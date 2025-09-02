Рост цен снова начал ускоряться в Казахстане
Цены на товары и услуги в Казахстане начали расти быстрее. За месяц они выросли на 1%, а за год – на 12,2%. Такого высокого показателя не было уже два года. Подробности узнали журналисты NUR.KZ.
По итогам августа, как показывают данные Бюро национальной статистики, цены на товары и услуги выросли в среднем на 1% за месяц. В июле месячный рост составлял 0,7%, а в июне – 0,8%. В связи с этим можно говорить о том, что инфляция снова начала ускоряться в Казахстане.
За месяц продовольственные товары подорожали на 0,5%, непродовольственные – на 1%, а платные услуги стали дороже на 1,4%.
При этом с начала года цены в стране выросли на 8,8%, а за год – сразу на 12,2%.
Сильнее всего подорожали платные услуги – 15,3%. Продовольственные товары сейчас на 11,7% дороже, чем год назад, а непродовольственные – на 9,7%.
Где сильнее всего выросли цены
В разных регионах цены растут по-разному. Так, лидером по годовой инфляции является Карагандинская область – 14,4%. Следом идут Ұлытау и Акмолинская область – 13,6% и 13% соответственно.
В Астане цены на товары и услуги выросли на 12,8% за год, в Алматы – на 12,7%, а в Шымкенте – на 12%. Самая низкая инфляция в Казахстане зафиксирована в Жамбылской области – 10,4%.
|Регион
|Инфляция в августе 2025 года
(в %)
|Казахстан
|12,2
|Абай
|12,0
|Акмолинская
|13,0
|Актюбинская
|12,5
|Алматинская
|11,9
|Атырауская
|12,8
|Западно-Казахстанская
|12,4
|Жамбылская
|10,4
|Жетісу
|11,5
|Карагандинская
|14,4
|Костанайская
|11,1
|Кызылординская
|11,0
|Мангистауская
|10,9
|Павлодарская
|11,0
|Северо-Казахстанская
|12,6
|Туркестанская
|11,7
|Ұлытау
|13,6
|Восточно-Казахстанская
|11,7
|Астана
|12,8
|Алматы
|12,7
|Шымкент
|12,0
|По данным Бюро национальной статистики
Что подорожало в стране
Фрукты и овощи в среднем подорожали на 13,5% за год, а мясо и мясопродукты – сразу на 16,2%. "Молочка" стала за год на 8,6% дороже, яйца – на 8,4%, сахар – на 4,9%, а хлебобулочные изделия выросли в цене на 4,1% за год. Масла и жиры за это же время успели подорожать сразу на 20,5%.
Отметим, что заметный рост цен фиксируется и на бензин – 8,3% за год. Подробнее о том, за сколько сейчас продают топливо автозаправки, мы рассказывали здесь.
При этом одежда и обувь в Казахстане в среднем успели подорожать на 10,2% и 11,6% соответственно, зато моющие средства показали умеренный прирост в районе 3,9%.
Что касается сферы услуг, то сильнее всего выросли в цене коммунальные – в среднем на 17,7%, однако по отдельности рост фиксируется и более серьезный:
- холодная вода – сразу на 95,4% за год, то есть почти в два раза;
- водоотведение – на 34,7%;
- центральное отопление – на 19,2%;
- горячая вода – на 17,2%;
- электроэнергия – на 16,3%.
К слову, выросли тарифы и за содержание жилья – сразу на 11,7%. При этом в будущем они будут постоянно расти, ведь теперь тарифы привязаны к месячному расчетному показателю (МРП), который увеличивается каждый год.
Таким образом, можно отметить, что в августе действительно инфляция ускорилась и более высокий показатель, чем сейчас, фиксировался в августе 2023 года – 13,1%.
