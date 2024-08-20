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Регистрацию праворульных авто в агрегаторах такси запретят в Казахстане

Опубликовано:

Водитель держит руки на руле
Водитель. Иллюстративное фото: pixabay.com

Министр транспорта Марат Карабаев в кулуарах правительства сообщил о том, что праворульные машины не будут регистрировать в агрегаторах такси, передает корреспондент NUR.KZ.

По словам министра, уже подписан меморандум с InDriver, который предусматривает отказ от регистрации агрегатором праворульных машин.

"На праворульных машинах законом запрещено осуществлять деятельность такси, поэтому и InDriver и "Яндекс" не будут у себя регистрировать. До 1 января "Яндекс" и InDriver у себя проведут инвентаризацию, выявят праворульные и ограничат доступ.

Есть праворульные, которые переделаны на леворульные. Они несут опасность для здоровья наших граждан и безопасность передвижения. Интернет-провайдеры будут проводить ревизию и такие машины тоже выявлять и отключать с 1 января", - рассказал Карабаев.

Также министр добавил, что МВД будет предоставлять список водителей, часто нарушающих ПДД, которые также будут отключены от системы агрегаторов. При этом отключение коснется и самих граждан, и их авто.

Напомним, ранее Карабаев комментировал возможный запрет для таксистов перевозить пассажиров дальше чем на 50 км.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2151048-registraciyu-pravorulnyh-avto-v-agregatorah-taksi-zapretyat-v-kazahstane/

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