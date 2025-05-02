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На сколько выросла инфляция в Казахстане

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Столбики монет и растущий график
Рост. Иллюстративное фото: Chadchai Ra-ngubpai/Getty Images

На 1 мая 2025 года инфляция в Казахстане достигла 10,7%. Сильнее всего в стране подорожали платные услуги – сразу на 15,7% за год. О росте цен на товары и услуги читайте в материале NUR.KZ.

Инфляция в Казахстане продолжает расти. Согласно данным Бюро национальной статистики, годовой рост цен в стране по итогам апреля достиг 10,7% – за месяц цены выросли в среднем на 1,2%. В прошлом месяце показатель составлял 10%.

Главным драйвером инфляции в стране остаются платные услуги, которые за месяц подорожали на 1,6%, а за год – сразу на 15,7%.

Следом идут продовольственные товары с приростом в 1,1% за месяц и 8,5% – за год. Непродовольственные товары за месяц выросли в цене на 0,6%, а за год – на 8,9%.

Инфляция в Казахстане
(апрель 2025 года)
Категория к марту
2025 г.		 к декабрю
2024 г.		 к апрелю
2024 г.
Общая 1,2% 5,1% 10,7%
Продовольственные товары 1,1% 5,7% 8,5%
Непродовольственные товары 0,6% 3,0% 8,9%
Платные услуги 1,6% 6,5% 15,7%
По данным Бюро национальной статистики

В месячной динамике лидером по инфляции стали Туркестанская область, Алматы и Шымкент с показателем 1,5%. В Астане цены выросли на 1%, а в Акмолинской области зафиксирован самый небольшой прирост – всего 0,7%.

В годовой динамике лидерство заняла Астана – 13,8%. В Алматы годовая инфляция составила 11,6%, а в Шымкенте – 9,7%. Самый низкий рост цен зафиксирован в Павлодарской области – 7,6%.

Инфляция в Казахстане
(апрель 2025 года)
Регион К марту
2025 г.		 К апрелю
2024 г.
Казахстан 1,2% 10,7%
Абай 1,0% 10,4%
Акмолинская 0,7% 11,8%
Актюбинская 1,1% 10,1%
Алматинская 1,2% 8,5%
Атырауская 1,0% 10,2%
Западно-Казахстанская 1,0% 11,2%
Жамбылская 0,9% 8,8%
Жетісу 1,1% 8,7%
Карагандинская 1,2% 12,8%
Костанайская 1,1% 9,4%
Кызылординская 1,2% 9,7%
Мангистауская 1,4% 10,1%
Павлодарская 1,0% 7,6%
Северо-Казахстанская 1,1% 10,6%
Туркестанская 1,5% 10,5%
Ұлытау 1,0% 10,6%
Восточно-Казахстанская 1,0% 10,5%
Астана 1,0% 13,8%
Алматы 1,5% 11,6%
Шымкент 1,5% 9,7%
По данным Бюро национальной статистики

Между тем напомним, что в Казахстане в скором времени может начать действовать новая ставка налога на добавленную стоимость (НДС) в размере 16%. Часть экспертов считает, что повышение НДС может спровоцировать рост цен, в том числе и на рынке недвижимости.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2241372-na-skolko-vyrosla-inflyaciya-v-kazahstane/