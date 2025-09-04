jitsu gif
      Покупать строящееся жилье в ипотеку станет безопаснее в Казахстане

      Опубликовано:

      Домик-копилка на фоне стройки.
      Деньги. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

      В Казахстане начали действовать новые правила долевого строительства: только один вид договора, запрет "сомнительной" рекламы и ипотека не для всех. Подробности читайте в материале NUR.KZ.

      В Казахстане с 30 августа начали действовать новые правила, которые заметно ужесточают контроль за застройщиками и усиливают права дольщиков. Как отмечает портал "Крыша", теперь они будут регулировать весь процесс, в том числе и то, как строительные компании продают жилье гражданам.

      Только один вид договора

      Новые правила признают только один вид документа договор о долевом участии.

      Все остальное, что застройщик может предложить своим клиентам, например, договор бронирования или инвестирования, не имеет законной силы.

      Реклама только с разрешением

      Теперь начать рекламировать свой строящийся жилищный комплекс застройщик сможет только при наличии одного из трех законных способов организации долевого строительства:

      1. гарантии Казахстанской жилищной компании (КЖК);
      2. участия в проекте банка второго уровня;
      3. привлечения денег дольщиков после возведения каркаса дома.

      Без этих документов реклама будет считаться незаконной.

      Домик-копилка на фоне стройки.
      Копилка и деньги. Илллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

      Индивидуальные дома попали под новые нормы

      Если раньше на коттеджи и таунхаусы не распространялись нормы и требования долевого строительства, то теперь и они попадают под регулирование:

      • оплата только "безналом";
      • договор регистрируется;
      • акимат контролирует объект.

      Ипотека не для всех

      Теперь ипотеку на строящееся жилье просто так никто не выдаст. Банки одобрят заем только на проверенный объект, у которого есть все необходимые разрешения и документы.

      Нет разрешения акимата или гарантии Казахстанской жилищной компании – в ипотеке откажут. Это правило станет дополнительным фильтром безопасности.

      При этом казахстанцы могут легко проверять застройщиков самостоятельно – в режиме онлайн. О том, как это сделать, мы рассказывали здесь.

      Напомним, что застройщикам также запретили принимать оплату "наличкой". Такие изменения должны повысить прозрачность сделок на рынке недвижимости, снизить долю теневого строительства и лучше защитить покупателей.

      Также отметим, что вместе с запретом на продажу строящегося жилья за наличные деньги будут введены и штрафы за нарушение этого требования.

