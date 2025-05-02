На сколько выросла инфляция в Казахстане

На 1 мая 2025 года инфляция в Казахстане достигла 10,7%. Сильнее всего в стране подорожали платные услуги – сразу на 15,7% за год. О росте цен на товары и услуги читайте в материале NUR.KZ.

Инфляция в Казахстане продолжает расти. Согласно данным Бюро национальной статистики, годовой рост цен в стране по итогам апреля достиг 10,7% – за месяц цены выросли в среднем на 1,2%. В прошлом месяце показатель составлял 10%.

Главным драйвером инфляции в стране остаются платные услуги, которые за месяц подорожали на 1,6%, а за год – сразу на 15,7%.

Следом идут продовольственные товары с приростом в 1,1% за месяц и 8,5% – за год. Непродовольственные товары за месяц выросли в цене на 0,6%, а за год – на 8,9%.

Инфляция в Казахстане

(апрель 2025 года) Категория к марту

2025 г. к декабрю

2024 г. к апрелю

2024 г. Общая 1,2% 5,1% 10,7% Продовольственные товары 1,1% 5,7% 8,5% Непродовольственные товары 0,6% 3,0% 8,9% Платные услуги 1,6% 6,5% 15,7% По данным Бюро национальной статистики

В месячной динамике лидером по инфляции стали Туркестанская область, Алматы и Шымкент с показателем 1,5%. В Астане цены выросли на 1%, а в Акмолинской области зафиксирован самый небольшой прирост – всего 0,7%.

В годовой динамике лидерство заняла Астана – 13,8%. В Алматы годовая инфляция составила 11,6%, а в Шымкенте – 9,7%. Самый низкий рост цен зафиксирован в Павлодарской области – 7,6%.

Инфляция в Казахстане

(апрель 2025 года) Регион К марту

2025 г. К апрелю

2024 г. Казахстан 1,2% 10,7% Абай 1,0% 10,4% Акмолинская 0,7% 11,8% Актюбинская 1,1% 10,1% Алматинская 1,2% 8,5% Атырауская 1,0% 10,2% Западно-Казахстанская 1,0% 11,2% Жамбылская 0,9% 8,8% Жетісу 1,1% 8,7% Карагандинская 1,2% 12,8% Костанайская 1,1% 9,4% Кызылординская 1,2% 9,7% Мангистауская 1,4% 10,1% Павлодарская 1,0% 7,6% Северо-Казахстанская 1,1% 10,6% Туркестанская 1,5% 10,5% Ұлытау 1,0% 10,6% Восточно-Казахстанская 1,0% 10,5% Астана 1,0% 13,8% Алматы 1,5% 11,6% Шымкент 1,5% 9,7% По данным Бюро национальной статистики

Между тем напомним, что в Казахстане в скором времени может начать действовать новая ставка налога на добавленную стоимость (НДС) в размере 16%. Часть экспертов считает, что повышение НДС может спровоцировать рост цен, в том числе и на рынке недвижимости.