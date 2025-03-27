Как проверить на законность строящийся дом перед покупкой квартиры в Казахстане

В режиме онлайн теперь можно проверять жилые комплексы, которые строятся с использованием средств дольщиков. Для этого нужно воспользоваться сервисом "Жилищный портал". Подробности читайте на NUR.KZ.

Многие строительные компании возводят жилищные комплексы в рамках долевого строительства, то есть привлекают деньги будущих жильцов. Это выгодно как самим застройщикам, так и казахстанцам, ведь покупка квартиры на этапе строительства может быть более выгодной.

Однако у таких сделок есть свои риски, и если покупатель нарвется на недобросовестного застройщика, может возникнуть ситуация, что жилой комплекс так и не возведут, а деньги, уплаченные в рамках долевого строительства, никто не вернет.

Поэтому здесь важно соблюдать осторожность – перед тем, как заключать сделку, нужно проверить застройщика и убедиться, что у него есть разрешение привлекать деньги дольщиков.

Теперь для этого не нужно куда-то идти или требовать разрешительные документы. Как сообщает Министерство промышленности и строительства РК, казахстанцы могут проверить все в режиме онлайн, воспользовавшись приложением eGov Mobile.

Чтобы проверить застройщика, нужно авторизоваться в приложении, с главной страницы перейти во вкладку "Другие сервисы" и выбрать сервис "Жилищный портал".

Сервис "Жилищный портал". Скриншот: NUR.KZ.

На странице сервиса нужно ввести бизнес-идентификационный номер (БИН), наименование застройщика или название жилого комплекса (ЖК). Также можно просто найти нужный объект в общем списке.

Важно отметить, что на "Жилищном портале" можно увидеть ЖК, которые строятся как с разрешением на привлечение средств дольщиков, так и без. Законно строящиеся объекты долевого строительства при этом должны иметь гарантию Казахстанской жилищной компании (КЖК) или разрешение акимата на привлечение средств дольщиков.

Пользователи сервиса также могут выбрать нужный регион и даже статус постройки.

Сервис "Жилищный портал". Скриншот: NUR.KZ.

"Новый сервис позволит гражданам превентивно проверять рисковые капиталовложения в недвижимость и минимизировать угрозу недобросовестных долевых строителей. Это еще один шаг к прозрачности и безопасности рынка недвижимости в Казахстане", – отметили в ведомстве.

Напомним, что ранее казахстанцы получили возможность оформлять договоры долевого строительства в режиме онлайн. Такой способ заключить сделку можно использовать в качестве меры защиты от недобросовестных застройщиков.

Также отметим, что проблема незаконного привлечения средств дольщиков не является надуманной. В Казахстане строят сотни жилых комплексов у которых нет разрешения на долевое строительство.