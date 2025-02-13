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Возможность освобождения малого бизнеса от уплаты НДС рассматривают в правительстве

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Предприниматели Актау
Предприниматели Актау. Фото: t.me/KZgovernment

Вице-министр нацэкономики Бауыржан Омарбеков и зампредседателя Комитета госдоходов Жанибек Нуржанов встретились с бизнес-сообществом в городе Актау, передает NUR.KZ со ссылкой на правительство.

В ходе встречи, в которой приняли участие около 200 предпринимателей, был обсужден новый Налоговый кодекс и его влияние на бизнес.

В своем выступлении вице-министр национальной экономики РК Бауыржан Омарбеков отметил, что для недопущения роста цен на продукты питания, социально-значимые товары правительство рассматривает возможность полного освобождения микро и малого бизнеса от уплаты НДС.

Заместитель председателя Комитета государственных доходов Жанибек Нуржанов подчеркнул, что налог на добавленную стоимость является одним из основных источников пополнения бюджета. Но поскольку реформа в сфере налогообложения затрагивает интересы не только предпринимателей, но и в целом всего населения, обсуждения проводятся открыто с участием бизнес-экспертов.

"В связи с поручением главы государства во всех регионах проходят встречи с представителями бизнеса. Ваши конкретные предложения будут тщательно проанализированы правительством и в дальнейшем представлены в парламент", - сказал Жанибек Нуржанов.

Мангистауские предприниматели высказали мнение о налоге на добавленную стоимость, который активно обсуждается в обществе.

"Повышение ставки НДС может отразиться на малом бизнесе. Предлагаем дифференцированное налогообложение крупных секторов экономики с высокими доходами и без уплаты НДС", - сказал председатель Регионального совета Жалгас Мырзагалиев.

Он также отметил, что игорный бизнес - это отрасль с особенно высокими доходами. Справедливым шагом будет введение налога и на этот вид бизнеса. Это может принести значительные доходы в бюджет.

"Очень верно, что представители правительства приезжают в регион и разъясняют новый Налоговый кодекс. Мы тоже высказали свое предложение. Здесь была дискуссионная площадка, где предприниматели и правительство высказали свои позиции. Важно, чтобы было учтено мнение предпринимателей. Рост НДС должен увеличить налоговые поступления в бюджет. Однако, если потребление снизится и часть бизнеса уйдет в тень, эффект может быть слабее ожидаемого", - отметил директор ТОО "TaxServiceKz" Жасулан Серик.

В заключение вице-министр Национальной экономики РК Бауыржан Омарбеков и заместитель председателя Комитета государственных доходов Жанибек Нуржанов пообещали учесть все высказанные предложения.

Напомним, в прошлом месяце премьер-министр РК Олжас Бектенов предложил повысить НДС, уменьшив при этом для работодателей социальный налог и пенсионные отчисления.

Касым-Жомарт Токаев, выступая на прошлой неделе на встрече с бизнесменами, заявил, что предложенная правительством ставка НДС завышена и поручил проработать этот вопрос, обсудив с экспертами.

На фоне этих заявлений казахстанцы запустили петицию против снижения порога постановки на учет по НДС до 15 млн тенге.

В понедельник, 10 февраля, министр финансов РК Мади Такиев и вице-министр нацэкономики Азамат Амрин обсудили с представителями бизнеса предложения правительства по изменения ставок НДС.

"Мы предлагаем рассмотреть такой механизм: общеустановленная ставка НДС 16%, полное освобождение от НДС для производителей сельхозпродукции, а для ряда отраслей - промежуточная ставка в размере 10%. Таким образом, предложенная правительством дифференциация ставок составляет: 16%, 10%, 0% и освобождение", - сообщал Амрин.

Позже на заседании кабмина глава Миннацэкономики Серик Жумангарин разъяснил дифференциацию ставки НДС.

Также накануне заместитель премьер-министра - министр национальной экономики Серик Жумангарин встретился с представителями бизнеса в Алматы, где были озвучены новые детали по предлагаемым ставкам НДС. Сообщалось, что при предлагаемой в настоящее время ставке НДС в 16% социальные отчисления предлагается оставить без изменений.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2220645-pravitelstvo-rassmatrivaet-vozmozhnost-polnogo-osvobozhdeniya-mikro-i-malogo-biznesa-ot-uplaty-nds/