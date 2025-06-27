Штраф за продажу нового жилья за наличные деньги введут в Казахстане

В Казахстане планируют ввести штрафы в отношении застройщиков за использование наличных денег при сделках купли-продажи жилья. О том, за что еще будут наказывать, узнали журналисты NUR.KZ.

Ранее мы рассказывали о том, что на первичном рынке жилья планируют ввести ограничение на использование наличных денег – все сделки застройщикам нужно будет проводить через банк.

Теперь же стало известно, это не единственное ограничение, которое планируют ввести в Казахстане. Как передает портал "Крыша", сенат парламента одобрил законопроект по вопросам долевого участия в жилищном строительстве. Согласно документу, застройщикам запрещено:

привлекать деньги без разрешения от акимата или гарантии Казахстанской Жилищной Компании (КЖК) – раньше были обходные пути, но теперь за них будут штрафовать и даже останавливать строительство;

продавать жилье за "наличку" – все расчеты за покупку квартиры от застройщика только безналичные, через банк;

заключать с покупателями любые сделки, кроме договора долевого участия. Договор должен обязательно пройти регистрацию в Казреестре;

реклама без разрешения – рекламировать жилые комплексы можно будет только после того, как застройщик получит разрешение на привлечение средств дольщиков.

Сейчас максимальный штраф за нарушения достигает 300 месячных расчетных показателей (МРП), то есть 1 179 600 тенге в 2025 году, однако "потолок" планируют увеличить до 2 000 МРП, то есть 7 864 000 тенге.

Помимо санкций, законопроект предусматривает и некоторые послабления для застройщиков. В частности, чтобы застройщик мог привлечь деньги дольщиков, ему нужно будет иметь не 5 лет опыта в строительстве, а лишь 3 года, и достаточно за это время построить жилья площадью не 5 тыс., а 3 тыс. квадратных метров.

Что касается непосредственно граждан, то после вступления в силу поправок все договоры долевого участия будут заключаться в письменной и электронной форме и обязательно регистрироваться в единой информационной системе. Всю информацию казахстанцы смогут получить в Центре поддержки дольщиков.

Поправки вступят в силу после подписания закона президентом и его официального опубликования.

Ранее мы рассказывали о том, что в Казахстане планируют защитить дольщиков с помощью специальных счетов.

Также в прошлом году в Казахстане появилась возможность оформлять договоры долевого строительства в режиме онлайн.