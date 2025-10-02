Цены сильно выросли в Казахстане

В сентябре цены на товары и услуги в Казахстане выросли сразу в среднем на 1,1%. Это самый большой прирост с апреля 2025 года. За год все стало дороже на 12,9%. Подробности читайте в материале NUR.KZ.

В Казахстане продолжает ускоряться рост цен на товары и услуги. Согласно данным Бюро национальной статистики (БНС), по итогам сентября 2025 года инфляция достигла 12,9% – за месяц цены выросли в среднем на 1,1%.

Месячный рост является самым высоким с апреля текущего года, а годовой – вообще с августа 2023 года. Месяцем ранее годовая инфляция составляла 12,2%, а в целом с начала года цены выросли на 10%.

Продовольственные товары за месяц подорожали на 0,9%, платные услуги – на 1%, а непродовольственные товары – сразу на 1,5%, что является максимумом с ноября 2022 года.

В годовом выражении сильнее всего подорожала сфера платных услуг – сразу на 15,3%. Следом идут продовольственные товары – 12,7%, а непродовольственные выросли в цене на 10,8%.

Где сильнее всего выросли цены

В региональном разрезе сильнее всего цены за месяц выросли в Актюбинской области – сразу на 1,7%. Следом идут Шымкент и Павлодарская область – 1,5% и 1,4% соответственно.

В Астане инфляция равна 1,1%, а в Алматы самый низкий прирост – всего 0,8% за месяц.

За год "лидером" по росту стала Карагандинская область – 14,9%. Следом идут Ұлытау – 14,4%, и Северо-Казахстанская область – 13,6%.

В Астане цены выросли на 13,4%, в Шымкенте – на 13,3%, а в Алматы – на 13,2%. Самая низкая инфляция зафиксирована в Кызылординской области – 10,9%.

Инфляция в Казахстане

(на 1 октября 2025 года) Регион За

месяц За

год Казахстан 1,1% 12,9% Абай 0,9% 12,0% Акмолинская 1,2% 13,4% Актюбинская 1,7% 13,5% Алматинская 1,2% 13,0% Атырауская 0,9% 13,4% Западно-Казахстанская 1,3% 13,5% Жамбылская 1,1% 11,6% Жетісу 1,3% 12,3% Карагандинская 0,9% 14,9% Костанайская 1,1% 12,0% Кызылординская 0,8% 10,9% Мангистауская 1,1% 12,1% Павлодарская 1,4% 12,4% Северо-Казахстанская 1,1% 13,6% Туркестанская 1,1% 12,3% Ұлытау 1,1% 14,4% Восточно-Казахстанская 1,0% 12,3% Астана 1,1% 13,4% Алматы 0,8% 13,2% Шымкент 1,5% 13,3% По данным Бюро национальной статистики

Что подорожало в Казахстане

Среди продуктов питания можно выделить масло, которое, согласно данным БНС, за год подорожало в среднем на 19,5%. Мясо выросло в цене на 19,1%, безалкогольные напитки – на 14,4%, а фрукты и овощи – на 12,6%. Молочные продукты стали дороже на 9,5%, а хлеб и крупы – на 4,6%.

Среди непродовольственных товаров в первую очередь выделяется бензин, который на данный момент стоит на 12% дороже, чем год назад. А вот товары личного пользования за это время подорожали на 7,3%.

В сфере платных услуг лидируют коммунальные. Тарифы на холодную воду выросли на 84,3% за год, на водоотведение – на 36,4%, а на газ – на 27,7%.

Центральное отопление за год подорожало на 19,2%, электроэнергия – на 17,7%, а горячая вода – на 17,7%. Аренда жилья выросла в цене на 12,6%, содержание жилищ подорожало на 12,1%, а тарифы на вывоз мусора – на 10,9%.

Напомним, ранее стало известно о повышении тарифов на электроэнергию в Алматинской области и Алматы. О том, кого это коснется, мы рассказывали здесь.

