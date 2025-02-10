Правительство озвучило варианты возможных ставок НДС - дифференциация составит 16%, 10% и 0

Министр финансов и вице-министр нацэкономики обсудили с представителями бизнеса предложения по установлению дифференцированных ставок НДС, передает NUR.KZ со ссылкой правительство.

Как сообщает пресс-служба правительства, министр финансов РК Мади Такиев и вице-министр национальной экономики Азамат Амрин обсудили с представителями бизнеса предложения правительства по установлению дифференцированных ставок НДС в рамках налоговой реформы.

Встреча была организована при поддержке НПП "Атамекен", в ней приняли участие более 150 представителей бизнеса, ассоциаций, общественных и отраслевых объединений. В их числе - представители Казахстанской ассоциации налоговых консультантов, саморегулируемой организации общественного питания, члены региональных советов палаты предпринимателей Астаны и комитетов обрабатывающей и фармацевтической, медицинской промышленности, НПП "Атамекен", группы компаний "Alageum Electric", ассоциации "Petro mining" и другие.

"Как подчеркнул глава государства Касым-Жомарт Токаев, налоговая система должна быть сбалансированной. Это была четкая установка. Она должна учитывать интересы бизнеса и государства. Сегодня мы с вами собрались, чтобы обсудить один из главных вопросов, наверное, это касается налога на добавленную стоимость.

У нас будет много встреч в регионах, в которых будут участвовать представители министерства экономики, финансов, палаты "Атамекен". Работа предстоит большая и комплексная. Все предложения, которые поступают в наш адрес, будут услышаны. Мы с вами выработаем единую позицию, потому что Налоговый кодекс должен стать очень простым, понятным, четким", - отметил Мади Такиев.

Отмечается, что НДС - это один из ключевых источников пополнения бюджета. Повышение и дифференциация ставки НДС позволят уменьшить зависимость бюджета от волатильных нефтяных доходов и финансировать приоритетные государственные проекты.

В свою очередь вице-министр национальной экономики Азамат Амрин озвучил предложения правительства по установлению дифференцированных ставок НДС в рамках налоговой реформы.

"Мы предлагаем рассмотреть такой механизм: общеустановленная ставка НДС 16%, полное освобождение от НДС для производителей сельхозпродукции, а для ряда отраслей - промежуточная ставка в размере 10%. Таким образом, предложенная правительством дифференциация ставок составляет: 16%, 10%, 0% и освобождение", - пояснил Азамат Амрин.

Отмечено, что в настоящее время в аграрном секторе крестьянские хозяйства не платят НДС, а юридические лица, в силу имеющихся льгот, платят только 30% от положенных к уплате налогов в бюджет. По новым механизмам никто из них НДС платить не будет. Это, как считают в правительстве, позволит сделать казахстанскую сельхозпродукцию (картофель, помидоры, лук и т.д.) более конкурентоспособной.

Виды отраслей, на которые будет распространяться ставка в 10%, еще обсуждаются с бизнесом.

Также на встрече были озвучены предложения по пересмотру режима упрощенной декларации и розничного налога при сохранении его сущности - предела дохода в размере 600 тыс. МРП (2 млрд 359 млн тенге) в год. Ключевое изменение - реализация данного режима только в сегменте B2C (в рознице).

Предложено также снять ограничения по численности работников. В случае, если доход от реализации предпринимателя превышает 100 млн тенге в год, предусмотрена возможность уменьшения облагаемого дохода на сумму ФОТа (фонд оплаты труда). Таким образом, порог в 100 млн тенге позволит стимулировать обеление заработных плат. При этом ставка 4% розничного налога сохраняется (с возможностью снижения маслихатами на 50%).

При реализации налоговой реформы ожидается рост налоговых поступлений в бюджет страны 4-5 трлн тенге ежегодно. Эти средства, уверены в правительстве, помогут сократить зависимость от Национального фонда, снизить уровень государственного долга и направить дополнительные ресурсы на кредитование инвестпроектов, развитие институтов развития, модернизацию ЖКХ, теплоэнергетической системы.

Напомним, недавно Касым-Жомарт Токаев на встрече с бизнесменами заявил, что предложенная правительством ставка НДС завышена и поручил проработать этот вопрос, обсудив с экспертами.

Напомним, в прошлом месяце премьер-министр РК Олжас Бектенов предложил повысить НДС, уменьшив при этом для работодателей социальный налог и пенсионные отчисления.

Министр национальной экономики Серик Жумангарин, говоря о планах увеличить НДС в Казахстане, заявил, что новую ставку пока не определили. Позже Жумангарин заявил, что новая предлагаемая ставка НДС станет известна уже в ближайшем месяце.

В связи с этими событиями в Казахстане запустили петицию против снижения порога постановки на учет по НДС до 15 млн тенге.

А депутат Берик Бейсенгалиев высказался о предложении повысить НДС в Казахстане - по его мнению, правительству нужно изучить другие подходы.

Накануне глава Миннацэкономики Серик Жумангарин рассказал, когда могут принять решение касательно ставки НДС.