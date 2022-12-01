Почти до 20% выросла годовая инфляция в Казахстане

Покупка продуктов. Иллюстративное фото: Minerva Studio/Getty Images

Товары и услуги в Казахстане продолжают дорожать. К декабрю годовая инфляция практически достигла рекордных 20%. О том, что в ноябре сильнее всего выросло в цене, рассказали в Бюро национальной статистики РК.

Прошедший ноябрь показал месячную инфляцию в 1,4% - по сравнению с октябрем ее темпы снизились на 0,2 процентных пункта. Это также меньше роста цен, который показывал сентябрь (1,8%). Другими словами, месячная инфляция немного замедлилась.

Однако это не отменяет самого факта роста цен. За месяц продовольственные товары подорожали на 1,8%, непродовольственные – на 1,6%, а платные услуги – на 0,8%.

Инфляция в Казахстане. Инфографика: Бюро национальной статистики

Что сильнее всего дорожало в ноябре

В ноябре среди продуктов питания цены быстрее всего росли на огурцы – они за месяц подорожали сразу на 41,5%. Также значительно выросла средняя стоимость помидоров (на 26,1%), яиц (на 6,7%), репчатого лука (на 5,9%), риса (на 3,5%), сметаны (на 3,4%) и свежих фруктов (на 3%)

При этом за месяц успели подешеветь морковь и сахарный песок – на 2,9% и 1,9% соответственно.

Что касается непродовольственных товаров, то самый сильный прирост цен был зафиксирован на дизельное топливо – за месяц оно подорожало сразу на 13,9%. Также выросли цены и на другие энергоносители: уголь подорожал на 2,6%, а дрова – на 1,6%.

Также заметно выросла стоимость моющих и чистящих средств (на 4,1%) и товаров личного пользования (на 2,8%). Одежда, обувь, текстильные изделия и посуда за месяц подорожали на 1,6%.

Если рассматривать рост цен в сфере услуг, то за месяц сильнее всего подорожал общепит – сразу на 2,7%. Услуги бань выросли в цене на 1,9%, а парикмахерских и салонов красоты – на 1,8%.

Был зафиксирован рост стоимости услуг в области отдыха и спортивных мероприятий, а также здравоохранения – на 1,7%. В гостиничном бизнесе цены выросли на 1% за месяц.

Как цены выросли за год

Несмотря на тот факт, что ноябрь показал небольшое замедление месячной инфляции, в годовом разрезе рост цен остается значительным. По сравнению с ноябрем 2021 года товары и услуги подорожали сразу на 19,6%.

Сильнее всего выросли цены на продовольственные товары – на 24,1%. Следом идут непродовольственные товары (на 18,6%) и платные услуги (на 14,1%).

Инфляция в Казахстане достигла 19,6%. Инфографика: Бюро национальной статистики

Среди продуктов питания сильнее всего в годовом разрезе подорожал сахарный песок – несмотря на тот факт, что в последнее время он дешевеет, цены на него все равно на 70,6% выше, тех, что были в ноябре прошлого года.

Также за год сильно подорожали бананы (на 45,8%), перловая крупа (на 44,5%), пшеничная мука высшего сорта (на 43,7%), концентрированное молоко без сахара (на 43,1%), сгущенное молоко (на 42,8%), макароны (на 42,2%) и гречневая крупа (на 38,2%).

Среди непродовольственных товаров значительный прирост цен показали моющие и чистящие средства. Так, например, хозяйственное мыло за год подорожало на 82,4%, а детское – на 54,1%. Стоимость шампуня выросла на 39%.

Среди платных услуг сильнее всего выросли цены на арендное жилье – годовой прирост цен составил сразу 42,3%.

Как росли цены в Казахстане. Инфографика: Бюро национальной статистики

Отметим, что ноябрь отличился не только снижением темпов инфляции. Впервые с августа текущего года продукты питания снова стали самой быстрорастущей в цене категорией. Два месяца до этого пальму первенства делили платные услуги и непродовольственные товары.

Возможно, это связано с тем фактом, что после резкого роста цен на аренду, который был зафиксирован в сентябре и августе, ноябрь показывал их постепенное снижение, что также повлияло и на показатели инфляции.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/1999743-pochti-do-20-vyrosla-godovaya-inflyatsiya-v-kazahstane/