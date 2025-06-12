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В Казахстане хотят запретить ипотеку в строящихся домах

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Деньги
Деньги и жилье. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Сенат рассматривает закон, которым хотят ужесточить условия долевого строительства в Казахстане, передает корреспондент NUR.KZ. Так, предлагают запретить ипотеку в строящихся домах.

Такая норма внесена в закон "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам долевого участия в жилищном строительстве, автомобильных дорог и оказания услуг по перевозке лиц с инвалидностью".

Стоит отметить, что нормы документа депутаты поддержали в первом чтении и оставили на второе. Депутат Суиндик Алдашев отметил, что закон направлен на усиление госрегулирования в сфере долевого строительства, сокращение доли незаконного строительства, улучшение качества жизни лиц с инвалидностью, повышение кадрового потенциала автодорожной отрасли.

"По информации акиматов, на сегодня в долевом строительстве 90 домов остаются проблемными. Это обусловлено тем, что некоторые застройщики заключают различные договоры на физлиц, ссылаясь на гражданские отношения, что в свою очередь приводит к таким негативным последствиям, как необеспечение должного уровня защиты прав и интересов граждан, задержки сроков сдачи объектов, некачественное строительство, затраты для дольщиков", - отметил он.

Внесенные предложения

  • запрет на заключение предварительных договоров, связанных с приобретением жилых и нежилых помещений в строящихся домах;
  • запрет рекламы без разрешения на привлечение средств дольщиков;
  • проведение контроля акиматами на местах в части законности привлечения денег дольщиков на рынке строящегося жилья;
  • запрет ипотеки на покупку недвижимости в строящемся многоэтажном доме;
  • проведение сделок по купле-продаже строящегося жилья только в безналичной форме;
  • выдача разрешения на продление планового срока строительства жилья с 9 до 5 месяцев;
  • снижение требования при долевом строительстве способом получения гарантии единого оператора и участие банков в проекте;
  • разрешение уполномоченной компании использовать деньги дольщиков после получения разрешения акиматов, не дожидаясь завершения строительства каркаса многоквартирного жилого дома.

Также предлагается создать Центр поддержки дольщиков для консультирования граждан о безопасной покупке жилья. Кроме того, в целях развития малоэтажного строительства законом вводится понятие "Комплекс индивидуальных жилых домов".

Напомним, на этой неделе в Казахстане опубликовали постановление, которое снижает предельную ставку вознаграждения по жилищным займам с 25% до 20%. Изменения вступят в силу уже 16 июня.

Отмечалось, что новые изменения в первую очередь коснутся казахстанцев, которые оформляют ипотечные займы на рыночных условиях 0 именно там можно найти ставки, которые пока превышают 20%.

Стоит отметить, что сами казахстанцы все активнее обращаются в банки за ипотечными займами. По последним данным, жилищные кредиты есть уже у более 600 тыс. человек.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2254638-v-kazahstane-hotyat-zapretit-ipoteku-v-stroyashchihsya-domah/