Финансы

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Названы сферы, в которых предлагается установить пониженные ставки НДС в Казахстане

Опубликовано:

Қазақ тілінде оқу
Налоги
Налоги. Иллюстративное фото: NUR.KZ.Петр Карандашов

Вице-министр национальной экономики Азамат Амрин озвучил в мажилисе видение по НДС, передает корреспондент NUR.KZ. В нижней палате парламента сейчас идет презентация поправок в Налоговый кодекс.

В мажилисе идет презентация поправок в Налоговый кодекс. Новеллы представил вице-министр нацэкономики Азамат Амрин.

"Мы предлагаем дифференцированную ставку по НДС. Общеустановленная ставка составит 16% - это базовая ставка. Второй вариант - полное освобождение от НДС для агропромышленного комплекса. При этом мы сохраняем право добровольной постановки на учет.

То есть, если налогоплательщик самостоятельно хочет быть плательщиком НДС, такое право у него остается. Также предусмотрена промежуточная ставка в 10%. В проекте, который поступил в парламент, эта ставка предложена для сферы здравоохранения", - сказал он.

Между тем, по словам вице-министра, в рамках рабочих поездок, встреч с бизнесом и обсуждений на различных площадках поступило множество предложений.

"Были озвучены инициативы по снижению НДС на продукты питания и другие категории товаров. Сейчас все эти вопросы находятся на стадии обсуждения. Я думаю, что в рамках работы профильной группы в мажилисе парламента мы детально рассмотрим все эти предложения", - подчеркнул Амрин.

При этом в материалах, предоставленных мажилисом, есть более полная информация о предлагаемых ставках НДС и сферах.

"Для стимулирования развития промежуточная ставка в 10% рассматривается для ряда других отраслей, таких как туризм, IT, креативная индустрия, производство продуктов питания", - сказано там.

Также, в проекте Налогового кодекса предлагается повышение ставки НДС с 12% до 16%, с освобождением от НДС сфер средств массовой информации и агропромышленного комплекса, а также установление пониженной ставки в размере 10% для фарминдустрии, медицинских услуг и социально значимых продовольственных товаров.

Напомним, в прошлом месяце премьер-министр РК Олжас Бектенов предложил повысить НДС, уменьшив при этом для работодателей социальный налог и пенсионные отчисления.

Касым-Жомарт Токаев, выступая на позапрошлой неделе на встрече с бизнесменами, заявил, что предложенная правительством ставка НДС завышена, и поручил проработать этот вопрос, обсудив с экспертами.

На фоне этих заявлений казахстанцы запустили петицию против снижения порога постановки на учет по НДС до 15 млн тенге.

10 февраля министр финансов РК Мади Такиев и вице-министр нацэкономики Азамат Амрин обсудили с представителями бизнеса предложения правительства по изменения ставок НДС.

"Мы предлагаем рассмотреть такой механизм: общеустановленная ставка НДС 16%, полное освобождение от НДС для производителей сельхозпродукции, а для ряда отраслей - промежуточная ставка в размере 10%. Таким образом, предложенная правительством дифференциация ставок составляет: 16%, 10%, 0% и освобождение", - сообщал Амрин.

Позже на заседании кабмина глава Миннацэкономики Серик Жумангарин разъяснил дифференциацию ставки НДС.

Также ранее Жумангарин встретился с представителями бизнеса в Алматы, где были озвучены новые детали по предлагаемым ставкам НДС. Сообщалось, что при предлагаемой в настоящее время ставке НДС в 16% социальные отчисления предлагается оставить без изменений.

В рамках обсуждения возможной ставки НДС в регионах рассматривалась также возможность освобождения малого бизнеса от уплаты НДС.

Позже глава МНЭ в подкасте Taldau Talks на тему налоговой реформы в Казахстане признал, что введение НДС 12% для застройщиков приведет к росту цен на жилье в Казахстане.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2224211-stavku-nds-predlagayut-snizit-dlya-proizvoditeley-produktov-pitaniya-v-kazahstane/