Повышение НДС в Казахстане обсудили на заседании с Токаевым

Премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов предложил повысить НДС, уменьшив при этом для работодателей социальный налог и пенсионные отчисления, передает NUR.KZ.

"Налоговая система не только не обеспечивает государству нужный объем инвестиций, но и несправедлива по отношению к предпринимателям. Основная налоговая нагрузка ложится на фонд оплаты труда, а значит, на себестоимость. Еще до того, как товар попал на полку, предприниматель уже вынужден заплатить большую часть налогов.

Правительство предлагает снизить нагрузку на фонд оплаты труда путем переноса ее на продажи. Для этого необходимо повысить ставку НДС, одновременно снизив социальный налог и обязательные пенсионные выплаты работодателя", - заявил премьер-министр Олжас Бектенов.

По его словам, это повысит конкурентоспособность предприятий, создаст для них необходимый финансовый резерв.

"Снижение нагрузки на фонд оплаты труда позволит бизнесу увеличить заработные платы, дополнительные налоговые поступления будут направлены на стимулирование экономического роста, опережающие развитие инфраструктуры, поддержку перспективных бизнес-проектов, приоритетных в Казахстане.

Средства Нацфонда, как вы и поручали, будут запрашиваться исключительно для строительства крупных инфраструктурных объектов. Параллельно будем повышать эффективность государственных расходов и усиливать бюджетные дисциплины", - резюмировал премьер.

Между тем, заместитель премьер-министра - министр национальной экономики Серик Жумангарин отметил, что на сегодня из более 2,3 млн зарегистрированных налогоплательщиков плательщиками НДС являются только 137 700 субъектов бизнеса.

"Это 6% от всех. Из них фактически оплачивают НДС только 88 тысяч. Или 4% от всего количества налогоплательщиков. Одна из причин - высокий порог для постановки на учет по НДС. На сегодня он составляет 78 млн тенге.

Мы предлагаем снижение порога НДС до 15 млн тенге. В этих пределах на сегодня работает 88% МСБ. Поэтому мы предполагаем, что серьезного влияния на сегмент это не окажет. В странах ОЭСР порог еще ниже, а в некоторых ведущих экономиках он и вовсе нулевой. Благодаря этому наконец НДС станет налогом для зачета. Появится дополнительно около 300 тысяч новых налогоплательщиков", - заявил он.

Президент Касым-Жомарт Токаев заявил, что, в целом, необходимо проводить реформы и сомнений в данном вопросе нет, однако обществу и населению нужно объяснить, как будет осуществляться администрирование, например, по соцналогу.

"Все это необходимо обсудить и продумать, как осуществить эту реформу. В целом реформа необходима, я одобряю эту реформу, но надо обсудить, исследовать. Поэтому в настоящее время в мажилисе рассматривается проект нового Налогового кодекса. Это хороший результат, но в 2025 году надо обратить внимание в первую очередь на Налоговый и Бюджетный кодекс.

Поэтому работайте, я подтверждаю, что реформа нужна, но сейчас нам нужно уменьшить трансферты из Нацфонда, усилить его сберегательную функцию, накопившиеся в фонде средства можно направить на финансирование крупных инфраструктурных проектов. Таким образом мы будем усиливать развитие", - сообщил глава государства.

Он добавил, что социальный налог нужно очень внимательно продумать.