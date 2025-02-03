Финансы

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Петицию против снижения порога НДС запустили в Казахстане

Опубликовано:

Человек просматривает цифры на торговом чеке
Чек. Иллюстративное фото: pixabay.com

В Казахстане запустили петицию против снижения порога постановки на учет по НДС до 15 млн тенге. Она опубликована на портале e-Petition.kz, передает NUR.KZ.

В петиции отмечается, что первым предложил снизить порог постановки на учет по НДС до 15 млн тенге глава Министерства национальной экономики Серик Жумангарин.

Данная мера, как уверены авторы петиции Ануарбек Скаков и Жангельды Сулейманов, приведет к ухудшению положения МСБ, и, вероятно, к сокращению численности малого бизнеса в целом.

Сегодняшний порог в 20 тысяч МРП, что на 2025 год составляет 78,6 млн тенге, является достаточно, по их мнению, низким и некомфортным для МСБ. Поэтому многие предприниматели стараются не перешагнуть этот порог.

А постановка на учет по НДС, как отмечают авторы петиции, обяжет предпринимателей добавлять к ценам на их товары, работы, услуги, еще и сумму НДС, которую планируется поднять до 20%. То есть это грозит увеличением цен на 20%. Но в действительности, уверены заявители, цены повысятся более значительно.

"В-третьих, многие представители МСБ не имеют права относить НДС в зачет, так как либо сами создают свои товары, работы, услуги, либо их поставщики не являются плательщиками НДС. Например, закупки с рынков. Поэтому, предпринимателям придется уплачивать в бюджет почти всю сумму НДС, добавленную к цене на их товары, работы, услуги.

В-четвертых, НДС во всем мире считается самым сложным налогом для исчисления. И у нас в Казахстане судебные органы и Высшая аудиторская палата отмечала неопределенности и многочисленные нарушения в толковании НДС со стороны налоговых органов.

НДС требует представления ежеквартальных деклараций, ведения налоговых регистров и полноценного бухгалтерского учета, выписки электронных счет-фактур, их учета, а также проверки полученных ЭСФ. Всего этого сегодня МСБ не обязан делать. И поэтому, предприниматели вынуждены будут привлекать бухгалтеров, а это дополнительные расходы каждый месяц", - считают авторы петиции.

Отмечается также, что большинство претензий налоговых органов касается НДС. А это значит, что МСБ тоже будет получать огромное количество уведомлений камерального контроля и/или предписаний о налоговых проверках.

"Учитывая особое внимание налоговых органов к НДС, предприниматели вынуждены будут уделять огромное внимание оформлению сделок как со своими покупателями, так и с поставщиками. В том числе, заключению договоров. А для этих задач нужны будут юристы, труд которых придется также оплачивать МСБ.

В-восьмых, налоговые органы применяют жесткие меры в сфере НДС за любые нарушения, и часто эти меры необоснованные. Такие, как "арест" счетов, снятие с учета по НДС и блок ЭСФ. Такие меры приводят почти всегда к банкротству и ликвидации бизнеса.

Мы привели восемь негативных последствий для МСБ. В реальности, их будет больше. Ясно, что понижение порога приведет к сокращению МСБ или затруднит его. Просим Вас отказаться от идеи о снижении порога постановки на учет по НДС до 15 миллионов тенге", - подытожили авторы петиции.

Ранее мы писали, что рост ставки налога на добавленную стоимость и снижение порога до 15 млн тенге может оказать влияние на население из-за роста цен на товары и услуги.

Напомним, год назад премьер-министр Олжас Бектенов заявлял, что повышать ставку налога на добавленную стоимость (НДС) в Казахстане пока не будут.

Недавно вице-премьер Канат Бозумбаев прокомментировал информацию о том, что в правительстве Казахстана недавно обсуждали повышение ставки НДС с 12 до 20%.

На прошлой неделе премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов предложил повысить НДС, уменьшив при этом для работодателей социальный налог и пенсионные отчисления.

Кроме того, Жумангарин, говоря о планах увеличить НДС в Казахстане, заявил, что новую ставку пока не определили.

Позже министр национальной экономики Серик Жумангарин заявил, что новая предлагаемая ставка НДС станет известна уже в ближайшем месяце.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/fines-and-taxes/2217509-peticiyu-protiv-ponizheniya-poroga-nds-zapustili-v-kazahstane/