До 9 тыс. тенге стоит говядина в онлайн-магазинах Алматы

jitsu gif
Рекомендации
Все новости
Финансы
  • Банки
  • Страхование
  • Пенсии и пособия
  • Экономика
  • Фондовый рынок
  • Личные финансы
  • Реальные цены
  • Налоги и штрафы
    • Семья
  • Отношения
  • Дети
  • Красота
  • Глянец
  • Самореализация
  • Школа
    • Политика
  • Казахстан
  • Внешняя политика
  • Назначения
    • Мир
    Шоубиз
  • Личная жизнь
  • Имидж
  • Карьера
  • Скандалы
  • Происшествия
    • Общество
    Спорт
  • Киберспорт
  • Футбол
  • Хоккей
  • Бокс
  • ММА
  • Теннис
  • Олимпиада
  • Около спорта
  • Тяжелая и легкая атлетика
  • Фитнес
  • Другие виды спорта
    • Спецпроекты
    Актуальное
    Фото
    Видео
    Все категории
    Все новости
    БІРГЕМІЗ
    Дом
  • Сад и огород
  • Комнатные растения
  • Домоводство
  • Домашние животные
  • Ремонт и дизайн
    • Досуг
  • Книги
  • Праздники
  • Туризм
  • Кино
  • Интересные факты
  • Развлечения
  • Поделки
    • Еда
  • Рецепты
  • Полезные советы
  • Здоровое питание
    • Здоровье
  • Материнство
  • Расстройства здоровья
  • Здравоохранение
  • Коронавирус
  • ЗОЖ
    • Истории
    Как мы работаем
    Калейдоскоп
    Мир
    Общество
    Политика
  • Казахстан
  • Внешняя политика
  • Назначения
    • Происшествия
  • ДТП
  • Нарушения закона
  • ЧП
  • Несчастные случаи
    • Семья
  • Отношения
  • Школа
  • Дети
  • Глянец
  • Красота
  • Самореализация
    • Спорт
  • Хоккей
  • Олимпиада
  • Тяжелая и легкая атлетика
  • Фитнес
  • Другие виды спорта
  • Футбол
  • Теннис
  • Бокс
  • ММА
  • Киберспорт
  • Около спорта
    • Технологии
  • Программное обеспечение
  • Бизнес
  • Техника
  • Интернет
  • Техподдержка
    • Финансы
  • Банки
  • Страхование
  • Пенсии и пособия
  • Экономика
  • Фондовый рынок
  • Личные финансы
  • Налоги и штрафы
  • Реальные цены
    • Шоубиз
  • Личная жизнь
  • Имидж
  • Карьера
  • Скандалы
  • Происшествия
    • Эзотерика
  • Астрология
  • Календари
  • Сонники
  • Приметы и гадания
  • Интересно
    • Мы в социальных сетях
    Мобильное приложение nur.kz
  • Apple App Store
  • Google Play
  • Huawei App Gallery
    • О нас
  • О проекте
  • О нас пишут
  • Авторы
  • Как мы работаем
  • Принципы работы
    • Условия пользования
  • Правила использования материалов
  • Пользовательское соглашение
  • Политика конфиденциальности
  • Правила комментирования
    •
    Редакция
  • editor@corp.nur.kz
    •
    Главный офис
  • info@corp.nur.kz
  • +7 (727) 339 80 38
    •
    Реклама
  • +7 (771) 718 52 98
    •
    Вакансии
  • vacancy-nur.tilda.ws
    •
    Рекламодателям
    Финансы
      Провели подряд дней с нами
      Марлен Мауленкулов
      Марлен Мауленкулов
      Редактор рубрики Финансы

      До 9 тыс. тенге стоит говядина в онлайн-магазинах Алматы

      Опубликовано:

      Куски мяса лежат на подносах
      Мясо. Иллюстративное фото: pixabay.com

      Говядина стала одним из самых дорогих видов мяса в Казахстане. Однако ее стоимость отличается в зависимости от региона и места покупки. О ценах в онлайн-магазинах Алматы читайте на NUR.KZ.

      Казахстан оказался в двадцатке стран с самой дешевой говядиной. Однако для населения ситуация более сложная – зарплаты оказались довольно низкими, из-за чего мясо стало менее доступным, чем в других государствах.

      В итоге даже были приняты меры по контролю цен – предпринимателей могут оштрафовать за повышение стоимости говядины.

      При этом выяснить точные цены довольно сложно: все зависит от региона, места покупки (рынок, ярмарка, супермаркет), производителя и вида самого мяса (с костями или без, с какой части тела животного, обычное мясо или мраморное и так далее).

      Например, наблюдение редакции NUR.KZ за ценами в онлайн-магазинах показало значительный разброс стоимости.

      Цены на говядину в Алматы
      Вид Magnum Arbuz Яндекс-Лавка Instashop
      Говядина
      (мякоть лопатки без кости)      		 ₸5 265 ₸7 720 ₸8 789 ₸5 200
      Цены указаны за 1 кг на 1 октября 2025 года без учета скидок

      Так, сеть супермаркетов Magnum и сервис Instashop предлагают наиболее доступные цены. При этом Instashop позволяет выбрать место покупки, и отмеченные в таблице цены относятся к "Зеленому базару", из-за чего и получается подобный результат.

      В свою очередь, в сервисах Arbuz и "Яндекс-Лавка" цены оказались выше по той причине, что по указанному типу мяса (говядина, мякоть лопаточной части без кости) в наличии есть лишь мраморная говядина, которая стоит дороже – поэтому за 1 кг придется отдать от 7 до почти 9 тыс. тенге.

      Другими словами, казахстанцам нужно искать выгодные места продажи и нужный вид мяса, чтобы получить оптимальные цены, которые могут варьироваться в зависимости от различных факторов.

      Напомним, Минторговли запустило горячую линию из-за недовольства ценами на мясо.

      Также глава ведомства рассказал, что будет с ценами на мясо птицы в Казахстане.

      А ранее в Минсельхозе сделали заявление из-за стоимости говядины: отмечалось, что средняя себестоимость 1 кг мяса составляет порядка 2 800-3100 тенге за кг. Оптовая цена варьируется в пределах 3 400–3 500 тенге за 1 кг.

      Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

      Подписаться

      Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.

      Узнавайте обо всем первыми

      Подпишитесь и узнавайте о свежих новостях Казахстана, фото, видео и других эксклюзивах

      Instagram
      Закладки
      Пока здесь пусто
      Используйте кнопку «
      » на странице публикации, чтобы сохранить её в свой личный список закладок.