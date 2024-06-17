Почему дольщики должны требовать только один вид договора в Казахстане

При покупке нового жилья строительные компании могут предложить заключить различные виды договоров. Однако лишь один из них защитит вложения казахстанцев. Подробнее об этом читайте в материале NUR.KZ.

КЛЮЧЕВЫЕ МОМЕНТЫ Покупка жилья на этапе строительства в Казахстане позволяет сэкономить, но не лишена рисков.

Различные виды договоров могут предложить застройщики, но без государственной гарантии риски значительны.

Договор о долевом участии является наиболее безопасным вариантом для покупателей, предоставляющим гарантии завершения строительства и возможность оформления ипотеки. Данный текст создан автоматически при помощи ИИ и не проходил проверку редактора, поэтому может содержать фактологические или грамматические ошибки.

Когда жилой комплекс находится на стадии строительства, стоимость квартир будет значительно ниже, чем уже после сдачи объекта в эксплуатацию.

Поэтому казахстанцы часто стремятся купить жилье именно на этапе постройки, когда заранее вносится определенная сумма денег. Это может быть первоначальный взнос в рамках рассрочки (а остальное нужно заплатить до окончания строительства), или полная стоимость.

При этом застройщики могут предложить различные условия и виды договоров. Но в этом кроются огромные риски.

Риски договоров от застройщика

Строительные компании могут предложить дольщику различные виды соглашений. Например, это могут быть договоры:

бронирования – квартира бронируется за покупателем, который уже внес часть или всю сумму;

предварительный – заключается в качестве договора перед оформлением окончательной покупки (после сдачи в эксплуатацию), но деньги также вносятся заранее;

о купле-продаже строящегося жилья – сделка как бы производится уже на этапе постройки;

договоры цессии, новации и так далее.

Все эти соглашения могут быть оформлены законно. Однако они не обеспечат полную защиту вложениям казахстанцев и гарантию завершения строительства.

Укладка кирпича. Иллюстративное фото: Getty Images / Bogdanhoda

Дело в том, что такие виды договоров предлагают только те строительные компании, у которых нет государственной гарантии.

Поэтому в случае банкротства такая строительная компания сможет вернуть деньги дольщикам по указанным видам договоров за счет имеющегося капитала и продажи имущества компании. Однако часто это означает лишь наличие офиса, оборудования и земельного участка, на котором должен был быть построен жилой комплекс.

То есть при банкротстве застройщик (или ее кредиторы) смогут продать лишь сам участок, который стоит намного меньше, чем вложенная дольщиками сумма денег. Соответственно, заключившие указанные виды договоров казахстанцы рискуют остаться без жилья и своих вложений.

Когда обещают не тратить вложения дольщика

Некоторые строительные компании также могут обещать дольщикам, что их деньги не будут использованы до окончания строительства – их якобы будут хранить на специальном счете или депозите. При этом заключается какой-либо договор из выше указанных.

Однако такая схема может быть безопасной только в том случае, если деньги покупателя (дольщика) размещаются на специальном эскроу-счете в банке – он позволяет получить доступ к средствам только при выполнении условий договора между сторонами.

Заключение сделки. Иллюстративное фото: sukanya sitthikongsak/Getty Images

Например, условием может быть завершение строительства и сдача объекта в эксплуатацию. Тогда, при его выполнении, строительная компания получит деньги с этого счета, а покупатель – квартиру.

А если условие не будет выполнено, то дольщик получит свои деньги обратно из банка.

Поэтому, если эскроу-счет не был оформлен между покупателем и продавцом, то весь риск будет основан лишь на доверии заявлениям застройщика.

Какой договор нужен покупателю

Компании, у которых есть государственная гарантия о завершении строительства возводимого жилого комплекса, могут предложить покупателям только один вид договора – это договор о долевом участии.

Именно он означает, что даже в случае банкротства застройщика государство поможет завершить строительство, а дольщики получат свое жилье. Также только при наличии лицензии получится оформить ипотеку для дольщиков.

Проверить наличие лицензии у застройщиков на долевое строительство можно на сайте жилищного портала.

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