжас Бектенов предложил повысить НДС, уменьшив при этом для работодателей социальный налог и пенсионные отчисления.

После этого президент страны Касым-Жомарт Токаев заявил, что предложенная правительством ставка НДС завышена, и поручил проработать этот вопрос, обсудив с экспертами.

На фоне этих заявлений казахстанцы запустили петицию против снижения порога постановки на учет по НДС до 15 млн тенге. После этого правительство озвучило варианты возможных ставок НДС - дифференциация составит 16%, 10% и 0.

По сфере такси добавим, летом прошлого года года в Минтрансе сообщили, что планируют взять под контроль работу таксистов. Также стало известно, что агрегаторы такси в Казахстане начнут сотрудничать с госорганами и наказывать своих водителей за регулярное превышение скоростного режима.

Также сообщалось, что таксистам запретят перевозить пассажиров дальше чем на 50 км, а еще в Казахстане запретят регистрацию праворульных авто в агрегаторах такси.

Осенью Минтранс обратился к казахстанским таксистам и их пассажирам. Водителям напомнили, что для осуществления перевозок такси необходимо быть индивидуальным предпринимателем или юридическим лицом. Пассажирам дали рекомендации по обеспечению безопасности поездки в такси.

Уже в этом году представитель Генпрокуратуры заявил, что в Казахстане нужно ужесточить требования к перевозчикам, а также создать реестр таксистов. Также мы писали, что мажилисом рассматривается законопроект, в котором предусматривается создание саморегулируемых организаций, где будут предусмотрены меры по контролю за водителями транспортных средств, что обеспечит безопасность пассажиров такси.