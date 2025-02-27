"Иначе развалим страну": экономист заявил, что казахстанцам "нужно принять" повышение НДС до 16 процентов

На заседании мажилиса экономист и бывший министр Жаксыбек Кулекеев высказался за поднятие НДС до 16%, добавив, что эту ситуацию "нужно принять", передает корреспондент NUR.KZ.

"Договорились на 16% - это неплохо. Конечно, это надо принять, мое мнение, но иначе ситуацию мы не поправим. Если мы создали в стране условия для неуплаты налогов, все будут этим пользоваться - сегодня крупные компании имеют вокруг себя тысячи ИП. Мы узаконили в стране избежание уплаты налогов. Как тогда мы собираемся государство содержать?

Нам концептуально надо разобраться сейчас. В ближайшие 10 лет, возможно, у нас еще будут нефтяные доходы, через 10 лет - это под большим вопросом. Что будет со страной через 10 лет, когда этих доходов не будет? Мы же развалимся. Мы туда и идем сегодня. Очень печально", - заявил Жаксыбек Кулекеев.

Он добавил, что, если уровень собранных налогов останется таким же, как сейчас - также велик шанс развала страны.

"Плюс мы бюджетную дисциплину настолько низко опустили, особенно в прошлом году, официальные данные посмотрите, сколько налогов мы собрали - в 5 раз меньше собрали по сравнению с предыдущими годами. Ну, есть объективные и субъективные причины, но дальше, если так же будем работать в этом году, то мы вообще развалим страну в ближайшие несколько лет.

Потому что мы увлеклись - можно просто залезть в карман бизнесменов, законно-незаконно просто забираем у них деньги. Но они тоже не могут этого выдержать. Никто этого не выдерживает. (…)

Если в двух словах, я, конечно, поддерживаю повышение НДС, но единственное, я хотел бы, чтобы мы упорядочили и подняли бюджетную дисциплину в стране. То, что мы не возмещаем НДС, с этим тоже надо что-то делать, но это позор. Мы убиваем свой бизнес", - заявил Кулекеев.

Добавим, также сегодня вице-министр нацэкономики Азамат Амрин в мажилисе высказался о влиянии предлагаемой новой ставки НДС на экономику Казахстана и назвал сферы, в которых предлагается установить пониженные ставки НДС в Казахстане.

Напомним, в прошлом месяце премьер-министр РК Олжас Бектенов предложил повысить НДС, уменьшив при этом для работодателей социальный налог и пенсионные отчисления.

Касым-Жомарт Токаев, выступая на позапрошлой неделе на встрече с бизнесменами, заявил, что предложенная правительством ставка НДС завышена, и поручил проработать этот вопрос, обсудив с экспертами.

На фоне этих заявлений казахстанцы запустили петицию против снижения порога постановки на учет по НДС до 15 млн тенге.

10 февраля министр финансов РК Мади Такиев и вице-министр нацэкономики Азамат Амрин обсудили с представителями бизнеса предложения правительства по изменения ставок НДС.

"Мы предлагаем рассмотреть такой механизм: общеустановленная ставка НДС 16%, полное освобождение от НДС для производителей сельхозпродукции, а для ряда отраслей - промежуточная ставка в размере 10%. Таким образом, предложенная правительством дифференциация ставок составляет: 16%, 10%, 0% и освобождение", - сообщал Амрин.

Позже на заседании кабмина глава Миннацэкономики Серик Жумангарин разъяснил дифференциацию ставки НДС.

Также ранее Жумангарин встретился с представителями бизнеса в Алматы, где были озвучены новые детали по предлагаемым ставкам НДС. Сообщалось, что при предлагаемой в настоящее время ставке НДС в 16% социальные отчисления предлагается оставить без изменений.

В рамках обсуждения возможной ставки НДС в регионах рассматривалась также возможность освобождения малого бизнеса от уплаты НДС.

Позже глава МНЭ в подкасте Taldau Talks на тему налоговой реформы в Казахстане признал, что введение НДС 12% для застройщиков приведет к росту цен на жилье в Казахстане.