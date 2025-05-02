На сколько выросла инфляция в Казахстане

На 1 мая 2025 года инфляция в Казахстане достигла 10,7%. Сильнее всего в стране подорожали платные услуги – сразу на 15,7% за год. О росте цен на товары и услуги читайте в материале NUR.KZ.
Инфляция в Казахстане продолжает расти. Согласно данным Бюро национальной статистики, годовой рост цен в стране по итогам апреля достиг 10,7% – за месяц цены выросли в среднем на 1,2%. В прошлом месяце показатель составлял 10%.
Главным драйвером инфляции в стране остаются платные услуги, которые за месяц подорожали на 1,6%, а за год – сразу на 15,7%.
Следом идут продовольственные товары с приростом в 1,1% за месяц и 8,5% – за год. Непродовольственные товары за месяц выросли в цене на 0,6%, а за год – на 8,9%.
|Инфляция в Казахстане
(апрель 2025 года)
|Категория
|к марту
2025 г.
|к декабрю
2024 г.
|к апрелю
2024 г.
|Общая
|1,2%
|5,1%
|10,7%
|Продовольственные товары
|1,1%
|5,7%
|8,5%
|Непродовольственные товары
|0,6%
|3,0%
|8,9%
|Платные услуги
|1,6%
|6,5%
|15,7%
|По данным Бюро национальной статистики
В месячной динамике лидером по инфляции стали Туркестанская область, Алматы и Шымкент с показателем 1,5%. В Астане цены выросли на 1%, а в Акмолинской области зафиксирован самый небольшой прирост – всего 0,7%.
В годовой динамике лидерство заняла Астана – 13,8%. В Алматы годовая инфляция составила 11,6%, а в Шымкенте – 9,7%. Самый низкий рост цен зафиксирован в Павлодарской области – 7,6%.
|Инфляция в Казахстане
(апрель 2025 года)
|Регион
|К марту
2025 г.
|К апрелю
2024 г.
|Казахстан
|1,2%
|10,7%
|Абай
|1,0%
|10,4%
|Акмолинская
|0,7%
|11,8%
|Актюбинская
|1,1%
|10,1%
|Алматинская
|1,2%
|8,5%
|Атырауская
|1,0%
|10,2%
|Западно-Казахстанская
|1,0%
|11,2%
|Жамбылская
|0,9%
|8,8%
|Жетісу
|1,1%
|8,7%
|Карагандинская
|1,2%
|12,8%
|Костанайская
|1,1%
|9,4%
|Кызылординская
|1,2%
|9,7%
|Мангистауская
|1,4%
|10,1%
|Павлодарская
|1,0%
|7,6%
|Северо-Казахстанская
|1,1%
|10,6%
|Туркестанская
|1,5%
|10,5%
|Ұлытау
|1,0%
|10,6%
|Восточно-Казахстанская
|1,0%
|10,5%
|Астана
|1,0%
|13,8%
|Алматы
|1,5%
|11,6%
|Шымкент
|1,5%
|9,7%
|По данным Бюро национальной статистики
Между тем напомним, что в Казахстане в скором времени может начать действовать новая ставка налога на добавленную стоимость (НДС) в размере 16%. Часть экспертов считает, что повышение НДС может спровоцировать рост цен, в том числе и на рынке недвижимости.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2241372-na-skolko-vyrosla-inflyaciya-v-kazahstane/