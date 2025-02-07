Токаев: Предложенная правительством ставка НДС завышена

Глава государства Касым-Жомарт Токаев провел встречу с представителями отечественного бизнеса, где обсудил с ними, в том числе, вопросы повышения НДС, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

Глава государства на встрече с представителями отечественного бизнеса поручил правительству дополнительно проработать вопрос по ставке НДС.

Касым-Жомарт Токаев на встрече с представителями отечественного бизнеса. Фото: Акорда

"Любые нововведения должны проводиться на основе всестороннего анализа и продуманной стратегии. Нужно проработать разные варианты, учитывающие специфику отраслей экономики. Я раньше на этот счет не высказывался, поскольку каждое мое слово, каждое высказывание, в силу служебного статуса, может рассматриваться как строгое поручение, но сейчас я хотел бы высказаться. Ставка по НДС должна быть дифференцированная.

Решение по ее верхней планке должно быть принято правительством на основе точных расчетов, с учетом мнения квалифицированных, я подчеркиваю, квалифицированных экспертов, предпринимателей и, конечно же, депутатов", - отметил на встрече президент Токаев.

Встреча Токаева с представителями бизнеса. Фото: Акорда

Представители отечественного бизнеса на встрече с Токаевым. Фото: Акорда

Он также акцентировал внимание на том, что предложенная правительством ставка все же была завышена.

"Вы озвучили эту цифру. Реакция была достаточно острая, временами слишком, на мой взгляд, обостренная, поскольку это было предварительное предложение, которое подлежит обсуждению. Я подчеркиваю, что работа правительства в этом направлении должна продолжаться с учетом мнений всех представителей, будь то бизнес, общественность, предприниматели, эксперты. И в этом году мы должны прийти к решению.

Повторяю: правительство должно детально обсудить этот вопрос с депутатами и экспертами. Также нужно учесть предложения, высказанные в ходе сегодняшней встречи. Государству нужны оптимальные решения, которые, с одной стороны, обеспечат благоприятные условия и не будут создавать препоны бизнесу, а с другой - позволят навести порядок в налоговой сфере и обеспечат рост поступлений в бюджет", - подчеркнул президент.

Напомним, в прошлом месяце премьер-министр РК Олжас Бектенов предложил повысить НДС, уменьшив при этом для работодателей социальный налог и пенсионные отчисления.

Министр национальной экономики Серик Жумангарин, говоря о планах увеличить НДС в Казахстане, заявил, что новую ставку пока не определили. Позже Жумангарин заявил, что новая предлагаемая ставка НДС станет известна уже в ближайшем месяце.

В связи с этими событиями в Казахстане запустили петицию против снижения порога постановки на учет по НДС до 15 млн тенге.

А депутат Берик Бейсенгалиев высказался о предложении повысить НДС в Казахстане - по его мнению, правительству нужно изучить другие подходы.

Накануне глава Миннацэкономики Серик Жумангарин рассказал, когда могут принять решение касательно ставки НДС.

Представители отечественного бизнеса на встрече с Токаевым. Фото: Акорда