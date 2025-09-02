Рост цен снова начал ускоряться в Казахстане

jitsu gif
Рекомендации
Все новости
Финансы
  • Банки
  • Страхование
  • Пенсии и пособия
  • Экономика
  • Фондовый рынок
  • Личные финансы
  • Рейтинг Нурфин
  • Налоги и штрафы
    • Семья
  • Отношения
  • Дети
  • Красота
  • Глянец
  • Самореализация
  • Школа
    • Политика
  • Казахстан
  • Внешняя политика
  • Назначения
    • Мир
    Шоубиз
  • Личная жизнь
  • Имидж
  • Карьера
  • Скандалы
  • Происшествия
    • Общество
    Спорт
  • Киберспорт
  • Футбол
  • Хоккей
  • Бокс
  • ММА
  • Теннис
  • Олимпиада
  • Около спорта
  • Тяжелая и легкая атлетика
  • Фитнес
  • Другие виды спорта
    • Спецпроекты
    Актуальное
    Фото
    Видео
    Все категории
    Все новости
    БІРГЕМІЗ
    Дом
  • Сад и огород
  • Комнатные растения
  • Домоводство
  • Домашние животные
  • Ремонт и дизайн
    • Досуг
  • Книги
  • Праздники
  • Туризм
  • Кино
  • Интересные факты
  • Развлечения
  • Поделки
    • Еда
  • Рецепты
  • Здоровое питание
  • Полезные советы
    • Здоровье
  • Материнство
  • Расстройства здоровья
  • Здравоохранение
  • Коронавирус
  • ЗОЖ
    • Истории
    Как мы работаем
    Калейдоскоп
    Мир
    Общество
    Политика
  • Казахстан
  • Внешняя политика
  • Назначения
    • Происшествия
  • ДТП
  • Нарушения закона
  • ЧП
  • Несчастные случаи
    • Семья
  • Отношения
  • Дети
  • Красота
  • Глянец
  • Самореализация
  • Школа
    • Спорт
  • Киберспорт
  • Футбол
  • Хоккей
  • Бокс
  • ММА
  • Теннис
  • Олимпиада
  • Около спорта
  • Тяжелая и легкая атлетика
  • Фитнес
  • Другие виды спорта
    • Технологии
  • Программное обеспечение
  • Бизнес
  • Техника
  • Интернет
  • Техподдержка
    • Финансы
  • Банки
  • Страхование
  • Пенсии и пособия
  • Экономика
  • Фондовый рынок
  • Личные финансы
  • Рейтинг Нурфин
  • Налоги и штрафы
    • Шоубиз
  • Личная жизнь
  • Имидж
  • Карьера
  • Скандалы
  • Происшествия
    • Эзотерика
  • Астрология
  • Календари
  • Сонники
  • Приметы и гадания
  • Интересно
    • Мы в социальных сетях
    Мобильное приложение nur.kz
  • Apple App Store
  • Google Play
  • Huawei App Gallery
    • О нас
  • О проекте
  • О нас пишут
  • Авторы
  • Как мы работаем
  • Принципы работы
    • Условия пользования
  • Правила использования материалов
  • Пользовательское соглашение
  • Политика конфиденциальности
  • Правила комментирования
    •
    Редакция
  • [email protected]
    •
    Главный офис
  • [email protected]
  • +7 (727) 339 80 38
    •
    Реклама
  • +7 (771) 718 52 98
    •
    Вакансии
  • vacancy-nur.tilda.ws
    •
    Рекламодателям
    Финансы
      Провели подряд дней с нами

      Рост цен снова начал ускоряться в Казахстане

      Опубликовано:

      Девушка возмущена ценами
      Покупатель на рынке. Иллюстративное фото: twinsterphoto/Getty Images

      Цены на товары и услуги в Казахстане начали расти быстрее. За месяц они выросли на 1%, а за год – на 12,2%. Такого высокого показателя не было уже два года. Подробности узнали журналисты NUR.KZ.

      По итогам августа, как показывают данные Бюро национальной статистики, цены на товары и услуги выросли в среднем на 1% за месяц. В июле месячный рост составлял 0,7%, а в июне – 0,8%. В связи с этим можно говорить о том, что инфляция снова начала ускоряться в Казахстане.

      За месяц продовольственные товары подорожали на 0,5%, непродовольственные – на 1%, а платные услуги стали дороже на 1,4%.

      При этом с начала года цены в стране выросли на 8,8%, а за год – сразу на 12,2%.

      Сильнее всего подорожали платные услуги – 15,3%. Продовольственные товары сейчас на 11,7% дороже, чем год назад, а непродовольственные – на 9,7%.

      Где сильнее всего выросли цены

      В разных регионах цены растут по-разному. Так, лидером по годовой инфляции является Карагандинская область – 14,4%. Следом идут Ұлытау и Акмолинская область – 13,6% и 13% соответственно.

      В Астане цены на товары и услуги выросли на 12,8% за год, в Алматы – на 12,7%, а в Шымкенте – на 12%. Самая низкая инфляция в Казахстане зафиксирована в Жамбылской области – 10,4%.

      Регион Инфляция в августе 2025 года
      (в %)
      Казахстан 12,2
      Абай 12,0
      Акмолинская 13,0
      Актюбинская 12,5
      Алматинская 11,9
      Атырауская 12,8
      Западно-Казахстанская 12,4
      Жамбылская 10,4
      Жетісу 11,5
      Карагандинская 14,4
      Костанайская 11,1
      Кызылординская 11,0
      Мангистауская 10,9
      Павлодарская 11,0
      Северо-Казахстанская 12,6
      Туркестанская 11,7
      Ұлытау 13,6
      Восточно-Казахстанская 11,7
      Астана 12,8
      Алматы 12,7
      Шымкент 12,0
      По данным Бюро национальной статистики

      Что подорожало в стране

      Фрукты и овощи в среднем подорожали на 13,5% за год, а мясо и мясопродукты – сразу на 16,2%. "Молочка" стала за год на 8,6% дороже, яйца – на 8,4%, сахар – на 4,9%, а хлебобулочные изделия выросли в цене на 4,1% за год. Масла и жиры за это же время успели подорожать сразу на 20,5%.

      Отметим, что заметный рост цен фиксируется и на бензин – 8,3% за год. Подробнее о том, за сколько сейчас продают топливо автозаправки, мы рассказывали здесь.

      При этом одежда и обувь в Казахстане в среднем успели подорожать на 10,2% и 11,6% соответственно, зато моющие средства показали умеренный прирост в районе 3,9%.

      Что касается сферы услуг, то сильнее всего выросли в цене коммунальные – в среднем на 17,7%, однако по отдельности рост фиксируется и более серьезный:

      • холодная вода – сразу на 95,4% за год, то есть почти в два раза;
      • водоотведение – на 34,7%;
      • центральное отопление – на 19,2%;
      • горячая вода – на 17,2%;
      • электроэнергия – на 16,3%.

      К слову, выросли тарифы и за содержание жилья – сразу на 11,7%. При этом в будущем они будут постоянно расти, ведь теперь тарифы привязаны к месячному расчетному показателю (МРП), который увеличивается каждый год.

      Таким образом, можно отметить, что в августе действительно инфляция ускорилась и более высокий показатель, чем сейчас, фиксировался в августе 2023 года – 13,1%.

      Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

      Подписаться

      Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.

      Узнавайте обо всем первыми

      Подпишитесь и узнавайте о свежих новостях Казахстана, фото, видео и других эксклюзивах

      Instagram
      Закладки
      Пока здесь пусто
      Используйте кнопку «
      » на странице публикации, чтобы сохранить её в свой личный список закладок.