Сколько квартир можно купить за деньги, потраченные на свадьбы в Казахстане

Сфера проведения торжеств в Казахстане может иметь выручку до 1,1 трлн тенге за свадебный сезон. А стоимость одного мероприятия могла бы стать основой для покупки жилья. Об этом читайте на NUR.KZ.

На эти средства можно было бы приобрести от 12 300 до 41 000 квартир в регионах или от 6 150 до 20 500 квартир в Алматы и Астане.

Эксперт предлагает разработать программу, позволяющую конвертировать свадебный бюджет в первоначальный взнос по ипотеке для стимулирования более ответственного финансового планирования у молодоженов.

Свадьба – это не просто торжество и праздник с красивым оформлением и гостями, но также денежные расходы. При этом такие мероприятия также вносят вклад и в местную экономику, поддерживая сразу несколько сфер.

При этом ранее отмечалось, что казахстанцы стали тратить больше денег на свадьбы: торжество может обойтись в 6-8 млн тенге на 150 гостей.

Как сообщает независимый эксперт Ерлан Каримов в своей публикации на портале EcomyKZ.org, для самих хозяев торжества такие расходы могли бы оказаться более полезными, если бы они вложились в покупку жилья.

Сколько тратят на свадьбу казахстанцы

Согласно сообщению эксперта, средняя стоимость места в банкетном зале в Казахстане начинается от 15 000 тенге до 25 000 тенге. А среднее количество гостей на свадьбе может достигать от 100-200 человек.

Соответственно, выручка с одного мероприятия может варьироваться от 1,5 млн до 5 млн тенге. То есть именно столько может составить сумма расходов семьи на торжество.

Семейная пара. Иллюстративное фото: freepik.com

"В летний сезон, который обычно считается пиком свадеб, один банкетный зал может в выходные (за весь сезон – прим. ред.) провести 24 свадебных торжества.

Потенциальная сезонная выручка одного банкетного зала может составить от 36 млн до 120 млн тенге. Если учесть количество зарегистрированных браков (82 103 брака в 2024 году – прим. ред.), то общая сумма потраченных средств на тои может составить от 123 млрд до 410 млрд тенге", – отмечает Ерлан Каримов.

Для исследования он применял следующие параметры:

анализировались исключительно браки городских жителей;

учитывались лишь расходы на банкетный зал, без расходов на покупку подарков, соғым, наряды, оформление зала, фото/видео съемку, тамаду и других;

использовался лишь летний сезон (исключительно выходные дни).

Сколько квартир можно было бы купить

Согласно расчетам эксперта, в областных центрах и городах республиканского значения насчитывается 9 427 банкетных залов. Соответственно, за 24 дня торжеств со средним чеком от 1,5 млн до 5 млн тенге за сезон на свадьбы расходуются от 340 млрд до 1,1 трлн тенге.

Между тем при совокупных минимальных затратах казахстанцев на свадьбы (123 млрд тенге за сезон) можно было бы приобрести около 12 300 квартир в регионах (при стоимости от 10 млн тенге) и 6 150 квартир в Алматы и Астане (при стоимости от 20 млн тенге).

А при максимальных затратах (410 млрд тенге) их количество может возрасти до 41 000 квартир в регионах и 20 500 квартир в мегаполисах.

Деньги. Иллюстративное фото: Max Zolotukhin/Getty Images

В то же время при среднем чеке на одну семью в 1,5-5 млн тенге вместо свадьбы можно было бы оформить покупку жилья в ипотеку, использовав эти средства в качестве первоначального взноса.

"Безусловно, той-бизнес приносит значительную выручку заведениями общепита, создает рабочие места и стимулирует смежные отрасли – от торговли до транспорта. Однако с точки зрения накопления капитала для семьи покупка жилья выглядит более рациональным вложением.

На мой взгляд, в Казахстане назрела необходимость разработки специальной программы, позволяющей конвертировать свадебный бюджет в первоначальный взнос по ипотеке, что могло бы стимулировать более ответственное финансовое планирование у молодоженов и, соответственно, более крепкие браки", – отмечает эксперт.

