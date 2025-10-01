В Алматы и Алматинской области подорожало электричество, но не для всех
В Казахстане с 1 октября повысят тарифы на электроэнергию. Рост затронет тех, кто использует ее не для бытовых нужд, а также для некоторых юрлиц и других организаций. Подробности читайте на NUR.KZ.
В Алматы и Алматинской области с 1 октября повысят предельные тарифы на электроэнергию для отдельных категорий потребителей. Об этом сообщает "Энергосбыт" – филиал компании "Алатау Жарық Компаниясы".
Максимальная стоимость киловатта-час (кВтч) теперь будет составлять 38,43 тенге.
При этом повышение не коснется рядовых граждан, которые используют электричество для бытовых нужд. Для них, наоборот, цены снизятся – с 35,67 тенге до 33,89 тенге за 1 кВтч с учетом НДС.
В зависимости от нормы потребления дифференцированные тарифы для граждан снизятся следующим образом:
- 1 уровень – с 32,37 до 30,76 тенге за 1 кВтч с НДС;
- 2 уровень – с 42,78 до 40,64 тенге;
- 3 уровень – с 53,49 до 50,81 тенге.
Для жителей села Улкен в Алматинской области компания установила тариф в 18,41 тенге за 1 кВтч с НДС. По таким ценам будут платить граждане из следующих категорий:
- бытовые потребители (рядовые жители);
- потребители, использующие электрическую энергию не для бытовых нужд;
- юридические лица, финансируемые из государственного бюджета.
Для кого повысят цены
Повышение коснется в первую очередь тех потребителей, которые не используют электричество для бытовых нужд. Так, если ранее они платили по 35,67 тенге за 1 кВтч с НДС, то теперь ценник вырос до 41,10 тенге.
Аналогичное повышение произошло и для юридических лиц, финансируемых из госбюджета – с 35,67 тенге до 39,29 тенге за 1 кВтч с НДС.
Таким образом, текущее снижение не коснется жителей – для них, наоборот, электричество станет дешевле. Причем, если для "бизнеса" повышение вводится в действие с 1 октября 2025 года, то для рядовых граждан снижение вводится в действие с 1 сентября, то есть ретроспективно.
Напомним, о повышении тарифов не для бытовых потребителей предупреждали еще в сентябре. Тогда обсуждался рост почти на 20%.
При этом отметим, что коммунальные услуги в среднем по Казахстану за последний год стали дороже на 17,7%. О том, что сильнее всего выросло в цене, можно прочитать здесь.
