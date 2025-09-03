jitsu gif
      За квартиру в строящемся доме можно будет оплатить только безналом в Казахстане

      Опубликовано:

      Женщина и мужчина пожимают друг другу руки
      Заключение сделки. Иллюстративное фото: freepik.com

      Вступили в силу нормы, по которым за квартиру в строящемся доме можно будет оплатить только безналом, при этом банки обязаны проверять назначение платежа, передает NUR.KZ со ссылкой на СЦК.

      Как сообщается в официальном Telegram-канале "Служба центральных коммуникаций" при президенте РК, с вступлением в силу новых законодательных норм оплата застройщикам за квартиру в строящихся домах может быть осуществлена только безналичным способом через банк.

      На вопрос, что делать, если застройщик попросит оплатить наличными, ответил председатель Комитета по делам строительства и ЖКХ МПС РК Бакытжан Жунисбеков.

      "Если застройщик требует внести оплату в безналичном расчете, то я бы проверил на всякий случай через "КАЗРЕЕСТР" этого застройщика, есть ли у него разрешение на привлечение денег дольщиков. Закон на сегодняшний день уже вступил в силу, все застройщики в курсе последних изменений", - сказал спикер на пресс-конференции в СЦК.

      В свою очередь директор Департамента градостроительной и жилищно-коммунальной политики МПС РК Руслан Лепесов добавил, что в рамках законодательства внесены изменения в закон о банковской системе о том, что БВУ будут проверять целевое назначение платежа.

      "Сам дольщик как физические лицо может наличкой принести в банк либо со своего банковского счета перевести на счет застройщика. И в этом случае банк теперь обязан будет проверить, есть ли заключенный договор в системе "КАЗРЕЕСТР". Если в системе договор есть, то застройщик работает по одному из легальных трех способов. Если нет, то в банковской операции будет отказано", - сказал спикер.

      Напомним, мы писали о том, что на первичном рынке жилья Казахстана вводят запрет на расчет наличными деньгами. Ограничение касается только строящихся домов. Так хотят защитить интересы дольщиков. Подробности читайте в нашем материале.

      Добавим, проверить, есть ли у застройщика разрешение на привлечение денег дольщиков, можно в режиме онлайн. Подробнее об этом мы рассказывали здесь.

      О том, как может повлиять запрет на использование наличных денег при расчете на первичном рынке жилья, мы рассказывали в нашем материале.

