      Провели подряд дней с нами
      Илья Манаев
      Илья Манаев
      Редактор финансовых новостей

      Цены сильно выросли в Казахстане

      Опубликовано:

      Продукты, товары и тележка из магазина
      Магазин. Иллюстративное фото: Craig Hastings/Getty Images

      В сентябре цены на товары и услуги в Казахстане выросли сразу в среднем на 1,1%. Это самый большой прирост с апреля 2025 года. За год все стало дороже на 12,9%. Подробности читайте в материале NUR.KZ.

      В Казахстане продолжает ускоряться рост цен на товары и услуги. Согласно данным Бюро национальной статистики (БНС), по итогам сентября 2025 года инфляция достигла 12,9% – за месяц цены выросли в среднем на 1,1%.

      Месячный рост является самым высоким с апреля текущего года, а годовой – вообще с августа 2023 года. Месяцем ранее годовая инфляция составляла 12,2%, а в целом с начала года цены выросли на 10%.

      Продовольственные товары за месяц подорожали на 0,9%, платные услуги – на 1%, а непродовольственные товары – сразу на 1,5%, что является максимумом с ноября 2022 года.

      В годовом выражении сильнее всего подорожала сфера платных услуг – сразу на 15,3%. Следом идут продовольственные товары – 12,7%, а непродовольственные выросли в цене на 10,8%.

      Где сильнее всего выросли цены

      В региональном разрезе сильнее всего цены за месяц выросли в Актюбинской области – сразу на 1,7%. Следом идут Шымкент и Павлодарская область – 1,5% и 1,4% соответственно.

      В Астане инфляция равна 1,1%, а в Алматы самый низкий прирост – всего 0,8% за месяц.

      За год "лидером" по росту стала Карагандинская область – 14,9%. Следом идут Ұлытау – 14,4%, и Северо-Казахстанская область – 13,6%.

      В Астане цены выросли на 13,4%, в Шымкенте – на 13,3%, а в Алматы – на 13,2%. Самая низкая инфляция зафиксирована в Кызылординской области – 10,9%.

      Инфляция в Казахстане
      (на 1 октября 2025 года)
      Регион За
      месяц      		 За
      год
      Казахстан 1,1% 12,9%
      Абай 0,9% 12,0%
      Акмолинская 1,2% 13,4%
      Актюбинская 1,7% 13,5%
      Алматинская 1,2% 13,0%
      Атырауская 0,9% 13,4%
      Западно-Казахстанская 1,3% 13,5%
      Жамбылская 1,1% 11,6%
      Жетісу 1,3% 12,3%
      Карагандинская 0,9% 14,9%
      Костанайская 1,1% 12,0%
      Кызылординская 0,8% 10,9%
      Мангистауская 1,1% 12,1%
      Павлодарская 1,4% 12,4%
      Северо-Казахстанская 1,1% 13,6%
      Туркестанская 1,1% 12,3%
      Ұлытау 1,1% 14,4%
      Восточно-Казахстанская 1,0% 12,3%
      Астана 1,1% 13,4%
      Алматы 0,8% 13,2%
      Шымкент 1,5% 13,3%
      По данным Бюро национальной статистики

      Что подорожало в Казахстане

      Среди продуктов питания можно выделить масло, которое, согласно данным БНС, за год подорожало в среднем на 19,5%. Мясо выросло в цене на 19,1%, безалкогольные напитки – на 14,4%, а фрукты и овощи – на 12,6%. Молочные продукты стали дороже на 9,5%, а хлеб и крупы – на 4,6%.

      Среди непродовольственных товаров в первую очередь выделяется бензин, который на данный момент стоит на 12% дороже, чем год назад. А вот товары личного пользования за это время подорожали на 7,3%.

      В сфере платных услуг лидируют коммунальные. Тарифы на холодную воду выросли на 84,3% за год, на водоотведение – на 36,4%, а на газ – на 27,7%.

      Центральное отопление за год подорожало на 19,2%, электроэнергия – на 17,7%, а горячая вода – на 17,7%. Аренда жилья выросла в цене на 12,6%, содержание жилищ подорожало на 12,1%, а тарифы на вывоз мусора – на 10,9%.

      Напомним, ранее стало известно о повышении тарифов на электроэнергию в Алматинской области и Алматы. О том, кого это коснется, мы рассказывали здесь.

      Таким образом, цены в Казахстане не замедляются, а продолжают ускорение. Это неизбежно влияет и на благосостояние граждан. Напомним, ранее мы рассказывали о том, что реальный рост зарплат в стране практически нулевой.

      Также отметим, что сейчас у казахстанцев больше половины расходов уходит на продовольственные товары – их подорожание лишь увеличивает траты граждан, которые в итоге отказываются от менее важных расходов в пользу еды.

      Напомним, по ощущениям инфляция может казаться гораздо более высокой, однако все дело в методах подсчета – официальная статистика учитывает цены на более 500 товаров и услуг по всей стране, тогда как "личная" инфляция основана на ограниченном наборе покупок в конкретном городе.

