Рост цен снова начал ускоряться в Казахстане

Цены на товары и услуги в Казахстане начали расти быстрее. За месяц они выросли на 1%, а за год – на 12,2%. Такого высокого показателя не было уже два года. Подробности узнали журналисты NUR.KZ.

По итогам августа, как показывают данные Бюро национальной статистики, цены на товары и услуги выросли в среднем на 1% за месяц. В июле месячный рост составлял 0,7%, а в июне – 0,8%. В связи с этим можно говорить о том, что инфляция снова начала ускоряться в Казахстане.

За месяц продовольственные товары подорожали на 0,5%, непродовольственные – на 1%, а платные услуги стали дороже на 1,4%.

При этом с начала года цены в стране выросли на 8,8%, а за год – сразу на 12,2%.

Сильнее всего подорожали платные услуги – 15,3%. Продовольственные товары сейчас на 11,7% дороже, чем год назад, а непродовольственные – на 9,7%.

Где сильнее всего выросли цены

В разных регионах цены растут по-разному. Так, лидером по годовой инфляции является Карагандинская область – 14,4%. Следом идут Ұлытау и Акмолинская область – 13,6% и 13% соответственно.

В Астане цены на товары и услуги выросли на 12,8% за год, в Алматы – на 12,7%, а в Шымкенте – на 12%. Самая низкая инфляция в Казахстане зафиксирована в Жамбылской области – 10,4%.

Регион Инфляция в августе 2025 года

(в %) Казахстан 12,2 Абай 12,0 Акмолинская 13,0 Актюбинская 12,5 Алматинская 11,9 Атырауская 12,8 Западно-Казахстанская 12,4 Жамбылская 10,4 Жетісу 11,5 Карагандинская 14,4 Костанайская 11,1 Кызылординская 11,0 Мангистауская 10,9 Павлодарская 11,0 Северо-Казахстанская 12,6 Туркестанская 11,7 Ұлытау 13,6 Восточно-Казахстанская 11,7 Астана 12,8 Алматы 12,7 Шымкент 12,0 По данным Бюро национальной статистики

Что подорожало в стране

Фрукты и овощи в среднем подорожали на 13,5% за год, а мясо и мясопродукты – сразу на 16,2%. "Молочка" стала за год на 8,6% дороже, яйца – на 8,4%, сахар – на 4,9%, а хлебобулочные изделия выросли в цене на 4,1% за год. Масла и жиры за это же время успели подорожать сразу на 20,5%.

Отметим, что заметный рост цен фиксируется и на бензин – 8,3% за год. Подробнее о том, за сколько сейчас продают топливо автозаправки, мы рассказывали здесь.

При этом одежда и обувь в Казахстане в среднем успели подорожать на 10,2% и 11,6% соответственно, зато моющие средства показали умеренный прирост в районе 3,9%.

Что касается сферы услуг, то сильнее всего выросли в цене коммунальные – в среднем на 17,7%, однако по отдельности рост фиксируется и более серьезный:

холодная вода – сразу на 95,4% за год, то есть почти в два раза;

за год, то есть почти в два раза; водоотведение – на 34,7% ;

; центральное отопление – на 19,2% ;

; горячая вода – на 17,2% ;

; электроэнергия – на 16,3%.

К слову, выросли тарифы и за содержание жилья – сразу на 11,7%. При этом в будущем они будут постоянно расти, ведь теперь тарифы привязаны к месячному расчетному показателю (МРП), который увеличивается каждый год.

Таким образом, можно отметить, что в августе действительно инфляция ускорилась и более высокий показатель, чем сейчас, фиксировался в августе 2023 года – 13,1%.

