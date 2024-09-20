Минтранс обратился к казахстанским таксистам и их пассажирам

Министерство транспорта Казахстана опубликовало требования для водителей такси по соблюдению закона, передает NUR.KZ. Кроме того, даны рекомендации пассажирам такси.

На сайте Минтранса сообщается, что сейчас Казахстане ведут работу по обеспечению соблюдения требований законодательства в сфере таксомоторных перевозок. Водителям напомнили, что для осуществления перевозок такси необходимо быть индивидуальным предпринимателем или юридическим лицом. Перед началом работы водитель должен подать в местный исполнительный орган уведомление о начале деятельности по перевозке такси.

"При этом, перевозки с использованием мобильных приложений заказа такси могут осуществляться только официальными перевозчиками такси, подавшими вышеуказанное о начале деятельности по перевозке такси либо водитель, заключивший трудовой договор с официальным перевозчиком такси", - сказано в обращении.

Также сообщается, что в РК запрещена деятельность по перевозке пассажиров автотранспортом, имеющим иностранный государственный регистрационный номерной знак и с правосторонним рулевым управлением. В Минтрансе добавили, что за нарушение установленных требований предусмотрена ответственность.

Также в министерстве обратились к пассажирам. В ведомстве напомнили, что одной из приоритетных задач такси является обеспечение безопасности пассажиров, а также повышение качества представляемых услуг.

"В целях обеспечения безопасности информируем пассажиров, что перед поездкой и во время поездки необходимо предпринять следующие действия:

сверьте марку и номер машины, а также фото водителя с информацией в сервисе заказа такси перед началом поездки;

отмените поездку в сервисе заказа такси, если информация не совпадает, и сообщите об этом службу поддержки;

во время поездки не забывайте пристегнуться, даже на заднем сиденье;

своевременно обращайтесь в службу поддержки о нештатных ситуациях при поездке (грубое или неадекватное поведение водителя, грязный салон автомобиля, агрессивный или опасный стиль вождения, нарушения водителем правил дорожного движения)", - рекомендовали в Минтрансе.

Кроме того, потенциальных пассажиров попросили своевременно информировать правоохранительные органы при выявлении фактов нарушения требований законодательства.

Отметим, что за последнее время произошло несколько конфликтов между водителями такси и пассажирами. Так, суд Астаны постановил арестовать на 5 суток водителя, который выражался нецензурной бранью в адрес пассажирки с ребенком.

Также в Астане водитель такси и пассажирка подали друг на друга заявление в полицию. Видео конфликта появилось в Сети: на нем видно, как пассажирка, которая, по всей видимости, ехала в такси с ребенком, ругается с таксистом. Так как было установлено, что в этом случае и таксист, и пассажирка выражались нецензурной бранью в адрес друг друга, суд назначил обоим штраф в размере 20 МРП (73 тыс. тенге).

А в Кокшетау вместо оплаты за услуги такси водителю нанесли телесные повреждения. В этом подозревают пассажира, скрывшегося с места происшествия. Подозреваемый установлен, ведется следствие.

До этого конфликт пассажира с таксистом в Талгаре прокомментировали в акимате. Тогда в соцсетях появилось видео конфликта таксиста и пассажира, который якобы работает имамом в мечети.

Еще один конфликт клиентки и таксиста попал на видео в Караганде. На кадрах в ходе ссоры женщина заявила, что имеет родственные связи в полиции. Эту информацию опровергли в ДП.

Ранее мы писали, положены ли денежные выплаты казахстанцам, пострадавшим в такси. Сообщалось, что в подобных случаях предусмотрено страхование и выплата компенсаций.