Таксистам запретят перевозить пассажиров дальше чем на 50 км в Казахстане

Министр транспорта Марат Карабаев рассказал, каким образом будут следить за работой таксистов, которые занимаются междугородной перевозкой, передает корреспондент NUR.KZ.

Ранее министр внутренних дел заявлял, что таксисты на междугородних маршрутах без сна и отдыха находятся на дорогах и подвергают тем самым опасности своих пассажиров. В Минтрансе прокомментировали ситуацию.

Марат Карабаев сообщил, что на межобластных маршрутах более популярен inDrive.

"Сейчас граждане предпочитают inDrive или легковой автомобиль, потому что водители превышают допустимую скорость и за счет этого доезжают быстрее. Когда у нас будет средняя скорость, то разница во времени не будет такой большой, чтобы добраться от точки "А" в точку "Б" (и, соответственно, люди вернутся к общественному транспорту – прим. ред.)", - считает он.

Предлагается также применять Face ID, чтобы водители не могли регистрироваться под разными аккаунтами и круглосуточно заниматься перевозками.

"Но мы больше обсуждаем другой вопрос. Есть опыт других стран, когда такого рода агрегаторы имеют право везти не более 50 км, а на остальное (расстояние - прим. ред.) должны переходить на регулярные автобусные сообщения. У inDrive не будет возможности заниматься перевозками на расстояния свыше 50 км. Кто-то говорит, давайте определим 150 км, кто-то 50 км, но для нас важна безопасность", - заявил министр.

Регулярные автобусные перевозки более безопасны, по его словам, так как водитель проходит медосвидетельствование, есть четкий график работы.

"По "Яндекс.Такси" я говорил о том, что, прежде чем заходить на аккаунт, поскольку водитель до этого Face ID уже использовал, то после прохождения 8 часов второй раз через Face ID не допускается вхождение по этому аккаунту", - резюмировал глава Минтранса.

Напомним, ранее мы также писали, что агрегаторы такси в Казахстане начнут сотрудничать с госорганами. Как сообщило Министерство транспорта РК, планируется взять под контроль и сферу такси. Ведомство совместно с Министерством внутренних дел РК и агрегаторами такси подписало меморандум о сотрудничестве, в рамках которого предусмотрено наказание для водителей, нарушающих скоростной режим.

"На основе отзывов и оценок пользователей водители, часто нарушающие скоростной режим, могут быть временно или навсегда отстранены от выполнения заказов", – сообщается в пресс-релизе.

Помимо контроля за скоростным режимом, также планируется проведение тренингов для водителей, которые работают через мобильные приложения такси, в онлайн- и офлайн-форматах на тему соблюдения правил дорожного движения.

Как отметили в Министерстве транспорта РК, главная цель разработки меморандума – повышение безопасности пользователей на дорогах.