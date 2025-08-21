Сразу две ипотеки под 5% запускают в Казахстане

В Алматинской области и в Жетісу запускают льготные ипотечные программы с процентной ставкой 5%. Получить заем смогут трудоустроенные жители этих регионов. Подробности узнали журналисты NUR.KZ.

В Казахстане действует целый ряд региональных жилищных программ, в рамках которых население может оформить льготные ипотечные займы. В скором времени их станет на две больше.

Ипотека "Алатау" в Алматинской области

Как передает портал "Крыша", 25 августа текущего года в Алматинской области запускается региональная ипотечная программа "Алатау". Ее условия следующие:

ставка – 5% ;

; максимальная сумма займа – 30 млн тенге ;

; первоначальный взнос – 10% ;

; отбор участников происходит на основе баллов, которые можно заработать за семейное положение, наличие детей, трудовой стаж и прочее.

Участвовать могут граждане Казахстана в возрасте от 18 до 60 лет, не имеющие жилья, а именно: госслужащие, работники бюджетной сферы и спортсмены.

Всего на реализацию программы выделили 3,7 млрд тенге. Ожидается, что займы смогут получить порядка 120 человек.

Важно, что пока онлайн-подача заявок на ипотеку недоступна. Их будут принимать в бумажном виде по адресу: г. Қонаев, ул. Конаева, 7/1, здание "Отбасы банка", 1-й этаж.

Ипотека "Маман" в области Жетісу

Вторая ипотека "Маман", как отмечает портал "Крыша", также запускается 25 августа. Ее участниками смогут стать представители следующих профессий, которые живут и работают в области Жетісу:

журналисты и сотрудники СМИ;

медицинские работники: врачи, медсестры, фельдшеры и остальные;

сотрудники дошкольных учреждений, школ и колледжей: няни, воспитатели, педагоги;

работники сферы культуры и члены творческих союзов;

спортсмены и тренеры в госорганизациях спорта;

специалисты в области энергетики;

сотрудники "Правительства для граждан";

сотрудники туристической сферы;

сотрудники филиалов политических партий.

Ипотека "Маман" будет работать на следующих условиях:

ставка – 5% ;

; максимальная сумма займа – 20 млн тенге ;

; первоначальный взнос – 10% ;

; работает аналогичная бальная система, как и у "Алатау".

Среди других требований следует отметить следующие:

наличие постоянной регистрации в области Жетісу не менее 3 лет;

стаж работы – не менее одного года в регионе;

отсутствие жилья в собственности за последние 5 лет (у заявителя и членов его семьи).

Всего на реализацию программы выделили 1 млрд тенге. Заявки на участие будут принимать до 5 сентября 2025 года в городских и районных управлениях жилищно-коммунального хозяйства.

Чтобы подать заявку на участие в ипотеке "Маман", сначала нужно взять направление в акимате для прохождения квалификации. Также нужно собрать документы и справки:

удостоверения личности участника и супруга;

свидетельства о браке/разводе/рождении детей;

справку о заработной плате за последние 6 или 12 месяцев;

о пенсионных отчислениях;

об отсутствии недвижимости;

для предпринимателей – выписка по банковскому счету за последние 12 месяцев в формате PDF.

Таким образом, в Казахстане появятся еще две льготные ипотеки с низкой процентной ставкой.

