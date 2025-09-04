Покупать строящееся жилье в ипотеку станет безопаснее в Казахстане
Опубликовано:
В Казахстане начали действовать новые правила долевого строительства: только один вид договора, запрет "сомнительной" рекламы и ипотека не для всех. Подробности читайте в материале NUR.KZ.
В Казахстане с 30 августа начали действовать новые правила, которые заметно ужесточают контроль за застройщиками и усиливают права дольщиков. Как отмечает портал "Крыша", теперь они будут регулировать весь процесс, в том числе и то, как строительные компании продают жилье гражданам.
Только один вид договора
Новые правила признают только один вид документа – договор о долевом участии.
Все остальное, что застройщик может предложить своим клиентам, например, договор бронирования или инвестирования, не имеет законной силы.
Реклама только с разрешением
Теперь начать рекламировать свой строящийся жилищный комплекс застройщик сможет только при наличии одного из трех законных способов организации долевого строительства:
- гарантии Казахстанской жилищной компании (КЖК);
- участия в проекте банка второго уровня;
- привлечения денег дольщиков после возведения каркаса дома.
Без этих документов реклама будет считаться незаконной.
Индивидуальные дома попали под новые нормы
Если раньше на коттеджи и таунхаусы не распространялись нормы и требования долевого строительства, то теперь и они попадают под регулирование:
- оплата только "безналом";
- договор регистрируется;
- акимат контролирует объект.
Ипотека не для всех
Теперь ипотеку на строящееся жилье просто так никто не выдаст. Банки одобрят заем только на проверенный объект, у которого есть все необходимые разрешения и документы.
Нет разрешения акимата или гарантии Казахстанской жилищной компании – в ипотеке откажут. Это правило станет дополнительным фильтром безопасности.
При этом казахстанцы могут легко проверять застройщиков самостоятельно – в режиме онлайн. О том, как это сделать, мы рассказывали здесь.
Напомним, что застройщикам также запретили принимать оплату "наличкой". Такие изменения должны повысить прозрачность сделок на рынке недвижимости, снизить долю теневого строительства и лучше защитить покупателей.
Также отметим, что вместе с запретом на продажу строящегося жилья за наличные деньги будут введены и штрафы за нарушение этого требования.
- Сразу две ипотеки под 5% запускают в Казахстане
- Сколько квартир можно купить за деньги, потраченные на свадьбы в Казахстане
Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2282196-pokupat-stroyashcheesya-zhile-v-ipoteku-stanet-bezopasnee-v-kazahstane/
Узнавайте обо всем первыми
Подпишитесь и узнавайте о свежих новостях Казахстана, фото, видео и других эксклюзивах