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Дифференциацию ставки НДС разъяснил министр экономики

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Человек пересчитывает деньги в кошельке
Деньги. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Заместитель премьер-министра – министр национальной экономики Серик Жумангарин на заседании кабмина в очередной раз представил виденье правительства по ставке НДС, передает корреспондент NUR.KZ.

По словам Жумангарина, базовую ставку предлагается установить на уровне 16%.

"НДС – это один из ключевых источников пополнения бюджета и составляет 25% государственного бюджета. Повышение и дифференциация ставки НДС до 16% позволяет уменьшить зависимость бюджета от волатильных нефтяных доходов, усилить сберегательную функцию Национального фонда и финансировать приоритетные государственные проекты", – пояснил он.

Он же добавил, что предлагается ввести дифференциацию ставки НДС, которую вчера уже анонсировал вице-министр национальной экономики Азамат Амрин.

"Почему дифференциация только 10%? Это связано со сложностью администрирования. В первую очередь, для бизнеса. Во-вторых, для налоговых органов. Когда много ставок – усложняется учет, усложняется составление деклараций, накапливается дебетовое сальдо. Чтобы этого избежать, мы предлагаем - 16%, 10%, 0% и освобождение", – указал спикер.

Полностью освободить от уплаты НДС предлагается производителей сельскохозяйственной продукции.

Так, по словам Жумангарина, юрлица-сельхозтоваропроизводители сейчас платят НДС 30% от положенного к уплате в бюджет. Теперь платить не будут.

"Таким образом, вся продукция – картофель, помидоры, лук, капуста, произведенная в Казахстане, – будет более конкурентоспособна", – заверил глава МНЭ.

Пониженная ставка в 10% предлагается для сферы здравоохранения.

Предлагается также снижение порога постановки на учет с 80 млн тенге до 15 млн тенге.

Таким образом, по словам Жумангарина, создаются условия, при которых стоимость издержек дробления будут превышать выгоды от дробления. Это, с позиции министерства, создаст равные условия для бизнеса, предотвратит схемы уклонения от уплаты налогов.

В ходе заседания Жумангарин также поделился прогнозом по инфляции в случае повышения ставки НДС и рассказал, как будет пересмотрен режим розничного налога.

Напомним, в прошлом месяце премьер-министр РК Олжас Бектенов предложил повысить НДС, уменьшив при этом для работодателей социальный налог и пенсионные отчисления.

Касым-Жомарт Токаев, выступая на прошлой неделе на встрече с бизнесменами, заявил, что предложенная правительством ставка НДС завышена и поручил проработать этот вопрос, обсудив с экспертами.

На фоне этих заявлений казахстанцы запустили петицию против снижения порога постановки на учет по НДС до 15 млн тенге.

А депутат Берик Бейсенгалиев, говоря о предложении повысить НДС в Казахстане, заявил, что правительству "нужно изучить другие подходы".

В середине прошлой недели глава министр Жумангарин рассказал, когда могут принять решение по ставке НДС.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2219709-differenciaciyu-stavki-nds-razyasnil-ministr-ekonomiki/