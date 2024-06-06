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Таксистов, нарушающих скоростной режим, будут отстранять от поездок в Казахстане

Опубликовано:

Водитель такси
Мужчина за рулем. Иллюстративное фоо: urbazon / Getty Images

Агрегаторы такси в Казахстане начнут сотрудничать с госорганами и наказывать своих водителей за регулярное превышение скоростного режима. Подробности о новых правилах узнали журналисты NUR.KZ.

Превышение разрешенной скорости – одно из самых распространенных нарушений среди казахстанских водителей. С этим явлением государственные органы борются различными методами. Например, ранее стало известно, что в Казахстане планируется ввести новый вид штрафа для нарушителей.

Помимо штрафов, как сообщает Министерство транспорта РК, планируется взять под контроль и сферу такси. Ведомство, совместно с Министерством внутренних дел РК и агрегаторами такси, подписало меморандум о сотрудничестве, в рамках которого предусмотрено наказание для водителей, нарушающих скоростной режим.

"На основе отзывов и оценок пользователей водители, часто нарушающие скоростной режим, могут быть временно или навсегда отстранены от выполнения заказов", – сообщается в пресс-релизе.

Помимо контроля за скоростным режимом, также планируется проведение тренингов для водителей, которые работают через мобильные приложения такси, в онлайн- и офлайн-форматах на тему соблюдения правил дорожного движения.

Как отмечают в Министерстве транспорта РК, главная цель разработки меморандума – повышение безопасности пользователей на дорогах.

Напомним, ранее стало известно, что в Казахстане планируют фиксировать среднюю скорость движения автомобилей, которая будет высчитываться автоматически на прямолинейных участках дорог и за городом.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/fines-and-taxes/2113218-taksistov-narushayushchih-skorostnoy-rezhim-budut-otstranyat-ot-poezdok-v-kazahstane/

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