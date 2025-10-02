До 9 тыс. тенге стоит говядина в онлайн-магазинах Алматы
Говядина стала одним из самых дорогих видов мяса в Казахстане. Однако ее стоимость отличается в зависимости от региона и места покупки. О ценах в онлайн-магазинах Алматы читайте на NUR.KZ.
Казахстан оказался в двадцатке стран с самой дешевой говядиной. Однако для населения ситуация более сложная – зарплаты оказались довольно низкими, из-за чего мясо стало менее доступным, чем в других государствах.
В итоге даже были приняты меры по контролю цен – предпринимателей могут оштрафовать за повышение стоимости говядины.
При этом выяснить точные цены довольно сложно: все зависит от региона, места покупки (рынок, ярмарка, супермаркет), производителя и вида самого мяса (с костями или без, с какой части тела животного, обычное мясо или мраморное и так далее).
Например, наблюдение редакции NUR.KZ за ценами в онлайн-магазинах показало значительный разброс стоимости.
|Цены на говядину в Алматы
|Вид
|Magnum
|Arbuz
|Яндекс-Лавка
|Instashop
|Говядина
(мякоть лопатки без кости)
|₸5 265
|₸7 720
|₸8 789
|₸5 200
|Цены указаны за 1 кг на 1 октября 2025 года без учета скидок
Так, сеть супермаркетов Magnum и сервис Instashop предлагают наиболее доступные цены. При этом Instashop позволяет выбрать место покупки, и отмеченные в таблице цены относятся к "Зеленому базару", из-за чего и получается подобный результат.
В свою очередь, в сервисах Arbuz и "Яндекс-Лавка" цены оказались выше по той причине, что по указанному типу мяса (говядина, мякоть лопаточной части без кости) в наличии есть лишь мраморная говядина, которая стоит дороже – поэтому за 1 кг придется отдать от 7 до почти 9 тыс. тенге.
Другими словами, казахстанцам нужно искать выгодные места продажи и нужный вид мяса, чтобы получить оптимальные цены, которые могут варьироваться в зависимости от различных факторов.
Напомним, Минторговли запустило горячую линию из-за недовольства ценами на мясо.
Также глава ведомства рассказал, что будет с ценами на мясо птицы в Казахстане.
А ранее в Минсельхозе сделали заявление из-за стоимости говядины: отмечалось, что средняя себестоимость 1 кг мяса составляет порядка 2 800-3100 тенге за кг. Оптовая цена варьируется в пределах 3 400–3 500 тенге за 1 кг.
