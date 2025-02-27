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Как повышение ставки НДС повлияет на ВВП и инфляцию в Казахстане

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Калькулятор и деньги
Калькулятор и деньги. Фото: NUR.KZ/Петр Карандашов

Вице-министр нацэкономики Азамат Амрин в мажилисе высказался о влиянии предлагаемой новой ставки НДС на экономику Казахстана, передает корреспондент NUR.KZ.

"Как повлияет снижение порога по постановке на учет по НДС (до 15 млн тенге -прим. ред.) и дифференциация ставки на наши основные макропоказатели?

Если у нас в прогнозе социально-экономического развития на предстоящую трехлетку, которую мы с вами утвердили в бюджете этого года, рост в 5,4%, то, конечно, увеличение ставки даст минус 42 процентных пункта, это за счет изменения экономической активности. Мы это понимаем, поэтому в целом снижение ВВП ожидается, но это будет краткосрочно, в течение одного года. Потом все это выровняется", - заверил Азамат Амрин.

Прогнозируется также, по словам вице-министра, и дополнительная инфляция.

"К тому прогнозу инфляции, которая у нас сейчас заложена в прогнозе социально-экономического развития - плюс 2,5-3%, которые мы закладываем. То есть, условно, за прошлый год 8,6% инфляция была, условно 2,5% - это порядка 12% будет ожидаемый рост инфляции в 2026 году. Но инфляция будет иметь краткосрочный характер, и в течение года выровняется. Уже в 2027-2028 годы она восстановится", - резюмировал вице-министр.

Отметим, ранее заместитель премьер-министра - министр национальной экономики Серик Жумангарин на заседании правительства поделился прогнозом по инфляции в случае повышения ставки НДС. Возможный инфляционный эффект от повышения налогов, по мнению чиновника, будет краткосрочным и исчерпается в течение года. А дополнительная инфляция ожидается в размере до 3%.

Однако эксперты заверяют, что инфляция в 2025 году может вырасти в среднем до 10,6%. Такое мнение они высказывают на фоне ускорения роста цен в январе и предстоящих реформ в стране.

Отметим также, что ранее зампред Нацбанка в кулуарах сената прокомментировал предложение депутата Серика Егизбаева "включить печатный станок", чтобы увеличить эмиссию денежной массы в стране. Акылжан Баймагамбетов считает, что печать денег еще больше разгонит инфляцию в стране.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2224239-kak-povyshenie-stavki-nds-povliyaet-na-vvp-i-inflyaciyu-v-kazahstane/