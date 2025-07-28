Новые правила: покупать коттеджи и квартиры в малых ЖК смогут дольщики в Казахстане

Покупка жилья на этапе строительства может стать более безопасной. Однако поменяются и правила для самих дольщиков, включая запрет на наличную оплату. Подробнее об этом читайте на NUR.KZ.

Данный текст создан автоматически при помощи ИИ и не проходил проверку редактора, поэтому может содержать фактологические или грамматические ошибки. Подробности в публикации КЛЮЧЕВЫЕ МОМЕНТЫ С 1 сентября 2025 года в Казахстане ипотека будет выдаваться только на объекты с разрешением на привлечение средств дольщиков, а единственным допустимым договором станет договор о долевом участии.

С 2026 года оплата долевого строительства будет возможна только безналичным способом, а новые правила распространятся и на малоэтажные жилые комплексы и коттеджные поселки от 50 объектов.

По словам вице-президента Ассоциации застройщиков Казахстана Виктора Микрюкова, эти изменения призваны навести порядок в отрасли и сформировать прозрачную модель работы.

30 июня текущего года президент РК внес поправки в некоторые кодексы и законы. Они также коснулись сферы долевого строительства на жилищном рынке.

Как сообщает Ассоциация застройщиков Казахстана (АЗК), это решение призвано устранить правовые лазейки, которые на протяжении лет позволяли застройщикам привлекать средства граждан по неофициальным схемам.

В то же время будут лучше защищены интересы казахстанцев.

Главные изменения в законе

Как отмечают в АЗК, новые правила усиливают защиту прав дольщиков и формируют единые прозрачные условия для всех участников рынка.

Например, с 1 сентября 2025 года ипотека будет выдаваться только на те объекты, которые получили разрешение/гарантию на привлечение средств дольщиков.

При этом разрешено подписание только одного вида договора – договора о долевом участии (ДДУ). Все другие формы договоров (предварительный, бронирования, инвестирования, цессии и так далее) запрещены.

Также с 2026 года стать дольщиком можно будет только за безналичный расчет.

Эти поправки также распространяются на малоэтажные жилые комплексы и даже коттеджные поселки (объемом от 50 объектов) – их теперь тоже можно покупать в рамках долевого строительства.

"Изначально под пристальным вниманием находились только крупные застройщики, остальных мониторингом почти не охватывали. В итоге 70% участников строительного рынка стали работать в обход закона.

Теперь в рамках поправок в Гражданский кодекс внесены корректировки. Они запретят при приобретении жилья предлагать и подписывать иные договоры, помимо ДДУ. Это важный шаг к наведению порядка и формированию прозрачной модели отрасли", – сообщает Виктор Микрюков, вице-президента Ассоциации застройщиков Казахстана.

Напомним, что застройщикам грозит более 7 млн штрафа за нарушение прав дольщиков.

Также ранее депутаты предложили защитить дольщиков с помощью специальных денежных счетов.

Кроме того, для оформления договора о долевом участии теперь можно воспользоваться онлайн-сервисом, обеспечивающим прозрачность сделки.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram! Подписаться

Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.