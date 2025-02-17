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Какую информацию о поездках казахстанцев в такси будут фиксировать

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Автомобиль такси
Такси. Иллюстративное фото: Prapass Pulsub / Getty Images

Новый законопроект касательно усиления контроля за безопасностью перевозок обсуждают в парламенте Казахстана - первый зампремьера Роман Скляр раскрыл некоторые подробности, передает NUR.KZ.

Депутаты фракции Amanat направили запрос на имя первого заместителя премьер-министра касательно безопасности пассажирских перевозок в связи с общим ухудшением ситуации на дорогах.

В своем запросе они отметили, что жертвами ДТП в прошлом году стали, в том числе, и пассажиры такси.

Роман Скляр пояснил, что в настоящее время мажилисом рассматривается законопроект, в котором предусматривается создание саморегулируемых организаций, где будут предусмотрены меры по контролю за водителями транспортных средств, что обеспечит безопасность пассажиров такси.

В проекте предусмотрены поправки по созданию информационной системы в СРО, которая будет в последующем интегрирована с интеллектуальной транспортной системой министерства транспорта, обеспечивающей регистрацию, мониторинг и контроль участников СРО. Также интеграции данной системы, куда войдут и агрегаторы такс, с информационными системами заинтересованных государственных органов.

В функционал информационной системы будет включена цифровая верификация водителей при регистрации и получении заказа.

По словам первого зампремьера, правилами и стандартами СРО будет предусмотрен порядок проведения оплаты за проезд с отражением информации о перевозчике, пассажире, времени и маршруте следования.

Напомним, недавно в министерстве транспорта обратились к казахстанским таксистам - их просят в случае выявления нарушений в работе интернет-агрегаторов сообщать о таких случаях.

А еще глава министерства Марат Карабаев высказался о возможности роста цен на услуги такси в связи с созданием саморегулируемых организаций.

"Такси никуда не будут передаваться. СРО - это ассоциация. То есть она не представляет собой юрлицо. Это первое. Второе - проектом закона не предусмотрено вовлечение туда всех таксистов, а предусмотрено только вовлечение юрлиц - а их у нас 2 тысячи компаний, 10 тысяч машин. Мы совместно с мажилисом отрабатываем. В пилотном режиме в отдельном регионе отработаем, то есть массового внедрения СРО не будет", - заверил министр.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2221475-kakuyu-informaciyu-o-poezdkah-kazahstancev-v-taksi-budut-fiksirovat/