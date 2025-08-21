jitsu gif
      Сразу две ипотеки под 5% запускают в Казахстане

      Опубликовано:

      Домик-копилка и деньги.
      Деньги. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

      В Алматинской области и в Жетісу запускают льготные ипотечные программы с процентной ставкой 5%. Получить заем смогут трудоустроенные жители этих регионов. Подробности узнали журналисты NUR.KZ.

      В Казахстане действует целый ряд региональных жилищных программ, в рамках которых население может оформить льготные ипотечные займы. В скором времени их станет на две больше.

      Ипотека "Алатау" в Алматинской области

      Как передает портал "Крыша", 25 августа текущего года в Алматинской области запускается региональная ипотечная программа "Алатау". Ее условия следующие:

      • ставка – 5%;
      • максимальная сумма займа – 30 млн тенге;
      • первоначальный взнос – 10%;
      • отбор участников происходит на основе баллов, которые можно заработать за семейное положение, наличие детей, трудовой стаж и прочее.

      Участвовать могут граждане Казахстана в возрасте от 18 до 60 лет, не имеющие жилья, а именно: госслужащие, работники бюджетной сферы и спортсмены.

      Всего на реализацию программы выделили 3,7 млрд тенге. Ожидается, что займы смогут получить порядка 120 человек.

      Важно, что пока онлайн-подача заявок на ипотеку недоступна. Их будут принимать в бумажном виде по адресу: г. Қонаев, ул. Конаева, 7/1, здание "Отбасы банка", 1-й этаж.

      Ипотека "Маман" в области Жетісу

      Вторая ипотека "Маман", как отмечает портал "Крыша", также запускается 25 августа. Ее участниками смогут стать представители следующих профессий, которые живут и работают в области Жетісу:

      • журналисты и сотрудники СМИ;
      • медицинские работники: врачи, медсестры, фельдшеры и остальные;
      • сотрудники дошкольных учреждений, школ и колледжей: няни, воспитатели, педагоги;
      • работники сферы культуры и члены творческих союзов;
      • спортсмены и тренеры в госорганизациях спорта;
      • специалисты в области энергетики;
      • сотрудники "Правительства для граждан";
      • сотрудники туристической сферы;
      • сотрудники филиалов политических партий.

      Ипотека "Маман" будет работать на следующих условиях:

      • ставка – 5%;
      • максимальная сумма займа – 20 млн тенге;
      • первоначальный взнос – 10%;
      • работает аналогичная бальная система, как и у "Алатау".

      Среди других требований следует отметить следующие:

      • наличие постоянной регистрации в области Жетісу не менее 3 лет;
      • стаж работы – не менее одного года в регионе;
      • отсутствие жилья в собственности за последние 5 лет (у заявителя и членов его семьи).

      Всего на реализацию программы выделили 1 млрд тенге. Заявки на участие будут принимать до 5 сентября 2025 года в городских и районных управлениях жилищно-коммунального хозяйства.

      Чтобы подать заявку на участие в ипотеке "Маман", сначала нужно взять направление в акимате для прохождения квалификации. Также нужно собрать документы и справки:

      • удостоверения личности участника и супруга;
      • свидетельства о браке/разводе/рождении детей;
      • справку о заработной плате за последние 6 или 12 месяцев;
      • о пенсионных отчислениях;
      • об отсутствии недвижимости;
      • для предпринимателей – выписка по банковскому счету за последние 12 месяцев в формате PDF.

      Таким образом, в Казахстане появятся еще две льготные ипотеки с низкой процентной ставкой.

      Ранее мы рассказывали о другой ипотечной программе для регионов, которая называется "Орда Аймақ". В рамках нее можно приобрести жилье в строящихся жилых комплексах.

      Ипотека
