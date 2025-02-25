Лишать таксистов работы за нарушения ПДД предлагают в Казахстане

На заседании сената представитель Генпрокуратуры заявил, что в Казахстане нужно ужесточить требования к перевозчикам, а также создать реестр таксистов, передает корреспондент NUR.KZ.

Замглавы комитета по правовой статистике и спецучетам Генпрокуратуры Руслан Алькенев отметил, что в Кыргызстане существует лицензирование таксистов, в России принят закон о такси, в США и Азербайджане есть госконтроль за такси.

Он отметил, что с автошколами Казахстане уже "прошел горький опыт", когда отказался от их госрегулирования, теперь эти ошибки "приходится исправлять ценой жизни людей".

Представитель Генпрокуратуры предложил создать реестр таксистов, откуда водителей будут исключать за злостные нарушения.

"Учитывая накопившиеся проблемы, необходимо ужесточить требования к перевозчикам, сделать обязательным предрейсовый осмотр, наличие предметов первой помощи, обязать проходить техосмотр не реже двух раза в год, контроль сна и отдыха водителей, на случай грубых нарушений ПДД приостанавливать действие разрешительных документов на перевозку такси.

Также предлагается оцифровать реестр таксистов, а в случае злостных нарушений ПДД, исключать водителей из этого реестра, тем самым прекращая его деятельность. Передача этой сферы в саморегулирование не решает проблем и не обеспечивает соблюдения требований", - заявил Руслан Алькенев.

Недавно мы писали, что мажилисом рассматривается законопроект, в котором предусматривается создание саморегулируемых организаций, где будут предусмотрены меры по контролю за водителями транспортных средств, что обеспечит безопасность пассажиров такси.

В проекте предусмотрены поправки по созданию информационной системы в СРО, которая будет в последующем интегрирована с интеллектуальной транспортной системой министерства транспорта, обеспечивающей регистрацию, мониторинг и контроль участников СРО.

Также интеграции данной системы, куда войдут и агрегаторы такси, с информационными системами заинтересованных государственных органов. В функционал информационной системы будет включена цифровая верификация водителей при регистрации и получении заказа.

Правилами и стандартами СРО будет предусмотрен порядок проведения оплаты за проезд с отражением информации о перевозчике, пассажире, времени и маршруте следования.