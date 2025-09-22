jitsu gif
      Провели подряд дней с нами
      Марлен Мауленкулов
      Марлен Мауленкулов
      Редактор рубрики Финансы

      "Врет" ли статистика о настоящем уровне инфляции в Казахстане, рассказал аналитик

      Опубликовано:

      Женщина удивленно смотрит на фискальный чек
      Девушка изучает фискальный чек. Иллюстративное фото: sefa ozel/Getty Images

      Официальная инфляция в Казахстане составляет 12,2% в годовом выражении по данным за август. Но в Сети казахстанцы указывают на более высокие цифры. Все дело в особенностях подсчета, сообщает NUR.KZ.

      КЛЮЧЕВЫЕ МОМЕНТЫ
      Данный текст создан автоматически при помощи ИИ и не проходил проверку редактора, поэтому может содержать фактологические или грамматические ошибки. Подробности в публикации
      • Согласно мнению аналитика Андрею Чеботареву, расхождение между официальной статистикой инфляции и личными наблюдениями граждан объясняется разными методами подсчета.
      • Официальная инфляция учитывает цены на более 500 товаров и услуг по всей стране, тогда как личная инфляция основана на ограниченном наборе покупок в конкретном городе.
      • Чеботарев подчеркивает, что более высокая личная инфляция не означает недостоверности официальных данных, а отражает различия в структуре потребления.

      Согласно данным Бюро национальной статистики, по итогам августа уровень годовой инфляции достиг 12,2%.

      Однако казахстанцы могли заметить, что цены на продукты питания, а также некоторые товары и услуги подорожали значительно больше. Из-за этого может создаться впечатление, что официальные данные не соответствуют действительности.

      Однако, как сообщает независимый аналитик Андрей Чеботарев в своем Telegram-канале Finance.kz, причина такого "расхождения" состоит в том, что население и органы статистики говорят о разных "видах" инфляции.

      Кто прав, а кто ошибается

      "Когда речь заходит об инфляции, нередко начинается путаница.

      Возникает недопонимание из-за того, что потребитель сравнивает официальную статистику и свои собственные впечатления от покупок. И казахстанцы тут не одиноки – такие вопросы возникают в любой стране", – отмечает аналитик.

      Как он указывает, все дело в том, что инфляция делится на разные виды: продовольственную, непродовольственную, а также инфляцию услуг. А официальная инфляция, определяемая органами статистики, представляет измерение среднего уровня цен по всем этим группам и во множестве городов.

      Пакет с гречневой крупой лежит рядом с миниатюрной тележкой, наполненной монетами тенге
      Крупы и монеты тенге. Иллюстративное фото: Yevgeniy Sambulov/Getty Images

      Так, индекс потребительских цен (ИПЦ) включает в себя множество групп товаров и наименований по всей стране, количество которых превышает 500 единиц, из которых:

      • продовольственные товары – составляют 39%, это в основном продукты питания;
      • непродовольственные товары – 30%, включая мебель, одежду, технику и так далее;
      • платные услуги – достигают 31% от всех измеряемых групп, и к ним относятся услуги такси, парикмахерских, развлечения и так далее.

      "Наблюдение и фиксирование цен осуществляются Бюро национальной статистики Агентства по стратегическому планированию и реформам РК по всем областным центрам и выборочно по районам Казахстана.

      При этом вы, когда считаете свою личную инфляцию, видите данные только по нескольким магазинам и, может быть, рынок, и только в одном городе. А официальная инфляция –максимально усредненный показатель по всей стране по всем группам наблюдаемых товаров и услуг", – объясняет Андрей Чеботарев.

      То есть, если каждый казахстанец сравнивает цены только по нескольким видам товаров и услуг и только в ограниченном количестве мест торговли (и в одном городе), то официальная статистика показывает "среднюю температуру" по всей стране с учетом гораздо большего количества товаров и услуг.

      "То, что вы считаете по своим чекам, – это ваша личная инфляция.

      Личная инфляция – очень важный параметр семейного бюджета, который позволяет правильно планировать траты семьи. Если ваша личная инфляция выше средней по стране – это говорит лишь о том, что у вас отличается структура трат, но не о том, что вам врут.

      Более того, у почти всех наших читателей личная инфляция будет выше официальной, поскольку мы тут преимущественно жители городов, в структуре потребления которых много иностранных товаров. Поэтому наша личная инфляция может быть даже сильно выше официальной, но это не значит, что нам врут", – отмечает аналитик.

      Ранее в Министерстве нацэкономики Казахстана озвучили прогноз инфляции на ближайшие три года – ожидается ее снижение почти вдвое.

      Также в правительстве Казахстана рассказали, как будут бороться с инфляцией. Главной мерой станет создание большого количества мелких производств, которые и насытят рынок местной продукцией.

      Дополнительно мы рассказывали, какие регионы лидируют по ценам на основные продукты питания в Казахстане.

