Названы сферы, в которых предлагается установить пониженные ставки НДС в Казахстане

Вице-министр национальной экономики Азамат Амрин озвучил в мажилисе видение по НДС, передает корреспондент NUR.KZ. В нижней палате парламента сейчас идет презентация поправок в Налоговый кодекс.

В мажилисе идет презентация поправок в Налоговый кодекс. Новеллы представил вице-министр нацэкономики Азамат Амрин.

"Мы предлагаем дифференцированную ставку по НДС. Общеустановленная ставка составит 16% - это базовая ставка. Второй вариант - полное освобождение от НДС для агропромышленного комплекса. При этом мы сохраняем право добровольной постановки на учет.

То есть, если налогоплательщик самостоятельно хочет быть плательщиком НДС, такое право у него остается. Также предусмотрена промежуточная ставка в 10%. В проекте, который поступил в парламент, эта ставка предложена для сферы здравоохранения", - сказал он.

Между тем, по словам вице-министра, в рамках рабочих поездок, встреч с бизнесом и обсуждений на различных площадках поступило множество предложений.

"Были озвучены инициативы по снижению НДС на продукты питания и другие категории товаров. Сейчас все эти вопросы находятся на стадии обсуждения. Я думаю, что в рамках работы профильной группы в мажилисе парламента мы детально рассмотрим все эти предложения", - подчеркнул Амрин.

При этом в материалах, предоставленных мажилисом, есть более полная информация о предлагаемых ставках НДС и сферах.

"Для стимулирования развития промежуточная ставка в 10% рассматривается для ряда других отраслей, таких как туризм, IT, креативная индустрия, производство продуктов питания", - сказано там.

Также, в проекте Налогового кодекса предлагается повышение ставки НДС с 12% до 16%, с освобождением от НДС сфер средств массовой информации и агропромышленного комплекса, а также установление пониженной ставки в размере 10% для фарминдустрии, медицинских услуг и социально значимых продовольственных товаров.

Напомним, в прошлом месяце премьер-министр РК Олжас Бектенов предложил повысить НДС, уменьшив при этом для работодателей социальный налог и пенсионные отчисления.

Касым-Жомарт Токаев, выступая на позапрошлой неделе на встрече с бизнесменами, заявил, что предложенная правительством ставка НДС завышена, и поручил проработать этот вопрос, обсудив с экспертами.

На фоне этих заявлений казахстанцы запустили петицию против снижения порога постановки на учет по НДС до 15 млн тенге.

10 февраля министр финансов РК Мади Такиев и вице-министр нацэкономики Азамат Амрин обсудили с представителями бизнеса предложения правительства по изменения ставок НДС.

"Мы предлагаем рассмотреть такой механизм: общеустановленная ставка НДС 16%, полное освобождение от НДС для производителей сельхозпродукции, а для ряда отраслей - промежуточная ставка в размере 10%. Таким образом, предложенная правительством дифференциация ставок составляет: 16%, 10%, 0% и освобождение", - сообщал Амрин.

Позже на заседании кабмина глава Миннацэкономики Серик Жумангарин разъяснил дифференциацию ставки НДС.

Также ранее Жумангарин встретился с представителями бизнеса в Алматы, где были озвучены новые детали по предлагаемым ставкам НДС. Сообщалось, что при предлагаемой в настоящее время ставке НДС в 16% социальные отчисления предлагается оставить без изменений.

В рамках обсуждения возможной ставки НДС в регионах рассматривалась также возможность освобождения малого бизнеса от уплаты НДС.

Позже глава МНЭ в подкасте Taldau Talks на тему налоговой реформы в Казахстане признал, что введение НДС 12% для застройщиков приведет к росту цен на жилье в Казахстане.