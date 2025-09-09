Казахстан сильно отстает по росту зарплат от всех соседей в ЕАЭС

В Казахстане растут только номинальные зарплаты, а вот реальный рост едва заметен – 0,3% за год. Это самый низкий показатель в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС). Подробнее читайте на NUR.KZ.

Евразийская экономическая комиссия опубликовала данные по росту зарплат в странах-участницах ЕАЭС за январь-июнь 2025 года. Самые высокие средние зарплаты в союзе платят в России – 1 110 долларов в месяц, то есть 568 453 тенге, если взять во внимание средний курс доллара за указанный период – 512,12 тенге.

Казахстан идет следом – 849 долларов, или 434 789 тенге, а третье место досталось Беларуси – 815 долларов (417 378 тенге). В Армении платят в среднем 753 доллара (385 626 тенге), а в Кыргызстане – 481 доллар (246 330 тенге).

Таким образом, Казахстан по итогам первой половины 2025 года отличился одними из самых высоких зарплат в ЕАЭС, однако здесь есть нюанс – страна также показала практически нулевой их реальный рост.

Так, номинальный рост средней зарплаты в Казахстане составил 10,7% за год, однако почти все "съедает" инфляция – реальный прирост составил всего 0,3%. В других странах показатели следующие:

Армения: номинальный – 5,6%, а реальный – 2,4%;

Беларусь: номинальный – 18%, а реальный – 11%;

Кыргызстан: номинальный – 19,6%, а реальный – 11,5%;

Россия: номинальный – 14,5%, а реальный – 4,1%.

Рост зарплат в странах ЕАЭС. Инфографика: Евразийская экономическая комиссия

Другими словами, Казахстан оказался единственной страной в ЕАЭС, где инфляция практически "съела" весь прирост зарплат граждан. На этом фоне соседи по союзу стремительно догоняют Казахстан и в скором времени могут даже перегнать его по доходам населения

Похожая ситуация наблюдалась и годом ранее. Тогда Казахстан по размерам зарплат находился почти на одном уровне с Россией, а другие страны сильно отставали.

Ранее стало известно, что инфляция в Казахстане снова начала ускоряться.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram! Подписаться

Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.