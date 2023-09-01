Некоторые продукты перестали дорожать в Казахстане

Продуктовая корзина и деньги. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

В Казахстане до сих пор наблюдается высокая инфляция, но ее темпы заметно снизились. Особенно это касается продуктов питания. Как изменились цены на товары и услуги, узнали журналисты NUR.KZ.

В Казахстане уже не первый месяц наблюдается снижение темпов инфляции. Так, например, по итогам июля она снизилась с 14,7% до 14%. Эту тенденцию поддержал и август.

По данным Бюро национальной статистики, общая инфляция по итогам августа еще снизилась – до 13,1%. Так, годовой рост цен на продукты питания составил 12,4% (в июле – 13,5%), на непродовольственные товары – 13,5% (в июле – 15%).

Впрочем, есть и исключения. Если в 2022 году главным драйвером инфляции были продовольственные товары, то теперь им на смену пришла сфера платных услуг, которая, несмотря на общую тенденцию к снижению, в августе испытала рост цен – с 13,6% до 13,9% за месяц.

Инфляция в Казахстане по итогам августа 2023 года. Инфографика: Бюро национальной статистики

Как изменились цены за месяц

В месячной динамике, то есть за один август, рост цен на товары и услуги составил 0,7%. Для сравнения, в августе 2022 года этот показатель достигал 1,4%.

Сфера платных услуг за месяц подорожала на 1,9%, а непродовольственные товары – на 0,5%.

В свою очередь продовольственные товары в среднем за месяц вовсе не выросли в цене. Скорее всего причина такой "остановки" кроется в постепенном снижении цен на многие социально значимые продовольственные товары.

Напомним, именно в 2022 году было зафиксировано снижение цен на основные продукты питания, многие из которых подешевели впервые за несколько лет.

Впрочем, это не значит, что все продовольственные товары перестали дорожать. Так, например, если сахар по итогам августа стоит на 20% дешевле, чем годом ранее, то фрукты и овощи, наоборот, за год подорожали на 11,8%.

Таким образом, можно отметить, что, несмотря на подорожание отдельных категорий, рост цен на продукты питания в августе составил 0%.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2034878-nekotorye-produkty-perestali-dorozhat-v-kazahstane/