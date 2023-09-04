Казахстанцы стали больше тратить на еду в ущерб другим нуждам

Деньги. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Казахстанцам, чтобы купить продукты питания, приходится экономить на многих других важных вещах. В чем ограничивают себя граждане, рассказал портал Ranking.kz.

Значительная часть расходов казахстанцев приходится на продукты питания. Так, например, ранее стало известно, что в мировом рейтинге стран мира по затратам населения на продовольствие, Казахстан оказался почти в самом конце – 49,4% всех расходов граждан приходится на еду.

Однако этот показатель может оказаться еще выше. Так, по данным Бюро национальной статистики, доля затрат на продуктовую корзину за последний год увеличилась с 50,4% в первом квартале прошлого года до 51,2% – в январе-марте текущего года. В среднем у казахстанцев уходило на продукты около 134 тыс. тенге в квартал, или 44,7 тыс. тенге на человека в месяц.

Разница в данных может объясняться разными подходами аналитиков к подсчету затрат населения.

Рост расходов на продукты питания. Инфографика: ranking.kz

Как считают аналитики, у роста расходов есть две главные причины. Первая из них – подорожание продуктов питания. По итогам августа 2023 года годовой рост цен на продовольственные товары составил 12,4%.

Вторая причина заключается в том, что рост доходов казахстанцев не успевал компенсировать взлетающие цены на продукты. Так, например, в первом квартале 2023 года номинальные зарплаты выросли на 19,3%, а ее покупательная способность, наоборот, уменьшилась на 0,6%.

Такая ситуация заставляет казахстанцев увеличивать расходы на еду в ущерб другим своим нуждам. Например, в первом квартале текущего года уменьшилась доля расходов на непродовольственные товары – с 26,3% до 24,4%.

Люди экономили на одежде и обуви, мебели и предметах домашнего обихода, материалах для ремонта. Чуть меньше стали также покупать алкоголя и сигарет: удельный вес этих затрат сократился на один процентный пункт.

При этом казахстанцы стали больше тратить на питание вне дома. Доля затрат на походы в кафе, гриль-бары и пиццерии выросла с 1,7% до 2,2%. Напомним, ранее стало известно, сколько оставляют денег жители Алматы и Астаны в заведениях общественного питания.

На что тратят деньги казахстанцы. Инфографика: ranking.kz

Стоит отметить, что затраты выросли по всем отдельным продуктовым категориям – в среднем на 20-27%, однако больше всего расходы выросли на мясо и молочные продукты, крупы и мучные изделия.

На какие продукты питания казахстанцы тратят больше всего денег. Инфографика: ranking.kz

Таким образом, можно отметить, что рост цен на товары и услуги не прошел для казахстанцев бесследно. Многие граждане вынуждены тратить больше денег на продукты питания и при этом экономить на других потребностях.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/personal/2035116-kazahstantsy-stali-bolshe-tratit-na-edu-v-uscherb-drugim-nuzhdam/