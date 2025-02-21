"Осторожно к этому подходим": глава МНЭ - о влиянии повышения НДС на стоимость жилья в Казахстане

Глава МНЭ в подкасте Taldau Talks на тему налоговой реформы в Казахстане признал, что введение НДС 12% для застройщиков приведет к росту цен на жилье в Казахстане, передает корреспондент NUR.KZ.

Серик Жумангарин заявил, что отношения в строительной отрасли нужно привести в порядок.

"В проекте Налогового кодекса, который находится в мажилисе, строительство жилья обложено НДС в размере 12% - сейчас этого нет. Строители волнуются. Они предложили альтернативный налог - так называемый "инфраструктурный", от 40 до 60 долларов за квадратный метр в зависимости от класса жилья. Это то, какая может быть альтернатива. Но нас, честно говоря, не налог больше волнует, а схема реализации этих квартир: каждый жилой комплекс - это отдельное ТОО, хотя материнская компания выступает как бренд, а продажи квартир идут через ИП. Мы в рамках Налогового кодекса эту проблему будем решать.

Компания, которая строит, она и должна продавать, и продавать как B2C. Причем за безналичный расчет, чтобы никакого "нала" там не было. Эту сферу надо приводить в порядок, потому что мы в нее вливаем огромные деньги на сегодня", - отметил глава Миннацэкономики Серик Жумангарин.

Спикер сената Маулен Ашимбаев при этом поинтересовался, не придет ли это к удорожанию жилья для населения. Он подчеркнул, что надо обсуждать этот вопрос, так как он очень чувствительный.

"То, что находится сейчас в парламенте, в проекте Налогового кодекса, - оно уже приведет к удорожанию, потому что там находится НДС в 12%. Это вопрос, который мы будем рассматривать вместе с депутатами. Согласен (что вопрос непростой - прим. ред.). Мы поэтому очень осторожно к этому подходим", - добавил Жумангарин.

Напомним, в прошлом месяце премьер-министр РК Олжас Бектенов предложил повысить НДС, уменьшив при этом для работодателей социальный налог и пенсионные отчисления.

Касым-Жомарт Токаев, выступая на прошлой неделе на встрече с бизнесменами, заявил, что предложенная правительством ставка НДС завышена и поручил проработать этот вопрос, обсудив с экспертами.

На фоне этих заявлений казахстанцы запустили петицию против снижения порога постановки на учет по НДС до 15 млн тенге.

10 февраля министр финансов РК Мади Такиев и вице-министр нацэкономики Азамат Амрин обсудили с представителями бизнеса предложения правительства по изменения ставок НДС.

"Мы предлагаем рассмотреть такой механизм: общеустановленная ставка НДС 16%, полное освобождение от НДС для производителей сельхозпродукции, а для ряда отраслей - промежуточная ставка в размере 10%. Таким образом, предложенная правительством дифференциация ставок составляет: 16%, 10%, 0% и освобождение", - сообщал Амрин.

Позже на заседании кабмина глава Миннацэкономики Серик Жумангарин разъяснил дифференциацию ставки НДС.

Также ранее заместитель премьер-министра - министр национальной экономики Серик Жумангарин встретился с представителями бизнеса в Алматы, где были озвучены новые детали по предлагаемым ставкам НДС. Сообщалось, что при предлагаемой в настоящее время ставке НДС в 16% социальные отчисления предлагается оставить без изменений.

В рамках обсуждения возможной ставки НДС в регионах рассматривалась также возможность освобождения малого бизнеса от уплаты НДС рассматривают в правительстве.

На днях вице-министр нацэкономики Азамат Амрин в кулуарах мажилиса рассказал, как введение НДС для строительной отрасли в итоге скажется на стоимости жилья в Казахстане.