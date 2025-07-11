Не исчезнет ли ипотека в Казахстане после снижения максимальной ставки, ответили в Нацбанке

На брифинге в Нацбанке председатель Тимур Сулейменов ответил, не перестанут ли казахстанские банки выдавать ипотеку, если максимальная ставка снизится до 20%, передает корреспондент NUR.KZ.

Максимальную ставку по ипотеке в Казахстане собирались снизить с 25 до 20% уже этим летом. Однако вопрос было решено отложить до ноября.

Главу Нацбанка спросили, как это снижение повлияет на ипотеку в целом в Казахстане.

"Мы считаем, что при текущем уровне базовой ставки и общей стоимости денег в экономике, ипотека на 10-15-20 лет - это большая переплата. Поэтому сейчас-то можно выдать, и можно сказать: "Я возьму, я потяну". Но сможешь ли ты через 10 лет, когда ты будешь в 3-4 раза переплачивать за ту же самую квартиру. Это большой вопрос.

И агентство, как непосредственно финансовый регулятор с одной стороны, с другой стороны оно защищает права потребителей финансовых услуг, должно очень внимательно на это смотреть. Не нужно думать, что надо сейчас лишь бы выдать ипотечный кредит, а потом хоть трава не расти", - ответил Тимур Сулейменов.

Глава Нацбанка добавил, что нужно думать о последствиях.

"Поэтому агентство предложило установить более низкую ставку - 20%. Мы их в этом поддержали. Затем агентство сказало, что им нужно досчитать какие-то внутренние нормативы и подходы, поэтому мы согласны.

Когда посчитают, тогда, наверное, окончательное решение и будет принято. Может быть, будет требование по более большому первоначальному взносу или больше требований по доходам к заемщикам. То есть обеспечить баланс между тем, что я хочу прям здесь и сейчас взять ипотеку, и тем, а потянешь ли ты ее. Это обязательно нужно, это задача регулятора - это защищает, в первую очередь, потребителя", - добавил Сулейменов.

Напомним, ранее эксперты заявили, что снижение процентов по ипотеке с 25% до 20% не повлияет на рынок цен и покупательскую способность казахстанцев. О причинах можно прочитать здесь.

Отмечалось, что многие казахстанцы по разным причинам не могут принимать участие в льготных программах, и им остается оформлять ипотеки на рыночных условиях, где ставки сейчас зачастую превышают 20% годовых. Именно они могут стать более выгодными, если предложенные поправки примут.

Тем временем, сами казахстанцы все активнее обращаются в банки за ипотечными займами. По последним данным, жилищные кредиты есть уже у более 600 тыс. человек.

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