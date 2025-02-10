Финансы

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Правительство озвучило варианты возможных ставок НДС - дифференциация составит 16%, 10% и 0

Опубликовано:

Предприниматель считает налоги
Предприниматель ведет учет. Иллюстративное фото: krisanapong detraphiphat/Getty Images

Министр финансов и вице-министр нацэкономики обсудили с представителями бизнеса предложения по установлению дифференцированных ставок НДС, передает NUR.KZ со ссылкой правительство.

Как сообщает пресс-служба правительства, министр финансов РК Мади Такиев и вице-министр национальной экономики Азамат Амрин обсудили с представителями бизнеса предложения правительства по установлению дифференцированных ставок НДС в рамках налоговой реформы.

Встреча была организована при поддержке НПП "Атамекен", в ней приняли участие более 150 представителей бизнеса, ассоциаций, общественных и отраслевых объединений. В их числе - представители Казахстанской ассоциации налоговых консультантов, саморегулируемой организации общественного питания, члены региональных советов палаты предпринимателей Астаны и комитетов обрабатывающей и фармацевтической, медицинской промышленности, НПП "Атамекен", группы компаний "Alageum Electric", ассоциации "Petro mining" и другие.

"Как подчеркнул глава государства Касым-Жомарт Токаев, налоговая система должна быть сбалансированной. Это была четкая установка. Она должна учитывать интересы бизнеса и государства. Сегодня мы с вами собрались, чтобы обсудить один из главных вопросов, наверное, это касается налога на добавленную стоимость.

У нас будет много встреч в регионах, в которых будут участвовать представители министерства экономики, финансов, палаты "Атамекен". Работа предстоит большая и комплексная. Все предложения, которые поступают в наш адрес, будут услышаны. Мы с вами выработаем единую позицию, потому что Налоговый кодекс должен стать очень простым, понятным, четким", - отметил Мади Такиев.

Отмечается, что НДС - это один из ключевых источников пополнения бюджета. Повышение и дифференциация ставки НДС позволят уменьшить зависимость бюджета от волатильных нефтяных доходов и финансировать приоритетные государственные проекты.

В свою очередь вице-министр национальной экономики Азамат Амрин озвучил предложения правительства по установлению дифференцированных ставок НДС в рамках налоговой реформы.

"Мы предлагаем рассмотреть такой механизм: общеустановленная ставка НДС 16%, полное освобождение от НДС для производителей сельхозпродукции, а для ряда отраслей - промежуточная ставка в размере 10%. Таким образом, предложенная правительством дифференциация ставок составляет: 16%, 10%, 0% и освобождение", - пояснил Азамат Амрин.

Отмечено, что в настоящее время в аграрном секторе крестьянские хозяйства не платят НДС, а юридические лица, в силу имеющихся льгот, платят только 30% от положенных к уплате налогов в бюджет. По новым механизмам никто из них НДС платить не будет. Это, как считают в правительстве, позволит сделать казахстанскую сельхозпродукцию (картофель, помидоры, лук и т.д.) более конкурентоспособной.

Виды отраслей, на которые будет распространяться ставка в 10%, еще обсуждаются с бизнесом.

Также на встрече были озвучены предложения по пересмотру режима упрощенной декларации и розничного налога при сохранении его сущности - предела дохода в размере 600 тыс. МРП (2 млрд 359 млн тенге) в год. Ключевое изменение - реализация данного режима только в сегменте B2C (в рознице).

Предложено также снять ограничения по численности работников. В случае, если доход от реализации предпринимателя превышает 100 млн тенге в год, предусмотрена возможность уменьшения облагаемого дохода на сумму ФОТа (фонд оплаты труда). Таким образом, порог в 100 млн тенге позволит стимулировать обеление заработных плат. При этом ставка 4% розничного налога сохраняется (с возможностью снижения маслихатами на 50%).

При реализации налоговой реформы ожидается рост налоговых поступлений в бюджет страны 4-5 трлн тенге ежегодно. Эти средства, уверены в правительстве, помогут сократить зависимость от Национального фонда, снизить уровень государственного долга и направить дополнительные ресурсы на кредитование инвестпроектов, развитие институтов развития, модернизацию ЖКХ, теплоэнергетической системы.

Напомним, недавно Касым-Жомарт Токаев на встрече с бизнесменами заявил, что предложенная правительством ставка НДС завышена и поручил проработать этот вопрос, обсудив с экспертами.

Напомним, в прошлом месяце премьер-министр РК Олжас Бектенов предложил повысить НДС, уменьшив при этом для работодателей социальный налог и пенсионные отчисления.

Министр национальной экономики Серик Жумангарин, говоря о планах увеличить НДС в Казахстане, заявил, что новую ставку пока не определили. Позже Жумангарин заявил, что новая предлагаемая ставка НДС станет известна уже в ближайшем месяце.

В связи с этими событиями в Казахстане запустили петицию против снижения порога постановки на учет по НДС до 15 млн тенге.

А депутат Берик Бейсенгалиев высказался о предложении повысить НДС в Казахстане - по его мнению, правительству нужно изучить другие подходы.

Накануне глава Миннацэкономики Серик Жумангарин рассказал, когда могут принять решение касательно ставки НДС.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2219553-pravitelstvo-kazahstana-predlozhilo-ustanovit-nds-na-urovne-16-procentov/