Цены сильно выросли в Казахстане
Опубликовано:
В сентябре цены на товары и услуги в Казахстане выросли сразу в среднем на 1,1%. Это самый большой прирост с апреля 2025 года. За год все стало дороже на 12,9%. Подробности читайте в материале NUR.KZ.
В Казахстане продолжает ускоряться рост цен на товары и услуги. Согласно данным Бюро национальной статистики (БНС), по итогам сентября 2025 года инфляция достигла 12,9% – за месяц цены выросли в среднем на 1,1%.
Месячный рост является самым высоким с апреля текущего года, а годовой – вообще с августа 2023 года. Месяцем ранее годовая инфляция составляла 12,2%, а в целом с начала года цены выросли на 10%.
Продовольственные товары за месяц подорожали на 0,9%, платные услуги – на 1%, а непродовольственные товары – сразу на 1,5%, что является максимумом с ноября 2022 года.
В годовом выражении сильнее всего подорожала сфера платных услуг – сразу на 15,3%. Следом идут продовольственные товары – 12,7%, а непродовольственные выросли в цене на 10,8%.
Где сильнее всего выросли цены
В региональном разрезе сильнее всего цены за месяц выросли в Актюбинской области – сразу на 1,7%. Следом идут Шымкент и Павлодарская область – 1,5% и 1,4% соответственно.
В Астане инфляция равна 1,1%, а в Алматы самый низкий прирост – всего 0,8% за месяц.
За год "лидером" по росту стала Карагандинская область – 14,9%. Следом идут Ұлытау – 14,4%, и Северо-Казахстанская область – 13,6%.
В Астане цены выросли на 13,4%, в Шымкенте – на 13,3%, а в Алматы – на 13,2%. Самая низкая инфляция зафиксирована в Кызылординской области – 10,9%.
|Инфляция в Казахстане
(на 1 октября 2025 года)
|Регион
|За
месяц
|За
год
|Казахстан
|1,1%
|12,9%
|Абай
|0,9%
|12,0%
|Акмолинская
|1,2%
|13,4%
|Актюбинская
|1,7%
|13,5%
|Алматинская
|1,2%
|13,0%
|Атырауская
|0,9%
|13,4%
|Западно-Казахстанская
|1,3%
|13,5%
|Жамбылская
|1,1%
|11,6%
|Жетісу
|1,3%
|12,3%
|Карагандинская
|0,9%
|14,9%
|Костанайская
|1,1%
|12,0%
|Кызылординская
|0,8%
|10,9%
|Мангистауская
|1,1%
|12,1%
|Павлодарская
|1,4%
|12,4%
|Северо-Казахстанская
|1,1%
|13,6%
|Туркестанская
|1,1%
|12,3%
|Ұлытау
|1,1%
|14,4%
|Восточно-Казахстанская
|1,0%
|12,3%
|Астана
|1,1%
|13,4%
|Алматы
|0,8%
|13,2%
|Шымкент
|1,5%
|13,3%
|По данным Бюро национальной статистики
Что подорожало в Казахстане
Среди продуктов питания можно выделить масло, которое, согласно данным БНС, за год подорожало в среднем на 19,5%. Мясо выросло в цене на 19,1%, безалкогольные напитки – на 14,4%, а фрукты и овощи – на 12,6%. Молочные продукты стали дороже на 9,5%, а хлеб и крупы – на 4,6%.
Среди непродовольственных товаров в первую очередь выделяется бензин, который на данный момент стоит на 12% дороже, чем год назад. А вот товары личного пользования за это время подорожали на 7,3%.
В сфере платных услуг лидируют коммунальные. Тарифы на холодную воду выросли на 84,3% за год, на водоотведение – на 36,4%, а на газ – на 27,7%.
Центральное отопление за год подорожало на 19,2%, электроэнергия – на 17,7%, а горячая вода – на 17,7%. Аренда жилья выросла в цене на 12,6%, содержание жилищ подорожало на 12,1%, а тарифы на вывоз мусора – на 10,9%.
Напомним, ранее стало известно о повышении тарифов на электроэнергию в Алматинской области и Алматы. О том, кого это коснется, мы рассказывали здесь.
Таким образом, цены в Казахстане не замедляются, а продолжают ускорение. Это неизбежно влияет и на благосостояние граждан. Напомним, ранее мы рассказывали о том, что реальный рост зарплат в стране практически нулевой.
Также отметим, что сейчас у казахстанцев больше половины расходов уходит на продовольственные товары – их подорожание лишь увеличивает траты граждан, которые в итоге отказываются от менее важных расходов в пользу еды.
Напомним, по ощущениям инфляция может казаться гораздо более высокой, однако все дело в методах подсчета – официальная статистика учитывает цены на более 500 товаров и услуг по всей стране, тогда как "личная" инфляция основана на ограниченном наборе покупок в конкретном городе.
Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!Подписаться
Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2292738-inflyaciya-pribavila-skorost-v-kazahstane/
Узнавайте обо всем первыми
Подпишитесь и узнавайте о свежих новостях Казахстана, фото, видео и других эксклюзивах