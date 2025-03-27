Финансы

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Как проверить на законность строящийся дом перед покупкой квартиры в Казахстане

Опубликовано:

Человек держит деньги на фоне стройки.
Деньги и новостройка. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

В режиме онлайн теперь можно проверять жилые комплексы, которые строятся с использованием средств дольщиков. Для этого нужно воспользоваться сервисом "Жилищный портал". Подробности читайте на NUR.KZ.

Многие строительные компании возводят жилищные комплексы в рамках долевого строительства, то есть привлекают деньги будущих жильцов. Это выгодно как самим застройщикам, так и казахстанцам, ведь покупка квартиры на этапе строительства может быть более выгодной.

Однако у таких сделок есть свои риски, и если покупатель нарвется на недобросовестного застройщика, может возникнуть ситуация, что жилой комплекс так и не возведут, а деньги, уплаченные в рамках долевого строительства, никто не вернет.

Поэтому здесь важно соблюдать осторожность – перед тем, как заключать сделку, нужно проверить застройщика и убедиться, что у него есть разрешение привлекать деньги дольщиков.

Теперь для этого не нужно куда-то идти или требовать разрешительные документы. Как сообщает Министерство промышленности и строительства РК, казахстанцы могут проверить все в режиме онлайн, воспользовавшись приложением eGov Mobile.

Чтобы проверить застройщика, нужно авторизоваться в приложении, с главной страницы перейти во вкладку "Другие сервисы" и выбрать сервис "Жилищный портал".

Новый сервис "Жилищный портал" на eGov Mobile
Сервис "Жилищный портал". Скриншот: NUR.KZ.

На странице сервиса нужно ввести бизнес-идентификационный номер (БИН), наименование застройщика или название жилого комплекса (ЖК). Также можно просто найти нужный объект в общем списке.

Важно отметить, что на "Жилищном портале" можно увидеть ЖК, которые строятся как с разрешением на привлечение средств дольщиков, так и без. Законно строящиеся объекты долевого строительства при этом должны иметь гарантию Казахстанской жилищной компании (КЖК) или разрешение акимата на привлечение средств дольщиков.

Пользователи сервиса также могут выбрать нужный регион и даже статус постройки.

На Жилищном портале казахстанцы могут проверить строящийся жилой комплекс и убедиться, что в него можно вкладывать деньги
Сервис "Жилищный портал". Скриншот: NUR.KZ.

"Новый сервис позволит гражданам превентивно проверять рисковые капиталовложения в недвижимость и минимизировать угрозу недобросовестных долевых строителей. Это еще один шаг к прозрачности и безопасности рынка недвижимости в Казахстане", – отметили в ведомстве.

Напомним, что ранее казахстанцы получили возможность оформлять договоры долевого строительства в режиме онлайн. Такой способ заключить сделку можно использовать в качестве меры защиты от недобросовестных застройщиков.

Также отметим, что проблема незаконного привлечения средств дольщиков не является надуманной. В Казахстане строят сотни жилых комплексов у которых нет разрешения на долевое строительство.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2230863-kak-proverit-na-zakonnost-stroyashchiysya-dom-pered-pokupkoy-kvartiry-v-kazahstane/