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Снижение порога по НДС и упрощенный режим только для B2C: глава МНЭ встретился с бизнесом в Алматы

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Серик Жумангарин на встрече с бизнесменами Алматы
Серик Жумангарин на встрече с бизнесменами Алматы. Фото: t.me/KZgovernment

Заместитель премьер-министра - министр национальной экономики Серик Жумангарин встретился с представителями бизнеса в Алматы, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу правительства.

Во встрече также приняли участие министр финансов Мади Такиев, вице-министр национальной экономики Азамат Амрин, председатель правления НПП "Атамекен" Раимбек Баталов, а также свыше 50 представителей крупного и малого бизнеса, Ассоциации легкой промышленности, туристических компаний и других отраслевых объединений бизнеса, независимые эксперты города.

Предприниматели Алматы на встрече с представителями МНЭ
Предприниматели Алматы на встрече с представителями МНЭ. Фото: t.me/KZgovernment

Снижение порога по регистрации по НДС до 15 млн тенге и сужение круга видов деятельности в спецрежиме на B2C - основные вопросы, которые подняли на встрече предприниматели.

"Ежегодно государство теряет порядка 800 млрд тенге подоходного налога от дроблений бизнеса в силу высокого порога постановки на учет по НДС. Де-факто у нас средний бизнес есть, а де-юре - нет. Введение этих механизмов - понижение порога постановки на учет по НДС и упрощенный спецрежим только B2C - это не борьба против предпринимательства, а борьба с теневой экономикой. Тот, кто платит налоги, не может добросовестно конкурировать с теми, кто не платит. И без массовой поддержки бизнеса в стремлении к справедливому налогообложению госорганы не смогут полноценно бороться с теневой экономикой", - отметил Азамат Амрин.

Прозвучали ответы и на вопросы по снижению нагрузки на ФОТ. Отмечено, что ранее предложенная реформа в части отмены оплаты соцналога и ОПВР предпринимателями могла состояться при условии повышении ставки НДС до 20%. Тогда у государства были бы доходы для покрытия социальных отчислений вместо работодателя.

Предприниматели Алматы на встрече с представителями МНЭ
Предприниматели Алматы на встрече с представителями МНЭ. Фото: t.me/KZgovernment

Однако при предлагаемой в настоящее время ставке НДС в 16% социальные отчисления предлагается оставить без изменений.

Отмечается, что на встрече выступили представители бизнеса по самым разным отраслям - спортивным клубам, информационной безопасности, медицины, легкой промышленности, туризма и другим.

По итогам встречи Серик Жумангарин поблагодарил всех участников за конструктивный диалог, отметив, что все предложения будут рассмотрены в рабочих группах в правительстве перед вынесением проекта налоговой реформы на рассмотрение мажилиса.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2220225-snizhenie-poroga-po-nds-i-uproshchennyy-rezhim-glava-mne-vstretilsya-s-biznesom-v-almaty/