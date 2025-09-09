jitsu gif
      Казахстан сильно отстает по росту зарплат от всех соседей в ЕАЭС

      Опубликовано:

      Женщина высыпает из кошелька монеты на фоне калькулятора
      Деньги. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

      В Казахстане растут только номинальные зарплаты, а вот реальный рост едва заметен – 0,3% за год. Это самый низкий показатель в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС). Подробнее читайте на NUR.KZ.

      Евразийская экономическая комиссия опубликовала данные по росту зарплат в странах-участницах ЕАЭС за январь-июнь 2025 года. Самые высокие средние зарплаты в союзе платят в России – 1 110 долларов в месяц, то есть 568 453 тенге, если взять во внимание средний курс доллара за указанный период – 512,12 тенге.

      Казахстан идет следом – 849 долларов, или 434 789 тенге, а третье место досталось Беларуси – 815 долларов (417 378 тенге). В Армении платят в среднем 753 доллара (385 626 тенге), а в Кыргызстане – 481 доллар (246 330 тенге).

      Таким образом, Казахстан по итогам первой половины 2025 года отличился одними из самых высоких зарплат в ЕАЭС, однако здесь есть нюанс – страна также показала практически нулевой их реальный рост.

      Так, номинальный рост средней зарплаты в Казахстане составил 10,7% за год, однако почти все "съедает" инфляция – реальный прирост составил всего 0,3%. В других странах показатели следующие:

      • Армения: номинальный – 5,6%, а реальный – 2,4%;
      • Беларусь: номинальный – 18%, а реальный – 11%;
      • Кыргызстан: номинальный – 19,6%, а реальный – 11,5%;
      • Россия: номинальный – 14,5%, а реальный – 4,1%.
      Рост зарплат в странах ЕАЭС
      Рост зарплат в странах ЕАЭС. Инфографика: Евразийская экономическая комиссия

      Другими словами, Казахстан оказался единственной страной в ЕАЭС, где инфляция практически "съела" весь прирост зарплат граждан. На этом фоне соседи по союзу стремительно догоняют Казахстан и в скором времени могут даже перегнать его по доходам населения

      Похожая ситуация наблюдалась и годом ранее. Тогда Казахстан по размерам зарплат находился почти на одном уровне с Россией, а другие страны сильно отставали.

      Ранее стало известно, что инфляция в Казахстане снова начала ускоряться.

